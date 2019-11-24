Важные мелочи 17-го тура РПЛ. Достижение Новикова в «Динамо», вратарский дебют в «Сочи»

«Динамо» – «Ростов» – 2:1

● С момента назначения Кирилла Новикова на пост главного тренера «Динамо» еще ни разу не проиграло в РПЛ: 3 победы и 2 ничьи. При нем уже набрали на одно очко больше, чем при Хохлове (11:10).

● Только раз в этом сезоне РПЛ «Ростов» победил в матче, когда соперник забил два мяча (с «Арсеналом»). Во всех остальных встречах было 5 поражений и 3 ничьи.

● Филипп забил за «Динамо» впервые за 3 месяца. В РПЛ у него 4 гола – 2 из них он вкатил с пенальти.

«Уфа» – «Сочи» – 1:1

● Безвыигрышная серия «Уфы» в РПЛ дошла до отметки в семь матчей.

● Впервые в сезоне РПЛ за «Сочи» сыграл вратарь Фролов. Его сразу признали лучшим игроком матча.

● Дмитрий Полоз забивает во втором туре подряд. До этого он не забивал в РПЛ более месяца.

«Урал» – «Спартак» – 0:0

● Для Тедеско это вторая нулевая ничья в РПЛ. Впервые «Спартак» при нем не забил в гостях.

● «Урал» провел без побед уже четыре матча подряд.

● Во второй раз в этом сезоне РПЛ «Урал» не пропустил, играя у себя дома. В 10 домашних встречах «Урал» набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьи).