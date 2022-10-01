50 светлых сериалов, чтобы отвлечься
1. «В лучшем мире» (The Good Place)
«Кинопоиск»: 7,6
IMDb: 8,2
Злая эгоистка по ошибке попадает в рай. И учится жить среди святош.
2. «От шефа» (Chef’s Table)
«Кинопоиск»: 8,6
IMDb: 8,5
Документальный сериал о работе разных шеф-поваров. Очень много сочных кадров оригинальных блюд.
3. «Так чья сейчас реплика?» (Whose Line Is It Anyway?)
«Кинопоиск»: 7,7
IMDb: 8,5
Четыре комика импровизируют на основе заданий ведущего или людей из зала.
4. «Радость живописи» (The Joy of Painting)
«Кинопоиск»: -
IMDb: 9,3
Художник Боб Росс просто пишет картины масляными красками.
5. «Офис» (The Office)
«Кинопоиск»: 8,5
IMDb: 9
Культовый сериал о причудливых буднях обычного офиса.
6. «Новенькая» (New Girl)
«Кинопоиск»: 7,6
IMDb: 7,7
Зои Дешанель в роли очаровательной девушки, которая после расставания уживается с тремя соседями-мужчинами.
7. «Наша планета» (Our Planet)
«Кинопоиск»: 9,1
IMDb: 9,3
Успокаивающий цикл документальных фильмов о разных уголках Земли.
8. «Таинственный театр 3000 года» (Our Planet)
«Кинопоиск»: 6,1
IMDb: 8,7
Роботы из будущего смотрят и колко комментируют худшие фильмы в истории человечества.
9. «Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо» (Life in Colour)
«Кинопоиск»: 8,4
IMDb: 8,2
Документальный мини-сериал о том, как цвет влияет на растения и животных.
10. «Комики за рулем в поисках кофе» (Comedians in Cars Getting Coffee)
«Кинопоиск»: 7
IMDb: 8
Комик Джерри Сайнфелд ездит в классических автомобилях со знаменитостями – и беседует на случайные темы.
11. «Самурай-гурман» (Samurai Gourmet)
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 8,1
Японец выходит на пенсию – и заново открывает для себя мир, дегустируя в разных ресторанах еду.
12. «Лучший пекарь Британии» (The Great British Bake Off)
«Кинопоиск»: 8,2
IMDb: 8,6
Кулинары-любители пытаются испечь лучший десерт. Самое высокооцениваемое шоу о еде в мире.
13. «Агрессивная Рэцуко» (Aggretsuko)
«Кинопоиск»: 8
IMDb: 8
Аниме о красной панде, которая устает на работе и выпускает пар в караоке-клубе.
14. «Луи» (Louie)
«Кинопоиск»: 7,9
IMDb: 8,5
Комик Луи Си Кей выступает со стендапом. А в перерывах между ним показывает свою альтернативную жизнь.
15. «Великий Север» (The Great North)
«Кинопоиск»: 7,4
IMDb: 6,6
Теплый мультсериал об отце-одиночке, который справляется с четырьмя детьми на Аляске.
16. «Зовите меня Кэт» (Call Me Kat)
«Кинопоиск»: 6,3
IMDb: 5,2
Легкий ситком о кошатнице по имени Кэт, которая тратит деньги родителей, чтобы открыть кафе для кошек.
17. «Баскетс» (Baskets)
«Кинопоиск»: 6,8
IMDb: 7,6
Зак Галифианакис играет неудачливого клоуна и его чуть более успешного брата-близнеца. Луи Андерсон – в роли их матери.
18. «Метод Комински» (The Kominsky Method)
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 8,2
Душевный сериал о нестареющих стариках. Актер и его агент все еще попадают в необычные истории.
19. «Эмили в Париже» (The Kominsky Method)
«Кинопоиск»: 7,3
IMDb: 6,9
Легкое шоу на фон об американке, которая покоряет пестрый мир Парижа.
20. «Headspace: Руководство по сну» (Headspace Guide to Sleep)
«Кинопоиск»: -
IMDb: 6,8
Анимационный сериал о том, как правильно отдыхать, расслабляться и засыпать.
21. «О всех созданиях — больших и малых» (All Creatures Great and Small)
«Кинопоиск»: 8,1
IMDb: 8,6
Трогательные истории о ветеринаре в маленьком английском городе.
22. «Клуб нянь» (The Baby-Sitters Club)
«Кинопоиск»: 7,1
IMDb: 7,4
Семиклассницы создают клуб нянек по найму. Добрая история о том, как можно рано взрослеть и брать ответственность.
23. «Дикинсон» (Dickinson)
«Кинопоиск»: 7,3
IMDb: 7,6
Гротескная историческая драма о девушке, которая ломает стереотипы о женщинах – и стремится стать главной поэтессой мира.
24. «Тед Лассо» (Ted Lasso)
«Кинопоиск»: 8,3
IMDb: 8,8
Один из самых светлых сериалов современности – о тренере американского футбола, который покоряет в Англии футбол европейский.
25. «Мир безмятежности» (A World of Calm)
«Кинопоиск»: 8,5
IMDb: 8,1
Киану Ривз, Николь Кидман и другие звезды говорят успокаивающие вещи, пока мы смотрим на удивительные кадры планеты. Идеальное шоу, чтобы спокойно заснуть.
26. «Истории, которые мы носим» (Worn Stories)
«Кинопоиск»: -
IMDb: 6,7
Реальные люди показывают свои любимые вещи и рассказывают истории, которые с ними связаны.
27. «Добрая ведьма» (Good Witch)
«Кинопоиск»: 6,8
IMDb: 7,3
Снова история о маленьком городе, где добрая ведьма творит чудеса, помогая людям.
28. «Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm)
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 8,8
Сценарист Ларри Дэвид играет самого себя, попадая постоянно в нелепые истории.
29. «Закусочная Боба» (Bob's Burgers)
«Кинопоиск»: 7,1
IMDb: 8,2
Спокойный муж, неспокойная жена и трое детей руководят бургерной.
30. «Не с первой попытки» (Trying)
«Кинопоиск»: 7,3
IMDb: 7,9
Молодая пара усыновляет ребенка – и они учатся быть ближе к друг другу.
31. «Человек против пчелы» (Man vs. Bee)
«Кинопоиск»: 6,5
IMDb: 6,7
Роуэн Аткинсон в богатом особняке гонится за пчелой.
32. «Эпизоды» (Episodes)
«Кинопоиск»: 7,4
IMDb: 7,8
Британские сценаристы уезжают покорять Голливуд и встречают там Мэтта ЛеБлана, который рефлексирует потерю популярности после «Друзей».
33. «Headspace: Руководство по медитации» (Headspace: Guide to Meditation)
«Кинопоиск»: 8,9
IMDb: 8,4
Руководство по тому, как снимать стресс и медитировать.
34. «Семейка Кеннеди» (The Kennedys)
«Кинопоиск»: 6,8
IMDb: 7,2
Мини-сериал о прогрессивной английской семье, которая выделяется на фоне сеттинга 70-х.
35. «Необыкновенный плейлист Зои» (Zoey's Extraordinary Playlist)
«Кинопоиск»: 8
IMDb: 8,1
Девушка слышит мысли чужих людей. И они превращаются в ее голове в яркие мюзиклы.
36. «Единорог» (The Unicorn)
«Кинопоиск»: 7
IMDb: 7,2
Светлый сериал о том, как друзья вытягивают на свет мужчину, который переживает после потери жены.
37. «Рисуя с Джоном» (Painting with John)
«Кинопоиск»: -
IMDb: 7,6
Музыкант и художник Джон Лури пишет картины и медитативно рассуждает о жизни.
38. «Шиттс Крик» (Schitt's Creek)
«Кинопоиск»: 8,1
IMDb: 8,5
Семья миллиардера разоряется, и ей приходится переехать в захолустный городок. И там нужно учиться жить по-новому.
39. «В Филадельфии всегда солнечно» (It's Always Sunny in Philadelphia)
«Кинопоиск»: 8
IMDb: 8,8
Уже культовый ситком о дружбе людей, которые держат ирландский бар.
40. «Друзья» (Friends)
«Кинопоиск»: 8
IMDb: 8,8
Классика. Пересмотрим еще разок?
41. «Черная комедия» (Black-ish)
«Кинопоиск»: 6,6
IMDb: 7,2
Комедия о большой семье темнокожих. Но тут мало социального комментария и больше теплоты вместе с россыпью ярких характеров.
42. «Дети» (Babies)
«Кинопоиск»: -
IMDb: 6,9
Усыпительно-документальный сериал о первых годах жизни людей.
43. «Грейс и Фрэнки» (Grace and Frankie)
«Кинопоиск»: 7
IMDb: 8,2
Комедийный сериал о двух пожилых женщинах, которые терпеть друг друга не могли. Но сблизились, когда их мужья влюбились друг в друга.
44. «Разум, объяснение» (The Mind, Explained)
«Кинопоиск»: 8
IMDb: 8
Документальный сериал о мозге: как он спит, думает и меняется под психоделиками.
45. «Хильда» (Hilda)
«Кинопоиск»: 8,2
IMDb: 8,5
Уютный мультик о том, как девочка встречает в обычном мире троллей, великанов и других героев из фэнтезийного мира.
46. «По ту сторону изгороди» (Hilda)
«Кинопоиск»: 8,7
IMDb: 8,8
Два брата перебрались через изгородь и попали в чудной таинственный лес, откуда они пытаются выбраться.
47. «Постановка» (Staged)
«Кинопоиск»: 8,2
IMDb: 8,5
Актеры играют самих себя, репетируя пьесу по видеосвязи.
48. «Книжный магазин Блэка» (Staged)
«Кинопоиск»: 8,2
IMDb: 8,5
Много британского юмора – в библиотеке, где ее управляющий не хочет продавать книги, а хочет пить и творить странности.
49. «Отец Тэд» (Father Ted)
«Кинопоиск»: 8
IMDb: 8,7
Католические священники живут на отдаленном островке. И ведут жизнь совсем не священников.
50. «Студия 30» (30 Rock)
«Кинопоиск»: 7,4
IMDb: 8,3
Изнанка и внутренняя кухня комедийного шоу. Это даже смешнее самого шоу.