«Торпедо» запретили выйти на родной стадион перед ремонтом, но фанаты все равно сделали акцию прощания. И какую!

Официальное прощание запланировали на весну

«Мы уже приняли решение о том, что независимо от того, где состоится последний матч, прощание со стадионом пройдет как полагается. Проведем его весной, когда будет тепло.

Пусть это не будет официальное спортивное мероприятие, а товарищеский матч, но зато с красивой церемонией прощания. К этому времени и поле будет в хорошем состоянии, и погода, надеюсь, будет комфортной. Люди смогут прийти и в весенние денечки попрощаться с родным стадионом по-человечески», – рассказывала президент клуба Елена Еленцева.

Информацию о переносе церемонии прощания на весну подтвердил президент ФНЛ: «Мы очень сожалеем, что в результате указанных обстоятельств болельщики «Торпедо» в настоящий момент лишены возможности смотреть матчи любимой команды на родном стадионе. Однако, по нашей информации, которую мы получили от руководства и акционеров клуба, прощание с легендарной ареной обязательно состоится в мае 2020 года».