Болезнь дочери привела Уайлдера в бокс. В итоге: неуязвимость, книжки про победы для детей, вдохновение для города

«Когда я смотрю на нее, иногда мне хочется плакать. Если бы не она, я не был бы чемпионом и не мог помогать ей и другим моим детям. Найя – чудо-ребенок. Все мои дети вдохновляют меня быть лучше».

Найя родилась недоношенной и с жутким диагнозом – расщепление позвоночника. Без денег и дотошного лечения дети с такой проблемой всю жизнь остаются в инвалидном кресле. После появления дочери Уайлдер оставил колледж и нашел сразу три работы, чтобы погашать чеки за лечение: водил пивной грузовик и устроился в несколько сетевых ресторанов. Он садился за руль в 6 утра (иногда в 4:30), за день перевозил и разгружал до тысячи ящиков с пивом и работал, пока не выполнит весь план. «Я считал это утренней тренировкой», – бодрится Уайлдер.

После занятий в колледже Уайлдер шел с другом в кафетерий и обсуждал, что делать дальше. Решение – бокс: «Я думал только о деньгах. Мы понятия не имели об этом процессе. Я думал, что все зарабатывают много денег, просто выходя на ринг. Я сосредоточился на том, чтобы сделать все возможное для поддержки моей дочери».

***

Единственный в округе боксерский зал Skyy Boxing с зеленой вывеской на входе потерялся где-то за городом в помещениях под склады. Уайлдер не знал о нем, потому что футбол и баскетбол масштабом перекрывали само существование бокса в городе.

Тучный, с грязной техникой, без базы, но с безлимитной мотивацией. «Там баскетбольная площадка, если идти вниз по улице», – сказал первый тренер Джей Диас, когда впервые увидел 19-летнего Уайлдера. Диас работал репортером, а в 1995 году вместе с братом Томми переключился на бокс: братья устраивали выставочные бои, а через два года открыли свой зал.