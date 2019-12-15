Какой классный парень Фостер: спас пожилого фаната, страдающего деменцией, и пригласил его к себе на Рождество
Что мы знаем в этом сезоне об «Уотфорде»? Глухой аутсайдер лишь с одной победой, восемь голов от «Ман Сити», худшая атака, перспектив спастись – никаких.
Что известно о Бене Фостере? Голкипер числился в «МЮ», недолго играл за сборную, в «Уотфорде» – с прошлого года. В этом сезоне клуб из-за него лишился победы над «Тоттенхэмом», но зато Фостер много спасал в игре с «Челси», где в конце чуть было сам не сравнял счет.
На поле с «Уотфордом» и Фостером в этом сезоне все понятно. Гораздо более позитивно – за его пределами. Там голкипера очень уважают за простоту и доброе отношение к людям.
Последний пример: «Уотфорд» сыграл дома 0:0 с «Кристал Пэлас», после игры Фостер с отцом и женой ехал домой и увидел странного человека в темноте. Это был 80-летний дедушка – держатель абонемента «Уотфорда» на протяжении почти 60 лет. В машине дедушки сел аккумулятор, и он, страдающий от деменции (заболевание, при котором нарушаются мыслительные способности), решил пройти 16 километров пешком до дома.
Фостеру это показалось странным, он вернулся к нему и увидел, что дедушка лежит на обочине – отказали силы. Семья Фостера привезла его домой, привела в порядок и пригласила вместе отпраздновать Рождество. Фостер заодно предложил оплатить ему абонемент на следующий сезон.
Родственник дедушки рассказал эту историю в твиттере. Клуб ретвитнул.
В комментариях к твиту люди делились своими историями о Фостере:
- «Такие поступки дают надежду человечеству. Фостер всегда был классным парнем»;
- «Всегда был хорошим парнем, что и подтвердил»;
- «Моя дочь была маскотом в игре «Уотфорда» с «Вулверхэмптоном», Бен нашел время поболтать с ней и сфотографироваться»;
- «Трибуна «Коп» (в Ливерпуле – прим.) всегда аплодирует всем голкиперам. Он поаплодировал в ответ, сделал несколько упражнений с тренером, потом отдал мяч инвалиду на трибуне»;
- «Это один из самых приятных парней, с кем мне довелось встретиться»;
- «Совершенно не удивлен. Когда Фостер играл в «Вест Бромвиче», он с удивительной добротой отнесся к фанатам, у которых из-за рака умерла мама»;
- «Он давал деньги на благотворительность – на лечение лейкемии»;
- «Однажды встретился с ним, когда он был в отпуске. Весело пошутили и посмеялись с ним – такой простой парень».
Еще была интересная история, как Фостер в «МЮ» дал автограф неприметному парню в магазине недалеко от его дома. Прошло несколько лет, и футболист увидел его на ТВ – тот мальчик стал большой звездой, это был Гарри Стайлз из популярной поп-группы One Direction.
Помимо воспитания и характера, Фостер уделяет серьезное внимание вопросу психологии, в том числе и поэтому его так любят фанаты – он звезда, но при этом удивительно прост и понимает чувства и страхи обычных людей. В начале года Бен Фостер дал интересное интервью Daily Mail, где назвал футбол исключительно своей работой и признался, что не любит тренироваться. Он не закрепился в «МЮ» из-за слишком серьезного давления, а после ухода из «Вест Бромвича» хотел закончить карьеру, сомневаясь, что получится закрепиться в «Уотфорде» – не из-за уровня игры, а из-за совершенно новой обстановки и людей.
Проблемы ушли: «Мы играли с «Тоттенхэмом», но я мог оглянуться вокруг и сказать: «Класс, мне это нравится». Футболисты в целом редко говорят о психологических проблемах, у Фостера свой взгляд: «В футболе так много давления и стресса, что молодые игроки не могут насладиться им – они уходят с поля, лезут в телефоны и читают всю реакцию.
Знаю многих футболистов, которые показывают сумасшедший уровень на тренировках, но на поле отступают. Нужно избавляться от страха, если не получается – тогда это проблема. Знаю, потому что сам прошел через это».
На вопрос, думает ли он, что большинство футболистов счастливы, Фостер ответил так: «К сожалению, счастливы единицы. Потому что никто не учил их справляться с неудачами. Когда дела идут плохо, они включают у себя вот это: «Зато у меня есть деньги, посмотри, какая у меня машина». Этим они прикрывают то, о чем не хотят говорить. Это опасно. Да и психолог не всегда хочет работать с молодым игроком, потому что потом ему придется беспокоиться за него».
Сейчас Фостеру – 36, никакие проблемы его не беспокоят, с опытом он понял, как справляться со стрессом, а вне футбола он счастлив быть со своей семьей – женой и двумя детьми, а вечером завалиться на диван – посмотреть что-нибудь через Netflix. Его карьера близится к завершению – очень маловероятно, что Фостер захочет играть до 40. Ощущение свободы для него важнее, а для людей он всегда останется своим парнем, что куда ценнее побед на поле.