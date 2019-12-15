Вы еще не видели такой фейл вратаря: не побежал за мячом, уходящим за лицевую линию – соперник догнал и забил в пустые ворота
«Лечче» в этом сезоне Серии А отбирает очки у «Ювентуса» и «Милана», дважды забивает «Лацио», но пропускает больше всех и совсем не побеждает (лишь трижды выиграли из 16 матчей). Да еще и получает пять голов от СПАЛа в Кубке – ужас.
Но в Серии А приятный отрезок – до этих выходных в последних девяти матчах «Лечче» уступил всего один раз. Самое время было набрать очки в Брешии, которая борется за выживание.
Не удалось – «Лечче» сгорел 0:3, а надломил команду глупый пропущенный гол при счете 0:1. Бразильский голкипер Габриэл провожал летящий за лицевую линию мяч, но там его неожиданно настиг защитник «Брешии» Сабелли, после передачи которого самый легкий гол в своей жизни забил Торрегросса:
А ведь всего неделю назад «Лечче» из-за Габриэла едва не проиграл «Дженоа» – вратарь получил гол чуть ли не с центра поля от Пандева, на которого вынес мяч. Команда все же спасла ничью.
Габриэлу 25 лет, в июле он перешел в «Лечче» из «Перуджи», где финишировал с командой восьмым в Серии B.
Впрочем, известен Габриэл больше уникальным достижением – он сыграл за сборную Бразилии, не проведя ни одного матча в клубном профессиональном футболе (такая же история была в нашем футболе с защитником Черновым, которого выпустил Фабио Капелло). Габриэл принадлежал «Крузейро», но ни разу не сыграл за него, а потом его продали в «Милан» за полмиллиона евро. Дальше были аренды, уход в «Наполи» и спуск в Серию В.
А дебют в сборной случился так: Мано Менезес, тренер той бразильской команды, поставил его через три дня после финала Олимпиады-2012, где бразильцы с Габриэлом проиграли 1:2 Мексике. За год до этого Габриэл стал чемпионом мира U-20.
На самом деле, Габриэл проводит не такой уж плохой сезон, как может показаться по этим двум неудачным матчам. Он – второй кипер турнира по среднему количеству сэйвов за матч (4,3), а еще бразилец отразил пенальти в игре с «Ромой». За это особо стоит похвалить, ведь Коларов пробил довольно хорошо.