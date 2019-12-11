«Наполи» сейчас – фестиваль ада: президент запирал команду на базе, публично ссорился с тренером и уволил его после победы 4:0
10 декабря: «Наполи» громит «Генк» со счетом 4:0 и выходит в плей-офф ЛЧ. Команда попала в одну группу с «Ливерпулем», но вышла из нее без поражений. Но сразу же после матча Карло Анчелотти увольняют и назначают вместо него Дженнаро Гаттузо.
Его увольнение – шок для всех, кто не особо следит за клубом, но закономерность для всех остальных. Открытая война с руководством клуба, оскорбления от родственников игроков и провал в чемпионате – это все о последних двух сезонах «Наполи».
Команда бастует, во всем обвиняют Анчелотти
«Анчелотти и его игроки пришли на пресс-конференцию только потому, что этого требуют правила УЕФА. И они не будут говорить ни о чем другом, кроме игры. Включая «Брэксит», – с такого объявления начинается пресс-конференция на «Энфилде» перед матчем с «Ливерпулем».
На тот момент конфликт между Анчелотти и владельцем клуба Де Лаурентисом уже дошел до той стадии, что клуб открыто обвинял тренера во всем на официальном сайте. После матча с «Зальцбургом» Де Лаурентис распорядился, чтобы команда уехала на базу готовиться к следующим матчам. Но Анчелотти отпустил всех домой. В ответ клуб повесил на него ответственность и заодно оштрафовал всех игроков.
До этого уже был похожий эпизод: после поражения от «Ромы» в Серии А Де Лаурентис закрыл игроков на базе на неделю без согласия тренера. Но Squawka считает, что эти конфликты – лишь повод для окончательного разрыва отношений. Настоящее недопонимание возникло еще летом из-за несогласия в трансферной политике: Анчелотти постоянно просил ускорить переговоры чтобы не упустить игроков. Например, открыто в прессе комментировал переход Хамеса, который так и не состоялся.
Вдвойне давит зарплата Анчелотти – он получает 5 миллионов евро, что почти столько же, сколько у Сарри в «Ювентусе» (5,5).
Результаты – мрак
Сейчас «Наполи» идет седьмым в Серии А с отрывом в 17 очков от лидера. Для «Наполи» это очень слабо – последний раз команда не попадала в пятерку на финише десять лет назад, а большую часть этих лет «Наполи» заканчивал в тройке.
Но главная неудача в том, что это случилось в сезон, когда впервые кто-то может бороться с «Ювентусом». Вдумайтесь: «Наполи» восемь (!) лет верно ждал ошибки «Ювентуса», а когда она случилась – ей пользуются «Интер» и «Лацио».
Анчелотти ничего не понимает: «Я уверен в составе, но результатов все нет. Нам нужно собраться и обсудить, почему кризис продолжается. Он уже сильно затянулся, это ненормально. Обычно ответственность на себя берет тренер. Поэтому я поговорю с футболистами и спрошу, что, по их мнению, не работает. Посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему вместе».
Но «Наполи» не выигрывает в чемпионате уже полтора месяца, или восемь матчей подряд. Помимо серьезных соперников вроде «Ромы» и «Милана» там были даже СПАЛ и «Дженоа», которые сейчас идут в зоне вылета – с ними «Наполи» сыграл вничью.
«Анчелотти – неудачник». А что с Гаттузо?
В прошлом сезоне «Наполи» играл с «Арсеналом» в 1/4 Лиги Европы. Итог ответного матча – 0:1, и «Арсенал» идет дальше. В середине второго тайма Анчелотти заменил Лоренцо Инсинье, из-за чего поссорился с нападающим. А его отец открыто в прессе назвал Анчелотти неудачником.
В начале ноября Анчелотти уже был близок к увольнению – тогда его спасли его же юристы. По контракту «Наполи» обязан выплатить тренеру зарплату за сезон независимо от увольнения, что в итоге позволило Анчелотти поработать еще один месяц. Но причиной возможного увольнения называли даже не результаты, а то, что тренер совсем не контролировал команду.
Теперь с командой работает Гаттузо. С ним заранее подстраховались: он подписал контракт всего на шесть месяцев и с зарплатой сильно ниже, чем у Анчелотти.