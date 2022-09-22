Том Харди втайне заявился на любительский турнир по джиу-джитсу – и всех там победил

Появление Харди ожидаемо вызвало резонанс на турнире. Участники соревнований и зрители фотографировались с ним и брали автографы. «Он был великолепен. Многие люди просили фотографии и подходили к нему, и у него не было проблем с этим. Мамы были вокруг него. Его это не беспокоило», – рассказал Росборо.

Резонанс от появления Харди усилился еще и тем, что он не проиграл ни одного поединка и выиграл турнир. Может показаться, что соперники поддаются ему из-за звездного статуса, но те это отрицают. «Я участвовал в шести турнирах – и во всех был на подиуме. Он, вероятно, самый сложный соперник, который у меня когда-либо был», – сказал Дэнни Эпплеби, боровшийся с Харди в августе.

Харди полюбил боевые искусства из-за роли – и не забрасывает их

Харди начал сниматься в 2000-х, получая роли в военных драмах. Увлечение боевыми искусствами появилось во время подготовки к фильму «Воин» (2011), где он играет бывшего военного, который возвращается домой и заявляется на турнир по смешанным единоборствам.

Для участия в этом фильме он стал жить жизнью профессионального бойца. «Я занимался два часа боксом в день, два часа тайским боксом, два часа джиу-джитсу, два часа хореографией и два часа тяжелой атлетикой семь дней в неделю в течение трех месяцев», – говорил он.