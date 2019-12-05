«Черная пятница»: так в Италии анонсировали матч с Лукаку и Смоллингом на обложке. Это в разгар борьбы с расизмом

Что за издание?

Corriere dello Sport – старейшее итальянское СМИ, считается одним из ведущих в стране. Оно было основано в 1924 году. По данным 2015 года, сайт посещали примерно 4,7 млн пользователей в месяц.

Corriere dello Sport входит в тройку крупнейших спортивных изданий Италии наряду с La Gazzetta dello Sport и Tuttosport.

Какова реакция?

Твит издания с этой обложкой вышел позже, чем ее заметили в интернете, поэтому за первый час он практически не собрал ретвитов, но накопил полсотни комментариев.

Комментарии практически все негативные. Актуальная подборка – люди пишут о небывалой степени расизма и задаются вопросом, что не так с авторами: