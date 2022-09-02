Куда пропала Линдси Лохан: была кумиром подростков в 2000-х, но из-за таблоидов, наркотиков и алкоголя уходила из кино
Линдси Лохан стала одной из самых популярных американских актрис, когда ей еще не исполнилось и 20 лет. Но успех в кино быстро сменился постоянными скандалами, а потом и исчезновением из киноиндустрии.
Пик карьеры Лохан пришелся на подростковый возраст
Карьера Линдси Лохан началась в 1989 году, когда ей было только три года. Родители заключили контракт с модельным агентством, после чего их дочь стала появляться в рекламных кампаниях крупных брендов: Jell-O, Dunkan Hines, Abercrombie, Calvin Klein Kids.
Ее карьера развивалась настолько успешно, что в 1992 году она даже появилась в «Позднем шоу Дэвида Леттермана» – одной из главных передач CBS.
После этого у нее были эпизодические роли в сериалах, но полноценный дебют пришелся на 11 лет, когда она снялась в мыльной опере «Другой мир». В 12 лет она попала в «Ловушку для родителей» – ремейк комедии Disney 1961 года. Проект стал важнейшим для раннего этапа ее карьеры: он получил высокие рейтинги во многом благодаря игре Лохан, исполнившей роли двух близнецов.
После этого были «Чумовая пятница» (2003) и «Дрянные девчонки» (2004), укрепившие популярность Лохан. Несмотря на запуск успешной кинокарьеры, она не останавливалась на ней и параллельно с кино занималась музыкой. В итоге к 20 годам она выпустила два альбома, снялась более чем в десятке проектов и стала кумиром подростков наравне с Пэрис Хилтон и Бритни Спирс.
Хотела попасть в «серьезное кино», но не получилось
Во второй половине 2000-х в карьере Лохан начинаются сложности. Хотя она продолжала сниматься в кино и сериалах, в медиа все чаще говорили не о ее актерских работах, а о скандалах с ней. В период с 2007 по 2013 год таблоиды писали о ее арестах, злоупотреблении алкоголем и наркотиками, поездках в реабилитационные центры и даже об обвинении в торговле кокаином.
Коллеги беспокоились о ней, вспоминала Лохан позже. «Я знала, что у меня была проблема, и я не могла признать этого».
Все это происходило на фоне сложностей в семье. Лохан описывала свое детство как «непростое» из-за отношений с отцом. Он занимался незаконной инсайдерской торговлей и попал в тюрьму, когда Лохан было пять лет. И хотя после выхода из тюрьмы он вернулся к семье, отношения были сложными.
В 2005 году между ним и Лохан возник конфликт из-за того, что отец претендовал на часть ее заработка. «Он ничего не сделал для моей карьеры – он только уходил и не возвращался домой, заставляя меня и мою маму гадать, где он, а затем появлялся через три дня. Я не думаю, что он чего-то заслуживает. Он даже не заслуживает моего уважения», – говорила она.
Еще одним поводом для обсуждения Лохан стала ее личная жизнь. Одной из самых резонансных тем светской хроники того периода стали ее отношения с диджейкой Самантой Ронсон. Сейчас в западных медиа фраза «Да, мне нравится девушка. И?» воспринималась бы обычно или даже одобрительно, но тогда она стала причиной преследования папарацци и в конце концов привела к разрыву, рассказывала Лохан.
В этот же период она пыталась перейти из подростковых комедий в «серьезное кино», но попытки были неудачными. Она потеряла несколько ролей из-за постоянных скандалов и в итоге взяла перерыв в карьере.
Занялась благотворительностью и бизнесом
В середине 2010-х Лохан уехала из США и сосредоточилась на благотворительных проектах. Она хотела быть дальше от внимания таблоидов и вести не такую публичную деятельность. Одним из мест ее жизни стала Турция, где она помогала сирийским беженцам.
«Я многое пережила в жизни и к 30 годам пообещала себе, что хочу отдать жизнь на помощь людям. Это не разовая вещь, а то, чем я буду продолжать заниматься», – говорила она.
Медиа предположили, что таким образом она пытается очистить свой имидж, но Лохан отрицала это. В тот период она практически не снималась в кино и сериалах, а параллельно с благотворительностью развивала бизнес, занимаясь косметикой, одеждой, ювелирными изделиями, ночным клубом, гостиничным бизнесом.
Вернется в кино после перерыва
Ее первым за шесть лет фильмом стал «Среди теней» 2019 года. По сюжету частный сыщик распутывает убийство дяди и пытается сохранить тайну о том, что она потомок оборотней. Проект получил очень низкие оценки на ведущих западных киносервисах Rotten Tomatoes (23%) и IMDb (2,1) и интересен разве что возвращением Лохан в кино.
После этого она получила сделку с Netflix, по которой снимется в двух фильмах. Стриминг анонсировал это как «лоханиссанс» и посоветовал выучить правильное произношение ее фамилии (хотя в медиа распространен вариант Лохан, правильно произносить Лоуэн).
Оба фильма Netflix будут романтическими комедиями. Первый называется «Незабываемое Рождество» (премьера 10 ноября 2022 года), второй – «Ирландское желание» (даты релиза пока нет).