Проиграть два финала еврокубков, пережить атаку фанатов и стать великим в Бразилии. Жезуш пришел к мечте в 65 лет

Над ним смеялись из-за речи

Еще в начале тренерства Жезуша находились люди, которые не слишком верили в его успешную карьеру. Прежде всего – из-за не слишком грамотной речи. Доходило до смешного – однажды в «Эштреле Амадоре» никто так и не понял, кому и зачем Жезуш посвятил победу – то ли мотокартам, то ли мотоциклам. В «Белененсеше» он заявил, что надо срочно нейтрализовать Верону (форварда этого клуба) – позже стало ясно, что имелась в виду натурализация. Еще была довольно странная фраза про внутреннюю печь клуба, хотя наверняка Жезуш хотел сказать про внутреннюю кухню.

Он не заморачивается и над произношением названий клубов или фамилий игроков – в Англии у него играет «Манстер Юнайт», а в «ПСЖ» много забивал Абраимович. «Лотопеги» можно было бы замаскировать под эту же проблему, но это все же другой случай.

У него гигантские амбиции и большие мечты

Жезуш говорил, что выиграл чемпионат Португалии вопреки критикам и скептикам – они не верили, а он добился. Следующая цель – Лига чемпионов. А еще он хочет тренировать сборную Португалии. ЛЧ, в принципе, уже есть. «Кубок Либертадорес для Южной Америки – это как Лига чемпионов для Европы. Это самый важный трофей в моей карьере, – заявил Жезуш. – Если мы выиграем клубный ЧМ – это будет лучший год».

Клубный чемпионат мира на этот раз может быть чуть интереснее. Трешток Жезуша с Клоппом придал бы турниру куда больше зрелища. С другой стороны, нападать на коллег, умеющих ответить, Жезушу не так интересно, он не боится реакции, просто эффекта для его команды в этом случае будет мало.