Вы не знаете, откуда в кино взялось слово «блокбастер» – это фугасная бомба Второй мировой
Публицист из Мельбурна Элис Джеймс записывала в тиктоке видео, где рассказала о том, откуда пошел термин «блокбастер». Видео в итоге набрало почти 200 тысяч просмотров. Большинство людей признавалось, что не в курсе, откуда появился термин.
Они знают, что «блокбастер» – это популярный фильм, причем это слово используется уже полсотни лет. Происхождение этого слова было для них неожиданным.
Откуда появился термин «блокбастер»
Есть сразу несколько версий.
«Блокбастер» – артиллерийский снаряд во времена Первой мировой войны.
Или – мощная фугасная бомба весом от 1800 кг во времена Второй мировой войны, которая могла уничтожить целый квартал.
Тут все понятно даже по названию: block обозначает «квартал», buster – «разрушать». Такие бомбы, например, падали на фашистскую Италию. Это слово впервые было замечено в журнале Time в ноябре 1942-го.
Есть еще такой вариант: «блок» – это пачка (например, билетов, которые поставлялись именно в пачке), а вскрыть ее можно было резким ударом по столу. Много билетов – частые хлопки – серьезный ажиотаж вокруг фильма.
Как слово «блокбастер» появилось в кино
Именно в журнале Time слово было использовано и для описания фильма. Интересно, что это даже было связано с СССР. В мае 1943-го провокационная экранизация книги «Миссия в Москву» была описана «взрывной, как блокбастер».
DailyMail подтверждает, что уже в 1940-х слово было связано с рецензированием фильмов. Например, фраза «бьет, как блокбастер» о фильме использовалась уже тогда – применительно к фильму «С морпехами у Таравы». Или предсказывалось в 1950-м, что фильм «Самсон и Далила» станет «кассовым блокбастером».
Интересно, что даже в середине 1940-х наступила пауза на использование этого слова. В одном из исследований называлась такая причина: к тому времени самые разрушающие бомбы стали совсем другими – появились атомная и ядерная. Так что слово «блокбастер» в описании разрушительного эффекта уже было не так выразительно.
После 1950-х слово уже стало прочно использоваться в театральной среде. И означало, что снесет всех конкурентов, но в целом не имело никакого отношения к военной тематике.
Тогда уже и люди из кино стали использовать это слово. Например, режиссер Дор Шери в интервью говорил, что следует поднимать соотношение блокбастеров – он обозначил этим словом и высококассовые, и дорогостоящие фильмы.
С какого момента слово «блокбастер» уже точно вошло в кинематограф
Считается, что это произошло после выхода фильма «Челюсти» Стивена Спилберга, который был рекордным в 1975 году по кассовым сборам.
Тогда это слово окончательно стало обозначать успешные фильмы и не имело уже никакого отношения к военной тематике. В том числе и поэтому спустя 50 лет у людей такое удивление вызывает историческая принадлежность слова «блокбастер» к бомбам.
В России блокбастером называются высокобюджетные и коммерчески успешные фильмы. В английском языке это в целом обозначает любой коммерчески успешный продукт. Но для определения «блокбастер» прибыль должна значительно превосходить затраты