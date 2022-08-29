37 хороших приключенческих фильмов

Многослойная драма об английском разведчике в эпоху Первой мировой войны. Фильм основан на биографии Томаса Лоуренса – археолога и военного, который возглавил партизанскую войну арабов против Османской империи.

Любимый фильм Стивена Спилберга и третье место в списке от Британского института кино.