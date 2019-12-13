Наши клубы всегда заканчивают групповой этап в гостях из-за погоды. У нас уже теплее, но УЕФА ничего не меняет

Много ли мы проигрываем в последних турах?

С момента образования Лиги Европы (2009) у наших клубов в заключительных турах такая статистика:

2010: 7 очков (4 команды);

2011: 5 (4);

2012: 4 (4);

2013: 4 (5);

2014: 6 (4);

2015: 7 (4);

2016: 1 (4);

2017: 6 (4);

2018: 3 (5);

2019: 3 (4).

По сути, провал был только в 2016-м, хотя в двух последних евросезонах групповые этапы завершались тоже слабо. В целом, катастрофы тут нет, но очевидно, что проводить последние матчи дома всегда лучше. Но Россия полностью лишена этого права.

Почему так происходит?

В официальном документе УЕФА, например, к Лиге чемпионов этого сезона нет ни слова про то, что русские клубы обязаны играть последний тур на выезде. Фактически, это негласное правило просто постоянно работает при формировании календаря. Учитывая холодную погоду в России в декабре, УЕФА автоматически ставит нашим клубам выездные матчи в шестом туре. Всем. Вне зависимости от того, где они расположены.

По календарю получается так, что все русские клубы проводят в гостях матчи не только шестого тура, но и первого. То есть, стартуют и заканчивают строго на выезде лишь из-за климата.

Так же неудобно, например, шведам и норвежцам – «Мальме» и «Русенборг» тоже в этой категории. Судя по их примерам, большого влияния календарь не оказал – «Русенборг» слишком слаб и борьбу за плей-офф ЛЕ давно закончил, «Мальме», напротив, выиграл группу, благодаря победе в гостях в последнем туре.