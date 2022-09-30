Дружба Райана Рейнольдса и Хью Джекмана – лучшая пара кино: посмотрите, как они троллят друг друга, снимаются вместе и кайфуют

Джекман пошутил о жене Рейнольдса на съемках провального фильма – так они познакомились

Все началось на съемочной площадке фильма «Люди Икс: Начало: Росомаха» (2009). Тогда Джекман подошел к Рейнольдсу и сказал ему о его жене Скарлетт Йоханссон: «Когда он пришел на съемочную площадку, я бросил что-то вроде: «Эй, тебе лучше вести себя здесь как можно лучше, приятель, потому что я наблюдаю». Джекман и Йоханссон тогда дружили и хорошо общались.

Позже пара развелась, но на взаимоотношения Рейнольдса и Джекмана это не повлияло. Интересно, что фильм «Люди Икс: Начало: Росомаха» оказался одним из самых провальных в линейке. На Rooten Tomatoes он сейчас имеет оценку критиков 38%, у аудитории – 58%. На IMDb рейтинг составляет 6,5/10. Отдельно мы уже подробно рассказывали о выставлении баллов на IMDb.

Рейнольдс в том фильме впервые сыграл Дэдпула – там он выступил противником Росомахи. У Дэдпула еще не было собственной франшизы с отдельными фильмами. Первый «Дэдпул» вышел в 2016 году. Примерно тогда же началась шутливая вражда Рейнольдса и Джекмана. Он все время приглашал Джекмана сыграть ответную эпизодическую роль Росомахи, но уже в «Дэдпуле».

Кажется, теперь это наконец-то произойдет. Видео на ютуб-канале Райана Рейнольдса уже собрало 11 миллионов просмотров: