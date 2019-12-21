«Власти боятся того, что я знаю». Арестованный создатель Football Leaks – о грязи в футболе и будущем проекта

В начале 2019-го в Будапеште задержали Руя Пинту – 30-летнего португальца, предполагаемого создателя сайта. Это была длинная история, в которой многие гадали, кто же на самом деле управляет Football Leaks. Все началось в 2015-м с атак на три главных португальских клуба – «Бенфику», «Порту» и «Спортинг», там были самые разные подробности по контрактам игроков, связям с властями и судьями.

Пинту уже девять месяцев сидит в тюрьме в Лиссабоне. Ранее он сотрудничал с Der Spiegel – немецким еженедельником. Сейчас журналисты смогли поговорить с Пинту в тюрьме. Они взяли только блокноты и ручки, остальное, включая, мобильные устройства – пришлось оставить за пределами конференц-зала. Журналисты пишут, что Пинту выглядит худее, чем на момент ареста.

И публикуют ответы на главные вопросы.

Как к нему относятся охранники: «Очень вежливы, много общаются, считают, что тюрьма не место для меня, и стране нужны такие люди, кто борется против коррупции».

Есть ли контакты с другими заключенными: «Да, тут они могут работать, я могу из своей камеры пойти к ним, но в большой двор снаружи меня не пускают – это конкретный приказ».

Есть ли насилие в тюрьме: «Нет. Но охранники говорят, что эта тюрьма – рай по сравнению с другими в стране ».

Чем он занимается: «Тут есть небольшой дворик. Ходил кругами, сам с собой играл в футбол, тренировался, много читал и писал в блокнот. Ментально сначала было очень сложно.

Португальские власти боятся того, что я знаю. Мне было важно не сойти с ума. Я делал записи в блокноте, потом его у меня отобрали. Сделали это португальские прокуроры, что было незаконно. Вернули только через месяц ».