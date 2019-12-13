Гинер отстранен от футбола за оскорбления. Пять лет назад его не наказали за фразу «Животное натуральное» в адрес президента РФС
Причина гнева Гинера – судейство
В последнем туре календарного года играли «Краснодар» и ЦСКА, но про футбол говорили мало, а про судейство – очень много. Претензии были разными:
- Вопрос к голу ЦСКА – был ли фол перед голевым ударом Облякова;
- Падение Чалова в штрафной – был ли пенальти;
- Пенальти на Ари – не играл ли он до этого рукой;
- Подкат Вандерсона под Набабкина в конце – не пенальти ли это;
- 18 минут в общей сложности потрачены на VAR – почему так много.
Реакция Гинера – оскорбления
Президент ЦСКА Евгений Гинер после игры сильно злился. «Чемпионату» и Sport24 он дал интервью и вот что наговорил, затронув работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
• «Всему есть мера. Грань, которую пересекать нельзя. А Егоров ее пересек. Таких людей надо сажать в тюрьму. Потому что я уверен, что он берет деньги за то, чтобы наши арбитры так судили. Я готов отвечать за свои слова».
• «Господин Егоров — конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится».
Наказание Гинера – бан и штраф
Комитет РФС по этике получил письмо генсека РФС Александра Алаева, который призвал рассмотреть высказывания президента ЦСКА. Наказание следующее:
- Запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца;
- Этот запрет так же – на один год условно;
- Штраф на сумму в один миллион рублей;
- Невозможность участвовать в заседаниях исполкома РФС.
Деньги от штрафа средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Бан Гинера – тут есть хитрость
Так как в силу решение вступает с сегодняшнего дня, то дисквалифицирован президент ЦСКА – до 13 марта. То есть, на тот срок, когда в футбол в России играть почти не будут. К тому времени ЦСКА сыграет с «Уралом» и «Ростовом» в РПЛ.
Реакция Гинера – уход с заседания
«Президент ЦСКА присутствовал на заседании, высказал свою точку зрения. К сожалению, он не дождался решения комитета и покинул заседание», – рассказал глава комитета Семен Андреев.
Что отметил член комитета по этике РФС Андрей Созин: «Это было не так легко, как кажется. Потому что господин Гинер не тренер, не футболист и не массажист, мы не могли его отстранить от футбольной деятельности в плане игры в футбол. Он в первую очередь член исполкома, первый заместитель Александра Дюкова и руководитель финансового комитета — вот от какой деятельности его отстранили. Разве этого мало? Сейчас будет исполком, и он не будет участвовать в нем.
Слишком мягкое наказание? Где здесь логика? А что, многие хотели бы, чтобы его расстреляли или не дали бы финансировать ЦСКА? Мы же не кровожадные люди. Мне кажется, что это вполне адекватное решение на его эмоциональные слова. Поэтому не нужно искать здесь какого-то подвоха, что ему дали много, мало или наказание является не совсем жестким».
Гинера уже обвиняли в оскорблении официального лица – закончилось предупреждением
В июле 2014 года на заседании исполкома РФС обсуждали вопрос об интеграции Крыма и Севастополя. «Новая газета» получила аудиозапись заседания.
Как сообщило издание, предположительно, исходя из голосов на аудиозаписи Гинер обратился с оскорблениями к президенту РФС Николаю Толстых:
- «Ну посмотрите на него, был бы у меня тяжелый предмет, я бы тебе в голову кинул, Коля... Ну как же таким … надо быть?! Ну животное натуральное, посмотрите на него! Владимир Иваныч, посмотри на него, как он себя ведет!»;
- «Слушай, до чего ж ты мусор, а! Ты видишь, даже разговаривать не дает. Мало того, что заявы пишет…».
Позже историю подтвердил генсек РФС Анатолий Воробьев: «Словесные конструкции, которые использовал Гинер, недопустимы для цивилизованных форм общения». «Гинер некрасиво повел себя по отношению к президенту РФС Николаю Толстых», – отметил вице-президент РФС Никита Симонян.
Поведение Гинера рассматривалось на заседании комитета по этике. Он не был дисквалифицирован и получил предупреждение. Ему было предложено извиниться на следующем заседании. В конце года были противоречивые сообщения. «Гинер извинился за некорректное поведение», – сказал Толстых, но эти слова опроверг Сергей Прядкин: «Он сам взял слово и обозначил эту тему, но не извинялся».
«Перед господином Толстых я не извинился и извиняться не буду! Я не считаю, что я что-то сделал не так. Более того, я еще раз хочу повторить: я извиняюсь за то, что я просто не сдержался», – сказал Гинер, и ту историю понемногу стали забывать.