Микель Артета – будущая звезда тренерства. Его интеллект ценит Гвардиола, а большие игроки растут после его уроков

UPD: 20 декабря «Арсенал» официально объявил о подписании контракта с Микелем Артетой. Срок контракта – три года.

В последние недели два больших английских клуба остались без главных тренеров: «Арсенал» и «Эвертон». В обеих командах обязанности тренера сейчас исполняют люди, которые точно уйдут – клубы в поиске новых главных.

Британские издания пишут, что и «Арсенал», и «Эвертон» хотят Микеля Артету – помощника Гвардиолы в «Сити». Он уже мог прийти в «Арсенал» (после Венгера), но тогда отказался. А этим летом ему предлагал работу «Ньюкасл» – тоже не срослось.

Сейчас Артета близок к назначению в «Арсенал». Есть достоверная информация, что между руководством и тренером уже прошли переговоры.

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Артете всего 37 лет. Три с половиной года назад он завершил карьеру футболиста. Он был опорником из системы «Барселоны», большую часть карьеры отыграл в «Эвертоне», а последние пять лет в «Арсенале», где и закончил.