Полиция Бразилии гранатами разгоняла фанатов «Крузейро». Они сорвали матч, потому что клуб вылетел впервые за век

Что произошло?

В Бразилии случилось событие, которого никогда не было раньше. Серию А покинул «Крузейро» – занял 17-е место и отстал от спасительного 16-го на три очка.

«Крузейро» был одной из четырех бразильских команд, которые никогда не вылетали из высшего дивизиона. Теперь их осталось три – «Фламенго», «Сантос» и «Сан-Паулу»

Что это за клуб и почему все так плохо?

«Крузейро» четырежды выигрывал чемпионство в Бразилии, причем два из них случились не так уж и давно – в 2013-м и 2014-м. Чемпионами становились с известным Жулио Баптистой и будущим игроком «Реала» Лукасом Силвой.

«Крузейро» начал сезон-2019 с двух побед в трех играх, но потом целых 11 матчей подряд не мог выиграть. Грустный отрезок был и с сентября по октябрь – четыре очка в восьми играх. Но главное – провалена концовка: девять последних матчей без побед, в пяти заключительных – ноль очков.

Одна из причин падения – громкий коррупционный скандал вокруг клуба в мае, включая продажу прав на 11-летнего футболиста (что запрещено) и работ с незарегистрированным агентом. С тех пор клуб и повалился.

А вот еще одна причина.