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37 хороших приключенческих фильмов

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Внимание: фильмы расставлены не от лучшего к худшему или наоборот, а в случайном порядке. Также здесь нет некоторых очевидных вариантов (пишите в комментариях свои варианты). Листайте и выбирайте, что посмотреть вечером. 

1. «Лоуренс Аравийский» (1962)

Длительность: 216 минут

«Кинопоиск»: 8

IMDb: 8,3

Многослойная драма об английском разведчике в эпоху Первой мировой войны. Фильм основан на биографии Томаса Лоуренса – археолога и военного, который возглавил партизанскую войну арабов против Османской империи. 

Любимый фильм Стивена Спилберга и третье место в списке от Британского института кино. 

2. «Волшебник страны Оз» (1939)

Длительность: 101 минута

«Кинопоиск»: 7,6

IMDb: 8,1

Вечная классика о приключениях девочки Дороти Гейл, чей дом ураган уносит в волшебную страну. 

Фильм, который поднял стандарты Голливуда: в спецэффектах, постановке, музыкальном сопровождении и затратах (как денег, так и времени). Только декорации создавались 300 дней. 

3. «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)

Длительность: 101 минута

«Кинопоиск»: 8,1

IMDb: 7,6

О запрятанном состоянии «под львом» узнает куча людей – и начинается большее приключение с погонями, куда подключаются даже итальянцы.

Самый драйвовый фильм Эльдара Рязанова и вообще уникальное по настроению кино для СССР. 

4. «Лабиринт» (1986)

Длительность: 101 минута

«Кинопоиск»: 7,7

IMDb: 7,3

Девочка в сердцах говорит, чтобы его надоедливого брата забрал король гоблинов. Тут же появляется король гоблинов – и забирает мальчика. Чтобы его вернуть, девочке надо пройти опасный лабиринт.

Дэвид Боуи играет короля гоблинов – и это повод посмотреть «Лабиринт».

5. «Роман с камнем» (1986)

Длительность: 106 минут

«Кинопоиск»: 7,8

IMDb: 6,9

Автор женских романов летит на помощь к сестре, но теряется в джунглях, где ее находит военный наемник. Дальше стартуют приключения с опасностями и поиском сокровищ. 

Этот фильм был в вашей коллекции DVD: хорошее сочетание и романтической линии. 

6. «Мысли о свободе» (2005)

Длительность: 100 минут

«Кинопоиск»: 7,8

IMDb: 6,9

Мальчик после смерти отца берется за его дело – растит гепарда и отправляет его на волю. Чтобы это сделать, нужно пройти через опасности дикой африканской природы. 

Фильм погрузит в Африку и оставит много теплых впечатлений. Идеально для просмотра с детьми. 

7. «Первому игроку приготовиться» (2018)

Длительность: 140 минут

«Кинопоиск»: 7,5

IMDb: 7,4

Игра поглощает настоящий мир, и парень в нем легко вживается – и ищет бесконечные пасхалки на поп-культуру. Цель – собрать главные пасхалки и получить $500 млрд.

Спилберг показал, что все еще актуальный режиссер – снял бодрое кино для 20-летних, которое отлично развлекает.

 

8. «Балбесы» (1985)

Длительность: 114 минут

«Кинопоиск»: 7,2

IMDb: 7,7

Компания детей спускается в пещеру, чтобы найти запрятанный 300 лет назад клад. Но им еще мешают бандиты и монстр. 

Хорошее летнее приключение. Особенно рекомендуется фанатам сериала «Очень странные дела».

9. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Длительность: 120 минут

«Кинопоиск»: 7,8

IMDb: 8,1

Том Харди и Шарлиз Терон – в постапокалипсисе Австралии: мчат на ржавых машинах подальше от местного диктатора и его безумной армии. 

Возможно, самые драйвовые погони в истории кино и бесконечный адреналин. Шесть статуэток «Оскара». Смотреть на самом большом телевизоре и с лучшим звуком!

10. «Белое солнце пустыни» (1969)

Длительность: 120 минут

«Кинопоиск»: 8.0

IMDb: 7,7

Приключение в средней Азии, где догорает Гражданская война. Красноармеец возвращается к жене, но попадает в большую переделку. 

Харизматичные герои, крылатые фразы и великие песни. Классика, обязательная еще к одному просмотру.  

11. «Джо против вулкана» (1990)

Длительность: 102 минуты

«Кинопоиск»: 6,2

IMDb: 5,9

Фильм с Томом Хэнксом, о котором вы могли не знать. Он играет мужчину, узнающего, что ему осталось недолго жить. И он принимает предложение миллионера – спуститься в жерло вулкана. 

Не обращайте внимание на средний рейтинг – это милая приключенческая сказка, где все закончится хорошо. 

 

 

12. «Бесконечная история» (1984)

Длительность: 94 минуты

«Кинопоиск»: 7,9

IMDb: 7,4

Немецкое фэнтези о мальчике, который нашел в магазине волшебную книгу – она отправила его в мир эльфов, летающих собак и других странных существ. 

Фильм сделан по книге писателя Михаэля Энде, который остался недоволен экранизацией (она рассказала только половину всего сюжета). Но остальным «Бесконечная история» понравилась – необычное и запоминающееся фэнтези. 

 

13. «Звездная пыль» (2007)

Длительность: 127 минут

«Кинопоиск»: 7,7

IMDb: 7,6

Фильм по мотивам романа Нила Геймана. В английской деревне обычная реальность отделена стеной от сказочной. Туда падает звезда – и парень обещает девушке, что преодолеет стену и достанет звезду.

 

14. «Мумия» (2007)

Длительность: 124 минуты

«Кинопоиск»: 7,8

IMDb: 7,1

Золотоискатели пробудили древнее проклятие, прочитав Книгу мертвых. И теперь их пытается уничтожить восставший из мертвых жрец Имхотеп.

Страшное, веселое и увлекательное кино, которое погрузит и в атмосферу Древнего Египта, и в 1920-е. 

15. «Спартак» (1960)

Длительность: 197 минут

«Кинопоиск»: 7,9

IMDb: 7,9

Самый эпичный и масштабный фильм своего времени – история гладиатора Спартака.

Стэнли Кубрик – режиссер. Кирк Дуглас – главный актер. С вас – три часа времени на фильм, который спустя 60 лет не устарел в качестве. 

16. «Мост в Терабитию» (2006)

Длительность: 93 минуты

«Кинопоиск»: 7,8

IMDb: 7,2

Два друга не находят признания в мире и придумывают свою страну – Терабитию. 

Фильм, где приключения выходят не на первый план. Это кино о дружбе и о том, как тяжело разбиваются иллюзии. 

17. «Анчартед: На картах не значится» (2022)

Длительность: 115 минут

«Кинопоиск»: 6,8

IMDb: 6,4

Редкий для современности фильм о поиске сокровищ. Том Холланд в экранизации одной из самых главных игр в истории. 

18. «Бандиты во времени» (1981)

Длительность: 116 минут

«Кинопоиск»: 6,8

IMDb: 6,9

Сама завязка звучит шикарно: шесть карликов организуют мальчику путешествие во времени. Они встречают Наполеона и плавают на «Титанике». И борются со вселенским злом.

Режиссер – главный британский сказочник кино Терри Гиллиам. Юмор в духе «Монти Пайтон» на месте. 

19. «Полет навигатора» (1986)

Длительность: 90 минут

«Кинопоиск»: 7,6

IMDb: 6,9

Ребенок пропадает на корабле НЛО и возвращается опытным пилотом, который может путешествовать за тысячи световых лет от Земли. 

Хороший и добрый фильм, который вернет вас в уют 80-х.

20. «Миссия «Серенити» (2005)

Длительность: 119 минут

«Кинопоиск»: 7,2

IMDb: 7,8

Фильм для тех, кто жалеет, что сериал «Светлячок» так быстро закончился. Это его прямое полнометражное продолжение: контрабандисты в космосе спасаются сразу от нескольких угроз.  

 

21. «Семь самураев» (1954)

Длительность: 207 минут 

«Кинопоиск»: 8,2

IMDb: 8,6

Самураи обучают жителей деревни спасаться от набегов грабителей.

Великий фильм от Акиры Куросавы, который изменил правила экшена и боевиков. 

22. «О, где же ты, брат?» (2000)

Длительность: 207 минут 

«Кинопоиск»: 7,4

IMDb: 7,7

Трое мужчин в эпоху Великой депрессии сбежали из тюрьмы и бегут к месту, где предположительно спрятан миллион долларов. 

Беззаботная сатира от братьев Коэнов, которая весь фильм затягивает сюжетом и дразнит загадкой о миллионе. 

23. «Запретная планета» (1956)

Длительность: 98 минут

«Кинопоиск»: 7,2

IMDb: 7,5

XXIII век. Экипаж выясняет судьбу колонии землян с системы Альтаир IV.

Слегка устаревший, но все еще интересный фильм – главное чудо научной фантастики в кино до эпохи «Звездных войн».

24. «Останься со мной» (1986)

Длительность: 89 минут

«Кинопоиск»: 7,8

IMDb: 8,1

Редкая экранизация по Стивену Кингу, где нет сверхъестественного. Просто друзья идут искать пропавшего мальчика и натыкаются на бандитов. 

25. «Арахисовый сокол» (2019)

Длительность: 97 минут

«Кинопоиск»: 7,5

IMDb: 7,6

Парень с синдромом Дауна сбегает из дома и идет навстречу мечте – стать рестлером. 

Вдохновляющее приключение, где главная роль у Шайи Лабафа и Зака Готтзагена – мужчины с синдромом Дауна, который мечтал сыграть в кино. 

26. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)

Длительность: 120 минут

«Кинопоиск»: 7,4

IMDb: 7,9

Мастер боевых искусств разыскивает магический меч. За ним гонится наемный убийца.

Средневековый Китай и потрясающая режиссура боев. 

27. «Тайна острова Роан-Иниш» (1994)

Длительность: 103 минуты

«Кинопоиск»: 6,9

IMDb: 7,4

Ирландский фольклор. После Второй мировой войны девушка приезжает к бабушке с дедушкой и узнает, что ее мать – человек-тюлень. После она находит брата, которого смыло в море. 

28. «Большой переполох в маленьком Китае» (1986)

Длительность: 100 минут

«Кинопоиск»: 7,2

IMDb: 7,2

Курт Рассел разыскивает в китайском квартале Сан-Франциского свою похищенную местным боссом девушку. 

Смешное и драйвовое приключение, ставшее классикой эпохи VHS.

29. «Тор: Рагнарек» (2017)

Длительность: 100 минут

«Кинопоиск»: 7,2

IMDb: 7,2

Тайка Вайтити снял самый остроумный, веселый и увлекательный фильм Marvel последних лет.

Не нужно быть фанатом Marvel, чтобы все понять. Тут все в названии фильма – разворачивается сюжет из скандинавской мифологии. 

30. «Дракон Пита» (1977)

Длительность: 128 минут

«Кинопоиск»: 6,8

IMDb: 6,3

Об этом фильме мало слышали в России, но он стал популярным в США, и его пересняли в 2016 году. 

Мальчик теряет родителей и начинает дружбу с зеленым лесным чудовищем, которого видит только он. 

31. «Приключения Робин Гуда» (1938)

Длительность: 98 минут

«Кинопоиск»: 7

IMDb: 7,9

Классика раннего Голливуда о вечной истории Робина Гуда. 

Актеры дрались на мечах без защиты, чтобы бои смотрелись реальнее и волнительнее. А режиссер выходил за рамки бюджета, чтобы сделать фильм, который получит три «Оскара». 

32. «Шпион» (2015)

Длительность: 119 минут

«Кинопоиск»: 7,1

IMDb: 7

Пусть и пародийный, но увлекательный шпионский детектив о девушке, которая совсем не похожа на шпиона. Но решает проблему мирового масштаба. 

33. «Дикая» (2014)

Длительность: 115 минут

«Кинопоиск»: 7,2

IMDb: 7,1

Женщина после семейных потрясений отправляется в горный поход. 

Непростая драма об одиночестве, который не забывает держать в напряжении. 

34. «Сокровище нации» (2004)

Длительность: 131 минута

«Кинопоиск»: 7,7

IMDb: 6,9

Герой Николоса Кейджа узнает о великой тайне, которую оставили отцы-основатели. Чтобы разгадать тайну, придется ввязаться еще в тысячу авантюр. 

35. «Принцесса-невеста» (1987)

Длительность: 98 минут

«Кинопоиск»: 7,2

IMDb: 8

За одной невестой охотятся бандиты, пират и принц. Средневековая сказка со свежим осмыслением жанра.

36. «Ракетчик» (2004)

Длительность: 98 минут

«Кинопоиск»: 7,2

IMDb: 8

Немного наивный фильм о приключениях супергероя в 30-х годах. Парень летает в воздухе на реактивном ранце и разыскиваем всеми – от ФБР до нацистов. 

37. «Захват поезда Пелэм 1-2-3» (1974)

Длительность: 98 минут

«Кинопоиск»: 7,6

IMDb: 7,6

Классика американского боевика. Сюжет: бандиты захватывают в Нью-Йорке вагон метро и берут пассажиров в заложники. Они требуют миллион долларов в течение часа и грозятся убивать по заложнику за каждую минуту опоздания.

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