Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
Перед матчем 19-го тура Лиги 1 «Ницца» – «Тулуза» на стадионе почтили память известного фаната. Две недели назад умер Поль Капьетто. 73-летнего болельщика «Ниццы» по прозвищу «Пастух» знала вся страна.
Пастух был самой заметной фигурой на трибуне, в городе все знали, как он передвигается – на велосипеде с надетыми на ноги лыжами. Капьетто раньше был лыжным инструктором и так познакомился с будущим капитаном чемпионов мира – тренировал Уго Льориса, когда тот был еще ребенком (позже Льорис заиграл за «Ниццу» перед переходом в «Лион»). Льорис и Капьетто поддерживали связь и дальше, когда француз уехал играть за «Тоттенхэм».
О Пастухе есть много интересных историй. Кличку ему дали за преданность клубу – за 20 лет он почти не пропускал матчей. Смотрел их, как правило, забираясь на большое дерево у стадиона. Иногда он вел себя странно – с его криками, внезапными побегами, скандированиями, но в Ницце к этому относились с добротой – Пастух никогда не был агрессивен, зато обожал дурачиться. В других городах сложнее: в Марселе перед матчем с «Ниццей» буйного Капьетто вообще отправили в психбольницу – друг вытащил.
Друзья Пастуха называют его умным человеком, чье поведение – просто развлечение. При этом жил он в горах – подальше от цивилизации, что дополняет его портрет.
Клуб тоже проникся уважением к своему знаменитому фанату – пригласил его смотреть матчи не с дерева, а на стадионе. В 2016 году Пастуху исполнилось 70 лет, и футболку с 70-м номером ему вручил президент «Ниццы».
В декабре он приехал на несколько дней к другу. Утром 9-го его обнаружили мертвым. Вероятно, Пастух умер во сне.
Официальный аккаунт «Ниццы» отреагировал об известии.
«Спасибо за хорошее настроение, которое у тебя всегда было, мой друг», – написал аргентинский голкипер Вальтер Бенитес.
Перед матчем «Ницца» – «Тулуза» на центр поля вынесли фото с изображением Пастуха на дереве и его знаменитый велосипед. Стадион проводил аплодисментами своего самого знаменитого фаната.
Во время матча за футболистами наблюдал портрет Пастуха.
Позже «Ницца» выпустила ролик, в котором показала, как фанаты готовились попрощаться с Пастухом.
Матч «Ниццы» и «Тулузы» запомнился и другой историей – на нем не работала система определения гола, это случилось из-за мышей, которые перегрызли провода.
Система определения гола так и не понадобилась – моментов было не так много, а с интригой все было покончено еще в первом тайме, «Ницца» забила три безответных гола «Тулузе», которая проиграла уже девятый матч подряд.
Что интересно, на сайте «Ниццы» главный материал – не о разгроме и удачном матче, а о прощании с Пастухом. Так много значил для клуба и города этот человек.