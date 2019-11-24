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Важные мелочи 17-го тура РПЛ. Достижение Новикова в «Динамо», вратарский дебют в «Сочи»

24 ноября 2019, 21:55
Илья Егоров
Александр Плеханов

«Тамбов» – «Локомотив» – 2:3

● «Локомотив» прервал трехматчевую серию без побед в чемпионате. Для «Тамбова» же завершилась серия из трех победных матчей.

● Четыре матча РПЛ подряд «Тамбов» забивает два и более голов. По результативности команда уже восьмая в лиге (выше «Спартака», «Динамо» и «Арсенала»).

●  Крыховяк забивает во втором матче подряд. У него три гола в двух играх (всего – 8). В играх РПЛ с голами Крыховяка «Локомотив» набрал 17 очков и ни разу не проиграл.

Локомотив

«Оренбург» – «Ахмат» – 1:2

● «Ахмат» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию.

● «Оренбург» не побеждает у себя дома с 5 октября (то есть 4 матча РПЛ), когда обыграл «Динамо» – 2:0.

● Во второй раз в этом сезоне РПЛ «Ахмат» забил два гола в одном матче. Оба раза получал «Оренбург». И оба раза был один и тот же счет – 2:1.

«Рубин» – «Зенит» – 1:2

● «Рубин» забил «Зениту» впервые за пять матчей.

● Дзюба забил гол и прервал пятиматчевую безголевую серию. За это время он отдал одну голевую передачу (в матче с ЦСКА) и получил желтую карточку (в матче ЛЧ против «Лейпцига»).

● «Рубин» не побеждает пять матчей РПЛ подряд. В них команда забила всего один гол, но трижды сыграла вничью.

Динамо

«Динамо» – «Ростов» – 2:1

● С момента назначения Кирилла Новикова на пост главного тренера «Динамо» еще ни разу не проиграло в РПЛ: 3 победы и 2 ничьи. При нем уже набрали на одно очко больше, чем при Хохлове (11:10).

● Только раз в этом сезоне РПЛ «Ростов» победил в матче, когда соперник забил два мяча (с «Арсеналом»). Во всех остальных встречах было 5 поражений и 3 ничьи.

● Филипп забил за «Динамо» впервые за 3 месяца. В РПЛ у него 4 гола – 2 из них он вкатил с пенальти.

«Уфа» – «Сочи» – 1:1

● Безвыигрышная серия «Уфы» в РПЛ дошла до отметки в семь матчей.

●  Впервые в сезоне РПЛ за «Сочи» сыграл вратарь Фролов. Его сразу признали лучшим игроком матча.

● Дмитрий Полоз забивает во втором туре подряд. До этого он не забивал в РПЛ более месяца.

«Урал» – «Спартак» – 0:0

● Для Тедеско это вторая нулевая ничья в РПЛ. Впервые «Спартак» при нем не забил в гостях.

● «Урал» провел без побед уже четыре матча подряд.

● Во второй раз в этом сезоне РПЛ «Урал» не пропустил, играя у себя дома. В 10 домашних встречах «Урал» набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьи).

«Арсенал» – «Краснодар» – 1:2

● «Краснодар» не проигрывает уже в семи матчах РПЛ подряд. При этом в шести матчах «Краснодар» обязательно пропускает по голу.

● «Арсенал» не выигрывает подряд пять домашних матчей в РПЛ.

● Для Тони Вильены это первый гол в чемпионате с июля. Вратарь «Арсенала» Шамов впервые пропустил больше одного мяча в матче РПЛ.

ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0

● Александр Соболев – один из трех лучших бомбардиров РПЛ – не забивает пять туров подряд. Перед этим его вызвали в сборную России.

● ЦСКА впервые с конца сентября не пропускает в чемпионате России. Акинфеев – лучший игрок матча.

● Кристиан Бистрович отдал голевую передачу в РПЛ впервые с 1 сентября 2018 года.

Все фото: РПЛ
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