Дружба Райана Рейнольдса и Хью Джекмана – лучшая пара кино: посмотрите, как они троллят друг друга, снимаются вместе и кайфуют
В фильме «Дэдпул 3» должен появиться Росомаха. Это было анонсировано в шутливом видео, которое вместе записали Райан Рейнольдс и Хью Джекман. В нем Рейнольдс рассказывал о работе над «Дэдпулом», а потом спросил у проходящего мимо Джекмана: «Эй, не хочешь снова сыграть Росомаху?» Тот легко согласился – теперь два друга встретятся еще в одном фильме.
Джекман пошутил о жене Рейнольдса на съемках провального фильма – так они познакомились
Все началось на съемочной площадке фильма «Люди Икс: Начало: Росомаха» (2009). Тогда Джекман подошел к Рейнольдсу и сказал ему о его жене Скарлетт Йоханссон: «Когда он пришел на съемочную площадку, я бросил что-то вроде: «Эй, тебе лучше вести себя здесь как можно лучше, приятель, потому что я наблюдаю». Джекман и Йоханссон тогда дружили и хорошо общались.
Позже пара развелась, но на взаимоотношения Рейнольдса и Джекмана это не повлияло. Интересно, что фильм «Люди Икс: Начало: Росомаха» оказался одним из самых провальных в линейке. На Rooten Tomatoes он сейчас имеет оценку критиков 38%, у аудитории – 58%. На IMDb рейтинг составляет 6,5/10. Отдельно мы уже подробно рассказывали о выставлении баллов на IMDb.
Рейнольдс в том фильме впервые сыграл Дэдпула – там он выступил противником Росомахи. У Дэдпула еще не было собственной франшизы с отдельными фильмами. Первый «Дэдпул» вышел в 2016 году. Примерно тогда же началась шутливая вражда Рейнольдса и Джекмана. Он все время приглашал Джекмана сыграть ответную эпизодическую роль Росомахи, но уже в «Дэдпуле».
Кажется, теперь это наконец-то произойдет. Видео на ютуб-канале Райана Рейнольдса уже собрало 11 миллионов просмотров:
После съемок в 2009-м Джекман чуть не закончил с ролью Росомахи. Для себя он не мог определиться с дальнейшим развитием карьеры. На сомнения влияла реакция людей, но и сам Джекман не был до конца уверен в будущем Росомахи. Позже он понял, что сыграть этого персонажа можно по-другому. И уже по-доброму вспоминал съемки, где вообще ходил голым.
Рейнольдс и Джекман постоянно ссорились в соцсетях – шутка растянулась на годы
Шутливая история вражды Рейнольдса и Джекмана стартовала гораздо позже тех съемок. Первый прикол связан с наградами от People. В разные годы Рейнольдс и Джекман назывались там самыми сексуальными мужчинами года. В ноябре 2015-го Рейнольдс впервые пошутил об этом, когда изобразил австралийский акцент Джекмана и призвал снова за него проголосовать.
Потом началась жесть: Джекман показывал видео, где его собака ходит в туалет прямо на фотографию Рейнольдса. Сам Рейнольдс называл их взаимоотношения войной. Он высмеивал фанатов Джекмана и отвечал на наезды о том, что сидит у него за спиной: «Я не прячусь в твоей тени. Я глажу ее мягкую, призрачную шерсть». И даже писал о его свадьбе: «Дал им три месяца».
Рейнольдс постоянно отвечает на посты Джекмана в твиттере. Чаще всего это происходит в моменты, когда Джекман публикует записи о собственных ролях и восхищается этими фильмами. Но и Джекман там иногда отвечает Рейнольдсу на его наезды: «Мне сказали, что я хороший парень, а ты нет. Я позволю тебе обнять меня, но только в этот раз – в твой день рождения».
Screen Rant объяснял другой аспект их шутливой вражды. Рейнольдс и Джекман активно занимаются бизнесом – в том числе и рекламным. Все это выливается во взаимные приколы: Рейнольдс и Джекман даже рекламировали бренды друг друга. Сначала Рейнольдс креативно рассказал о бренде кофе – во время записи он назвал Джекмана кофейным героем.
Джекман якобы не поверил в их перемирие, когда они договорились о взаимном пиаре. Он оскорбил Рейнольдса в своей рекламе джина. Там же добавил: «Хотя джин довольно хорош. Когда-нибудь мне придется его попробовать». Потом Джекману пришлось пояснять, почему он вообще так сделал: «Извини, чувак, я не думал, что наше перемирие на самом деле было настоящим».
Однажды дети брали интервью у Райана Рейнольдса. Главный вопрос – его жестокое отношение к Хью Джекману. Рейнольдс оправдывался за это через отсылку к фильму «Величайший шоумен»: «Я точно знаю, что Джекман придумал название этому фильму. Думаю, это жалко и отвратительно. Почему бы просто не назвать фильм «Суперкрутой Хью Джекман?»
В серьезных вещах Рейнольдс и Джекман поддерживают друг друга. Например, они вместе собирали деньги на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Когда Рейнольдс рассказывал в соцсетях о проблемах психологического здоровья, Джекман прокомментировал его пост: «Приятель, твоя смелость поможет многим другим людям, которые тоже борются с тревогой. Молодец!»
Они публично мирились: на день, для конкретного видео или даже насовсем. Глобальное перемирие в их шутливой вражде произошло в 2019 году, хотя наезды продолжились. Идеальный пример – награждение Джекмана Орденом Австралии. Рейнольдс назвал его замечательным и щедрым человеком. А потом добавил: «Это не отменяет факта, что он полный ублюдок».
Иногда в их шутки вклинивается Джейк Джилленхол – за пределами публичной жизни они дружат втроем. Чаще всего он появлялся рядом в Рождество. Был момент, когда Джекман и Джилленхол вообще вместе разыграли Рейнольдса. Они позвали его на вечеринку в праздничных свитерах. Проблема для Рейнольдса: свитер с бантиком тем вечером предназначался только для него.
Так это выглядело в 2018-м:
Через год в таком же свитере все-таки оказался и сам Хью Джекман:
Посыл Райана Рейнольдса: «Никогда не извиняйтесь перед Хью Джекманом».
Джекман просил жену позвонить девушке Рейнольдса: «Понимаю, что у нас годовщина. Но тут снова вылез Райан».
Рейнольдс давно убеждал Джекмана сняться в «Дэдпуле» – теперь он исполнил мечту
Последний раз Джекман играл Росомаху в 2017 году в фильме «Логан». Новый «Дэдпул» выйдет в сентябре 2024-го. Рейнольдс вел долгую работу, чтобы убедить Джекмана вернуться к этой роли. Рассказывал еще перед выходом «Дэдпула 2»: «Всякий раз, когда я его вижу, говорю: «Да ладно, чувак». Еще один раз. Ну давай же. Мы сделаем это вместе. Это будет весело. Ну давай же!»
Позже Рейнольдс признавался: пригласить Джекмана на эту роль почти невозможно. Это же объяснял и сам Джекман. Его мнение: мир не хочет видеть Дэдпула и Росомаху вместе. Джекман подтверждал, что Рейнольдс постоянно упрашивает его на съемки: «Райан безжалостен. Он продолжает возвращаться ко мне с различными способами, формами и уговорами».
Параллельно все сопровождалось шутками. Рейнольдс снимал шутливое рекламное видео, где в образе Дэдпула поздравлял всех с Днем Австралии. И там же говорил: «Одна проблема – вы дали нам Росомаху». Хью Джекман уже попадал в «Дэдпула» – Рейнольдс носил там маску с его лицом. Еще Джекман анонсировал трейлер «Дэдпула 2», когда рядом с ним лежал Рейнольдс в костюме.
В 2022 году Рейнольдс снова настаивал, чтобы Джекман согласился на съемки в «Дэдпуле 3». Призывал фанатов, чтобы те исполнили его мечту и подали прошение об этом Кевину Файги. С привлечением Джекмана помогал и Шон Леви. Каким будет «Дэдпул 3», где Рейнольдс и Джекман все-таки снова снимутся вместе. Они попробовали объяснить сами, но никто так ничего не понял: