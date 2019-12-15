Какой классный парень Фостер: спас пожилого фаната, страдающего деменцией, и пригласил его к себе на Рождество

Помимо воспитания и характера, Фостер уделяет серьезное внимание вопросу психологии, в том числе и поэтому его так любят фанаты – он звезда, но при этом удивительно прост и понимает чувства и страхи обычных людей. В начале года Бен Фостер дал интересное интервью Daily Mail, где назвал футбол исключительно своей работой и признался, что не любит тренироваться. Он не закрепился в «МЮ» из-за слишком серьезного давления, а после ухода из «Вест Бромвича» хотел закончить карьеру, сомневаясь, что получится закрепиться в «Уотфорде» – не из-за уровня игры, а из-за совершенно новой обстановки и людей.

Проблемы ушли: «Мы играли с «Тоттенхэмом», но я мог оглянуться вокруг и сказать: «Класс, мне это нравится». Футболисты в целом редко говорят о психологических проблемах, у Фостера свой взгляд: «В футболе так много давления и стресса, что молодые игроки не могут насладиться им – они уходят с поля, лезут в телефоны и читают всю реакцию.

Знаю многих футболистов, которые показывают сумасшедший уровень на тренировках, но на поле отступают. Нужно избавляться от страха, если не получается – тогда это проблема. Знаю, потому что сам прошел через это».