37 хороших приключенческих фильмов
Внимание: фильмы расставлены не от лучшего к худшему или наоборот, а в случайном порядке. Также здесь нет некоторых очевидных вариантов (пишите в комментариях свои варианты). Листайте и выбирайте, что посмотреть вечером.
1. «Лоуренс Аравийский» (1962)
Длительность: 216 минут
«Кинопоиск»: 8
IMDb: 8,3
Многослойная драма об английском разведчике в эпоху Первой мировой войны. Фильм основан на биографии Томаса Лоуренса – археолога и военного, который возглавил партизанскую войну арабов против Османской империи.
Любимый фильм Стивена Спилберга и третье место в списке от Британского института кино.
2. «Волшебник страны Оз» (1939)
Длительность: 101 минута
«Кинопоиск»: 7,6
IMDb: 8,1
Вечная классика о приключениях девочки Дороти Гейл, чей дом ураган уносит в волшебную страну.
Фильм, который поднял стандарты Голливуда: в спецэффектах, постановке, музыкальном сопровождении и затратах (как денег, так и времени). Только декорации создавались 300 дней.
3. «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)
Длительность: 101 минута
«Кинопоиск»: 8,1
IMDb: 7,6
О запрятанном состоянии «под львом» узнает куча людей – и начинается большее приключение с погонями, куда подключаются даже итальянцы.
Самый драйвовый фильм Эльдара Рязанова и вообще уникальное по настроению кино для СССР.
4. «Лабиринт» (1986)
Длительность: 101 минута
«Кинопоиск»: 7,7
IMDb: 7,3
Девочка в сердцах говорит, чтобы его надоедливого брата забрал король гоблинов. Тут же появляется король гоблинов – и забирает мальчика. Чтобы его вернуть, девочке надо пройти опасный лабиринт.
Дэвид Боуи играет короля гоблинов – и это повод посмотреть «Лабиринт».
5. «Роман с камнем» (1986)
Длительность: 106 минут
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 6,9
Автор женских романов летит на помощь к сестре, но теряется в джунглях, где ее находит военный наемник. Дальше стартуют приключения с опасностями и поиском сокровищ.
Этот фильм был в вашей коллекции DVD: хорошее сочетание и романтической линии.
6. «Мысли о свободе» (2005)
Длительность: 100 минут
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 6,9
Мальчик после смерти отца берется за его дело – растит гепарда и отправляет его на волю. Чтобы это сделать, нужно пройти через опасности дикой африканской природы.
Фильм погрузит в Африку и оставит много теплых впечатлений. Идеально для просмотра с детьми.
7. «Первому игроку приготовиться» (2018)
Длительность: 140 минут
«Кинопоиск»: 7,5
IMDb: 7,4
Игра поглощает настоящий мир, и парень в нем легко вживается – и ищет бесконечные пасхалки на поп-культуру. Цель – собрать главные пасхалки и получить $500 млрд.
Спилберг показал, что все еще актуальный режиссер – снял бодрое кино для 20-летних, которое отлично развлекает.
8. «Балбесы» (1985)
Длительность: 114 минут
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 7,7
Компания детей спускается в пещеру, чтобы найти запрятанный 300 лет назад клад. Но им еще мешают бандиты и монстр.
Хорошее летнее приключение. Особенно рекомендуется фанатам сериала «Очень странные дела».
9. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
Длительность: 120 минут
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 8,1
Том Харди и Шарлиз Терон – в постапокалипсисе Австралии: мчат на ржавых машинах подальше от местного диктатора и его безумной армии.
Возможно, самые драйвовые погони в истории кино и бесконечный адреналин. Шесть статуэток «Оскара». Смотреть на самом большом телевизоре и с лучшим звуком!
10. «Белое солнце пустыни» (1969)
Длительность: 120 минут
«Кинопоиск»: 8.0
IMDb: 7,7
Приключение в средней Азии, где догорает Гражданская война. Красноармеец возвращается к жене, но попадает в большую переделку.
Харизматичные герои, крылатые фразы и великие песни. Классика, обязательная еще к одному просмотру.
11. «Джо против вулкана» (1990)
Длительность: 102 минуты
«Кинопоиск»: 6,2
IMDb: 5,9
Фильм с Томом Хэнксом, о котором вы могли не знать. Он играет мужчину, узнающего, что ему осталось недолго жить. И он принимает предложение миллионера – спуститься в жерло вулкана.
Не обращайте внимание на средний рейтинг – это милая приключенческая сказка, где все закончится хорошо.
12. «Бесконечная история» (1984)
Длительность: 94 минуты
«Кинопоиск»: 7,9
IMDb: 7,4
Немецкое фэнтези о мальчике, который нашел в магазине волшебную книгу – она отправила его в мир эльфов, летающих собак и других странных существ.
Фильм сделан по книге писателя Михаэля Энде, который остался недоволен экранизацией (она рассказала только половину всего сюжета). Но остальным «Бесконечная история» понравилась – необычное и запоминающееся фэнтези.
13. «Звездная пыль» (2007)
Длительность: 127 минут
«Кинопоиск»: 7,7
IMDb: 7,6
Фильм по мотивам романа Нила Геймана. В английской деревне обычная реальность отделена стеной от сказочной. Туда падает звезда – и парень обещает девушке, что преодолеет стену и достанет звезду.
14. «Мумия» (2007)
Длительность: 124 минуты
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 7,1
Золотоискатели пробудили древнее проклятие, прочитав Книгу мертвых. И теперь их пытается уничтожить восставший из мертвых жрец Имхотеп.
Страшное, веселое и увлекательное кино, которое погрузит и в атмосферу Древнего Египта, и в 1920-е.
15. «Спартак» (1960)
Длительность: 197 минут
«Кинопоиск»: 7,9
IMDb: 7,9
Самый эпичный и масштабный фильм своего времени – история гладиатора Спартака.
Стэнли Кубрик – режиссер. Кирк Дуглас – главный актер. С вас – три часа времени на фильм, который спустя 60 лет не устарел в качестве.
16. «Мост в Терабитию» (2006)
Длительность: 93 минуты
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 7,2
Два друга не находят признания в мире и придумывают свою страну – Терабитию.
Фильм, где приключения выходят не на первый план. Это кино о дружбе и о том, как тяжело разбиваются иллюзии.
17. «Анчартед: На картах не значится» (2022)
Длительность: 115 минут
«Кинопоиск»: 6,8
IMDb: 6,4
Редкий для современности фильм о поиске сокровищ. Том Холланд в экранизации одной из самых главных игр в истории.
18. «Бандиты во времени» (1981)
Длительность: 116 минут
«Кинопоиск»: 6,8
IMDb: 6,9
Сама завязка звучит шикарно: шесть карликов организуют мальчику путешествие во времени. Они встречают Наполеона и плавают на «Титанике». И борются со вселенским злом.
Режиссер – главный британский сказочник кино Терри Гиллиам. Юмор в духе «Монти Пайтон» на месте.
19. «Полет навигатора» (1986)
Длительность: 90 минут
«Кинопоиск»: 7,6
IMDb: 6,9
Ребенок пропадает на корабле НЛО и возвращается опытным пилотом, который может путешествовать за тысячи световых лет от Земли.
Хороший и добрый фильм, который вернет вас в уют 80-х.
20. «Миссия «Серенити» (2005)
Длительность: 119 минут
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 7,8
Фильм для тех, кто жалеет, что сериал «Светлячок» так быстро закончился. Это его прямое полнометражное продолжение: контрабандисты в космосе спасаются сразу от нескольких угроз.
21. «Семь самураев» (1954)
Длительность: 207 минут
«Кинопоиск»: 8,2
IMDb: 8,6
Самураи обучают жителей деревни спасаться от набегов грабителей.
Великий фильм от Акиры Куросавы, который изменил правила экшена и боевиков.
22. «О, где же ты, брат?» (2000)
Длительность: 207 минут
«Кинопоиск»: 7,4
IMDb: 7,7
Трое мужчин в эпоху Великой депрессии сбежали из тюрьмы и бегут к месту, где предположительно спрятан миллион долларов.
Беззаботная сатира от братьев Коэнов, которая весь фильм затягивает сюжетом и дразнит загадкой о миллионе.
23. «Запретная планета» (1956)
Длительность: 98 минут
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 7,5
XXIII век. Экипаж выясняет судьбу колонии землян с системы Альтаир IV.
Слегка устаревший, но все еще интересный фильм – главное чудо научной фантастики в кино до эпохи «Звездных войн».
24. «Останься со мной» (1986)
Длительность: 89 минут
«Кинопоиск»: 7,8
IMDb: 8,1
Редкая экранизация по Стивену Кингу, где нет сверхъестественного. Просто друзья идут искать пропавшего мальчика и натыкаются на бандитов.
25. «Арахисовый сокол» (2019)
Длительность: 97 минут
«Кинопоиск»: 7,5
IMDb: 7,6
Парень с синдромом Дауна сбегает из дома и идет навстречу мечте – стать рестлером.
Вдохновляющее приключение, где главная роль у Шайи Лабафа и Зака Готтзагена – мужчины с синдромом Дауна, который мечтал сыграть в кино.
26. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)
Длительность: 120 минут
«Кинопоиск»: 7,4
IMDb: 7,9
Мастер боевых искусств разыскивает магический меч. За ним гонится наемный убийца.
Средневековый Китай и потрясающая режиссура боев.
27. «Тайна острова Роан-Иниш» (1994)
Длительность: 103 минуты
«Кинопоиск»: 6,9
IMDb: 7,4
Ирландский фольклор. После Второй мировой войны девушка приезжает к бабушке с дедушкой и узнает, что ее мать – человек-тюлень. После она находит брата, которого смыло в море.
28. «Большой переполох в маленьком Китае» (1986)
Длительность: 100 минут
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 7,2
Курт Рассел разыскивает в китайском квартале Сан-Франциского свою похищенную местным боссом девушку.
Смешное и драйвовое приключение, ставшее классикой эпохи VHS.
29. «Тор: Рагнарек» (2017)
Длительность: 100 минут
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 7,2
Тайка Вайтити снял самый остроумный, веселый и увлекательный фильм Marvel последних лет.
Не нужно быть фанатом Marvel, чтобы все понять. Тут все в названии фильма – разворачивается сюжет из скандинавской мифологии.
30. «Дракон Пита» (1977)
Длительность: 128 минут
«Кинопоиск»: 6,8
IMDb: 6,3
Об этом фильме мало слышали в России, но он стал популярным в США, и его пересняли в 2016 году.
Мальчик теряет родителей и начинает дружбу с зеленым лесным чудовищем, которого видит только он.
31. «Приключения Робин Гуда» (1938)
Длительность: 98 минут
«Кинопоиск»: 7
IMDb: 7,9
Классика раннего Голливуда о вечной истории Робина Гуда.
Актеры дрались на мечах без защиты, чтобы бои смотрелись реальнее и волнительнее. А режиссер выходил за рамки бюджета, чтобы сделать фильм, который получит три «Оскара».
32. «Шпион» (2015)
Длительность: 119 минут
«Кинопоиск»: 7,1
IMDb: 7
Пусть и пародийный, но увлекательный шпионский детектив о девушке, которая совсем не похожа на шпиона. Но решает проблему мирового масштаба.
33. «Дикая» (2014)
Длительность: 115 минут
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 7,1
Женщина после семейных потрясений отправляется в горный поход.
Непростая драма об одиночестве, который не забывает держать в напряжении.
34. «Сокровище нации» (2004)
Длительность: 131 минута
«Кинопоиск»: 7,7
IMDb: 6,9
Герой Николоса Кейджа узнает о великой тайне, которую оставили отцы-основатели. Чтобы разгадать тайну, придется ввязаться еще в тысячу авантюр.
35. «Принцесса-невеста» (1987)
Длительность: 98 минут
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 8
За одной невестой охотятся бандиты, пират и принц. Средневековая сказка со свежим осмыслением жанра.
36. «Ракетчик» (2004)
Длительность: 98 минут
«Кинопоиск»: 7,2
IMDb: 8
Немного наивный фильм о приключениях супергероя в 30-х годах. Парень летает в воздухе на реактивном ранце и разыскиваем всеми – от ФБР до нацистов.
37. «Захват поезда Пелэм 1-2-3» (1974)
Длительность: 98 минут
«Кинопоиск»: 7,6
IMDb: 7,6
Классика американского боевика. Сюжет: бандиты захватывают в Нью-Йорке вагон метро и берут пассажиров в заложники. Они требуют миллион долларов в течение часа и грозятся убивать по заложнику за каждую минуту опоздания.