Важные мелочи 17-го тура РПЛ. Достижение Новикова в «Динамо», вратарский дебют в «Сочи»
«Тамбов» – «Локомотив» – 2:3
● «Локомотив» прервал трехматчевую серию без побед в чемпионате. Для «Тамбова» же завершилась серия из трех победных матчей.
● Четыре матча РПЛ подряд «Тамбов» забивает два и более голов. По результативности команда уже восьмая в лиге (выше «Спартака», «Динамо» и «Арсенала»).
● Крыховяк забивает во втором матче подряд. У него три гола в двух играх (всего – 8). В играх РПЛ с голами Крыховяка «Локомотив» набрал 17 очков и ни разу не проиграл.
«Оренбург» – «Ахмат» – 1:2
● «Ахмат» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию.
● «Оренбург» не побеждает у себя дома с 5 октября (то есть 4 матча РПЛ), когда обыграл «Динамо» – 2:0.
● Во второй раз в этом сезоне РПЛ «Ахмат» забил два гола в одном матче. Оба раза получал «Оренбург». И оба раза был один и тот же счет – 2:1.
«Рубин» – «Зенит» – 1:2
● «Рубин» забил «Зениту» впервые за пять матчей.
● Дзюба забил гол и прервал пятиматчевую безголевую серию. За это время он отдал одну голевую передачу (в матче с ЦСКА) и получил желтую карточку (в матче ЛЧ против «Лейпцига»).
● «Рубин» не побеждает пять матчей РПЛ подряд. В них команда забила всего один гол, но трижды сыграла вничью.
«Динамо» – «Ростов» – 2:1
● С момента назначения Кирилла Новикова на пост главного тренера «Динамо» еще ни разу не проиграло в РПЛ: 3 победы и 2 ничьи. При нем уже набрали на одно очко больше, чем при Хохлове (11:10).
● Только раз в этом сезоне РПЛ «Ростов» победил в матче, когда соперник забил два мяча (с «Арсеналом»). Во всех остальных встречах было 5 поражений и 3 ничьи.
● Филипп забил за «Динамо» впервые за 3 месяца. В РПЛ у него 4 гола – 2 из них он вкатил с пенальти.
«Уфа» – «Сочи» – 1:1
● Безвыигрышная серия «Уфы» в РПЛ дошла до отметки в семь матчей.
● Впервые в сезоне РПЛ за «Сочи» сыграл вратарь Фролов. Его сразу признали лучшим игроком матча.
● Дмитрий Полоз забивает во втором туре подряд. До этого он не забивал в РПЛ более месяца.
«Урал» – «Спартак» – 0:0
● Для Тедеско это вторая нулевая ничья в РПЛ. Впервые «Спартак» при нем не забил в гостях.
● «Урал» провел без побед уже четыре матча подряд.
● Во второй раз в этом сезоне РПЛ «Урал» не пропустил, играя у себя дома. В 10 домашних встречах «Урал» набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьи).
«Арсенал» – «Краснодар» – 1:2
● «Краснодар» не проигрывает уже в семи матчах РПЛ подряд. При этом в шести матчах «Краснодар» обязательно пропускает по голу.
● «Арсенал» не выигрывает подряд пять домашних матчей в РПЛ.
● Для Тони Вильены это первый гол в чемпионате с июля. Вратарь «Арсенала» Шамов впервые пропустил больше одного мяча в матче РПЛ.
ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0
● Александр Соболев – один из трех лучших бомбардиров РПЛ – не забивает пять туров подряд. Перед этим его вызвали в сборную России.
● ЦСКА впервые с конца сентября не пропускает в чемпионате России. Акинфеев – лучший игрок матча.
● Кристиан Бистрович отдал голевую передачу в РПЛ впервые с 1 сентября 2018 года.