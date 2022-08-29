Вы не знаете, откуда в кино взялось слово «блокбастер» – это фугасная бомба Второй мировой

Есть еще такой вариант: «блок» – это пачка (например, билетов, которые поставлялись именно в пачке), а вскрыть ее можно было резким ударом по столу. Много билетов – частые хлопки – серьезный ажиотаж вокруг фильма.

Как слово «блокбастер» появилось в кино

Именно в журнале Time слово было использовано и для описания фильма. Интересно, что это даже было связано с СССР. В мае 1943-го провокационная экранизация книги «Миссия в Москву» была описана «взрывной, как блокбастер».

DailyMail подтверждает, что уже в 1940-х слово было связано с рецензированием фильмов. Например, фраза «бьет, как блокбастер» о фильме использовалась уже тогда – применительно к фильму «С морпехами у Таравы». Или предсказывалось в 1950-м, что фильм «Самсон и Далила» станет «кассовым блокбастером».

Интересно, что даже в середине 1940-х наступила пауза на использование этого слова. В одном из исследований называлась такая причина: к тому времени самые разрушающие бомбы стали совсем другими – появились атомная и ядерная. Так что слово «блокбастер» в описании разрушительного эффекта уже было не так выразительно.

После 1950-х слово уже стало прочно использоваться в театральной среде. И означало, что снесет всех конкурентов, но в целом не имело никакого отношения к военной тематике.

Тогда уже и люди из кино стали использовать это слово. Например, режиссер Дор Шери в интервью говорил, что следует поднимать соотношение блокбастеров – он обозначил этим словом и высококассовые, и дорогостоящие фильмы.