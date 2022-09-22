Том Харди втайне заявился на любительский турнир по джиу-джитсу – и всех там победил
Небольшой британский город Милтон Кейнес организовал любительский турнир по бразильскому джиу-джитсу. Местные жители пришли в зал местной школы поболеть за участников, и внезапно увидели среди них Тома Харди.
Харди побеждал, фотографировался с фанатами, получал респект от соперников
«Мы еще за две недели знали, что он придет, – рассказал один из организаторов Шон Росборо, – Но держали это при себе и не хотели, чтобы люди отвлекали его от того, что он делал».
Заявиться на турнир UMAC BJJ open могли и взрослые, и подростки, и дети, обладающие поясами по бразильскому джиу-джитсу. Харди, известный увлечением разными боевыми искусствами, имеет синий пояс в этой дисциплине.
Появление Харди ожидаемо вызвало резонанс на турнире. Участники соревнований и зрители фотографировались с ним и брали автографы. «Он был великолепен. Многие люди просили фотографии и подходили к нему, и у него не было проблем с этим. Мамы были вокруг него. Его это не беспокоило», – рассказал Росборо.
Резонанс от появления Харди усилился еще и тем, что он не проиграл ни одного поединка и выиграл турнир. Может показаться, что соперники поддаются ему из-за звездного статуса, но те это отрицают. «Я участвовал в шести турнирах – и во всех был на подиуме. Он, вероятно, самый сложный соперник, который у меня когда-либо был», – сказал Дэнни Эпплеби, боровшийся с Харди в августе.
Харди полюбил боевые искусства из-за роли – и не забрасывает их
Харди начал сниматься в 2000-х, получая роли в военных драмах. Увлечение боевыми искусствами появилось во время подготовки к фильму «Воин» (2011), где он играет бывшего военного, который возвращается домой и заявляется на турнир по смешанным единоборствам.
Для участия в этом фильме он стал жить жизнью профессионального бойца. «Я занимался два часа боксом в день, два часа тайским боксом, два часа джиу-джитсу, два часа хореографией и два часа тяжелой атлетикой семь дней в неделю в течение трех месяцев», – говорил он.
В итоге он не только освоил боевые искусства, а еще и набрал почти 13 килограмм мышечной массы. Трансформации Харди посвящено множество роликов на ютубе. После роли в «Воине» за ним закрепились образы «крутых парней», наиболее известными из которых стали Бейн в «Темном рыцаре», Макс Рокатански в «Безумном Максе», Эдди Борк/Веном в «Веноме», Альфи Соломонс в «Острых козырьках».
Харди продолжает занятия боевыми искусствами до сих пор: в 2020-м он получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Да, это только второй по градации пояс из восьми, но и его нужно заслужить. Для повышения в ранге учитываются не только навыки, но и стаж спортсмена. Например, высший красный пояс можно получить только от 67 лет после десяти лет ношения красно-белого пояса.
Харди не впервые участвует в соревнованиях. В августе он победил на турнире в британском Вулверхэмптоне, средства с которого направили на военнослужащих, ветеранов и работников экстренных служб. Харди входит в попечительский совет организации, обучающей джиу-джитсу людей с посттравматическими расстройствами, депрессией и другими заболеваниями.
«Он был действительно хорош. Он не самого высокого класса, но было видно, что он пришел за победой, и он был впечатляющим в каждом бою», – сказал Росборо о боях с участием Харди.