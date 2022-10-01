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50 светлых сериалов, чтобы отвлечься

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1. «В лучшем мире» (The Good Place)

«Кинопоиск»: 7,6

IMDb: 8,2

Злая эгоистка по ошибке попадает в рай. И учится жить среди святош. 

2. «От шефа» (Chef’s Table)

«Кинопоиск»: 8,6

IMDb: 8,5

Документальный сериал о работе разных шеф-поваров. Очень много сочных кадров оригинальных блюд.

3. «Так чья сейчас реплика?» (Whose Line Is It Anyway?)

«Кинопоиск»: 7,7

IMDb: 8,5

Четыре комика импровизируют на основе заданий ведущего или людей из зала.

4. «Радость живописи» (The Joy of Painting)

«Кинопоиск»: -

IMDb: 9,3

Художник Боб Росс просто пишет картины масляными красками.

5. «Офис» (The Office)

«Кинопоиск»: 8,5

IMDb: 9

Культовый сериал о причудливых буднях обычного офиса. 

В чем секрет «Офиса». Как устроены механика и юмор сериала о рутине, который до сих пор любят миллионы
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6. «Новенькая» (New Girl)

«Кинопоиск»: 7,6

IMDb: 7,7

Зои Дешанель в роли очаровательной девушки, которая после расставания уживается с тремя соседями-мужчинами.

7. «Наша планета» (Our Planet)

«Кинопоиск»: 9,1

IMDb: 9,3

Успокаивающий цикл документальных фильмов о разных уголках Земли. 

8. «Таинственный театр 3000 года» (Our Planet)

«Кинопоиск»: 6,1

IMDb: 8,7

Роботы из будущего смотрят и колко комментируют худшие фильмы в истории человечества. 

9. «Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо» (Life in Colour)

«Кинопоиск»: 8,4

IMDb: 8,2

Документальный мини-сериал о том, как цвет влияет на растения и животных. 

10. «Комики за рулем в поисках кофе» (Comedians in Cars Getting Coffee)

«Кинопоиск»: 7

IMDb: 8

Комик Джерри Сайнфелд ездит в классических автомобилях со знаменитостями – и беседует на случайные темы.

11. «Самурай-гурман» (Samurai Gourmet)

«Кинопоиск»: 7,8

IMDb: 8,1

Японец выходит на пенсию – и заново открывает для себя мир, дегустируя в разных ресторанах еду.  

12. «Лучший пекарь Британии» (The Great British Bake Off)

«Кинопоиск»: 8,2

IMDb: 8,6

Кулинары-любители пытаются испечь лучший десерт. Самое высокооцениваемое шоу о еде в мире. 

13. «Агрессивная Рэцуко» (Aggretsuko)

«Кинопоиск»:

IMDb:

Аниме о красной панде, которая устает на работе и выпускает пар в караоке-клубе.

14. «Луи» (Louie)

«Кинопоиск»: 7,9 

IMDb: 8,5

Комик Луи Си Кей выступает со стендапом. А в перерывах между ним показывает свою альтернативную жизнь.

15. «Великий Север» (The Great North)

«Кинопоиск»: 7,4

IMDb: 6,6

Теплый мультсериал об отце-одиночке, который справляется с четырьмя детьми на Аляске.

16. «Зовите меня Кэт» (Call Me Kat)

«Кинопоиск»: 6,3

IMDb: 5,2

Легкий ситком о кошатнице по имени Кэт, которая тратит деньги родителей, чтобы открыть кафе для кошек.

17. «Баскетс» (Baskets)

«Кинопоиск»: 6,8

IMDb: 7,6

Зак Галифианакис играет неудачливого клоуна и его чуть более успешного брата-близнеца. Луи Андерсон – в роли их матери.

Правда о мультике «Жизнь с Луи», который комик основал на своем детстве: на самом деле отец был алкоголиком, а мама родила 16 детей
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18. «Метод Комински» (The Kominsky Method)

«Кинопоиск»: 7,8

IMDb: 8,2

Душевный сериал о нестареющих стариках. Актер и его агент все еще попадают в необычные истории. 

19. «Эмили в Париже» (The Kominsky Method)

«Кинопоиск»: 7,3

IMDb: 6,9

Легкое шоу на фон об американке, которая покоряет пестрый мир Парижа. 

20. «Headspace: Руководство по сну» (Headspace Guide to Sleep)

«Кинопоиск»: -

IMDb: 6,8

Анимационный сериал о том, как правильно отдыхать, расслабляться и засыпать.

21. «О всех созданиях — больших и малых» (All Creatures Great and Small)

«Кинопоиск»: 8,1

IMDb: 8,6

Трогательные истории о ветеринаре в маленьком английском городе.

22. «Клуб нянь» (The Baby-Sitters Club)

«Кинопоиск»: 7,1

IMDb: 7,4

Семиклассницы создают клуб нянек по найму. Добрая история о том, как можно рано взрослеть и брать ответственность.

23. «Дикинсон» (Dickinson)

«Кинопоиск»: 7,3

IMDb: 7,6

Гротескная историческая драма о девушке, которая ломает стереотипы о женщинах – и стремится стать главной поэтессой мира. 

24. «Тед Лассо» (Ted Lasso)

«Кинопоиск»: 8,3

IMDb: 8,8

Один из самых светлых сериалов современности – о тренере американского футбола, который покоряет в Англии футбол европейский.

25. «Мир безмятежности» (A World of Calm)

«Кинопоиск»: 8,5

IMDb: 8,1

Киану Ривз, Николь Кидман и другие звезды говорят успокаивающие вещи, пока мы смотрим на удивительные кадры планеты. Идеальное шоу, чтобы спокойно заснуть. 

26. «Истории, которые мы носим» (Worn Stories)

«Кинопоиск»: -

IMDb: 6,7

Реальные люди показывают свои любимые вещи и рассказывают истории, которые с ними связаны. 

27. «Добрая ведьма» (Good Witch)

«Кинопоиск»: 6,8

IMDb: 7,3

Снова история о маленьком городе, где добрая ведьма творит чудеса, помогая людям.

28. «Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm)

«Кинопоиск»: 7,2

IMDb: 8,8

Сценарист Ларри Дэвид играет самого себя, попадая постоянно в нелепые истории.

29. «Закусочная Боба» (Bob's Burgers)

«Кинопоиск»: 7,1

IMDb: 8,2

Спокойный муж, неспокойная жена и трое детей руководят бургерной.

30. «Не с первой попытки» (Trying)

«Кинопоиск»: 7,3

IMDb: 7,9

Молодая пара усыновляет ребенка – и они учатся быть ближе к друг другу.

31. «Человек против пчелы» (Man vs. Bee)

«Кинопоиск»: 6,5

IMDb: 6,7

Роуэн Аткинсон в богатом особняке гонится за пчелой.

32. «Эпизоды» (Episodes)

«Кинопоиск»: 7,4

IMDb: 7,8

Британские сценаристы уезжают покорять Голливуд и встречают там Мэтта ЛеБлана, который рефлексирует потерю популярности после «Друзей».

33. «Headspace: Руководство по медитации» (Headspace: Guide to Meditation)

«Кинопоиск»: 8,9

IMDb: 8,4

Руководство по тому, как снимать стресс и медитировать.

34. «Семейка Кеннеди» (The Kennedys)

«Кинопоиск»: 6,8

IMDb: 7,2

Мини-сериал о прогрессивной английской семье, которая выделяется на фоне сеттинга 70-х.

35. «Необыкновенный плейлист Зои» (Zoey's Extraordinary Playlist)

«Кинопоиск»: 8

IMDb: 8,1

Девушка слышит мысли чужих людей. И они превращаются в ее голове в яркие мюзиклы.

36. «Единорог» (The Unicorn)

«Кинопоиск»: 7

IMDb: 7,2

Светлый сериал о том, как друзья вытягивают на свет мужчину, который переживает после потери жены.

37. «Рисуя с Джоном» (Painting with John)

«Кинопоиск»: -

IMDb: 7,6

Музыкант и художник Джон Лури пишет картины и медитативно рассуждает о жизни.

38. «Шиттс Крик» (Schitt's Creek)

«Кинопоиск»: 8,1

IMDb: 8,5

Семья миллиардера разоряется, и ей приходится переехать в захолустный городок. И там нужно учиться жить по-новому.

39. «В Филадельфии всегда солнечно» (It's Always Sunny in Philadelphia)

«Кинопоиск»:

IMDb: 8,8

Уже культовый ситком о дружбе людей, которые держат ирландский бар. 

40. «Друзья» (Friends)

«Кинопоиск»:

IMDb: 8,8

Классика. Пересмотрим еще разок?

41. «Черная комедия» (Black-ish)

«Кинопоиск»: 6,6

IMDb: 7,2

Комедия о большой семье темнокожих. Но тут мало социального комментария и больше теплоты вместе с россыпью ярких характеров.

42. «Дети» (Babies)

«Кинопоиск»: -

IMDb: 6,9

Усыпительно-документальный сериал о первых годах жизни людей.

43. «Грейс и Фрэнки» (Grace and Frankie)

«Кинопоиск»: 7

IMDb: 8,2

Комедийный сериал о двух пожилых женщинах, которые терпеть друг друга не могли. Но сблизились, когда их мужья влюбились друг в друга.

44. «Разум, объяснение» (The Mind, Explained)

«Кинопоиск»: 8

IMDb: 8

Документальный сериал о мозге: как он спит, думает и меняется под психоделиками. 

45. «Хильда» (Hilda)

«Кинопоиск»: 8,2

IMDb: 8,5

Уютный мультик о том, как девочка встречает в обычном мире троллей, великанов и других героев из фэнтезийного мира.

46. «По ту сторону изгороди» (Hilda)

«Кинопоиск»: 8,7

IMDb: 8,8

Два брата перебрались через изгородь и попали в чудной таинственный лес, откуда они пытаются выбраться.

47. «Постановка» (Staged)

«Кинопоиск»: 8,2

IMDb: 8,5

Актеры играют самих себя, репетируя пьесу по видеосвязи.

48. «Книжный магазин Блэка» (Staged)

«Кинопоиск»: 8,2

IMDb: 8,5

Много британского юмора – в библиотеке, где ее управляющий не хочет продавать книги, а хочет пить и творить странности.

49. «Отец Тэд» (Father Ted)

«Кинопоиск»:

IMDb: 8,7

Католические священники живут на отдаленном островке. И ведут жизнь совсем не священников.

50. «Студия 30» (30 Rock)

«Кинопоиск»: 7,4

IMDb: 8,3

Изнанка и внутренняя кухня комедийного шоу. Это даже смешнее самого шоу.

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