Куда пропала Линдси Лохан: была кумиром подростков в 2000-х, но из-за таблоидов, наркотиков и алкоголя уходила из кино

Хотела попасть в «серьезное кино», но не получилось

Во второй половине 2000-х в карьере Лохан начинаются сложности. Хотя она продолжала сниматься в кино и сериалах, в медиа все чаще говорили не о ее актерских работах, а о скандалах с ней. В период с 2007 по 2013 год таблоиды писали о ее арестах, злоупотреблении алкоголем и наркотиками, поездках в реабилитационные центры и даже об обвинении в торговле кокаином.

Коллеги беспокоились о ней, вспоминала Лохан позже. «Я знала, что у меня была проблема, и я не могла признать этого».

Все это происходило на фоне сложностей в семье. Лохан описывала свое детство как «непростое» из-за отношений с отцом. Он занимался незаконной инсайдерской торговлей и попал в тюрьму, когда Лохан было пять лет. И хотя после выхода из тюрьмы он вернулся к семье, отношения были сложными.