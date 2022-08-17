«Лучше звоните Солу» – великий сериал, который это скрывает
Вышел финал сериала «Лучше звоните Солу». Шесть сезонов, семь лет – и вот в мире на одно шоу меньше. В мире, где каждый день стриминги не затыкаются и анонсируют новые сериалы. Но история Сола Гудмана – это то, без чего медиапузырь станет чуть беднее. Хотя вокруг особой истерики нет – разве много людей вокруг обсуждают, что там случилось с Солом? Почему этот сериал – великий, но вы при этом можете его не заметить?
«Лучше звоните Солу» – сериал, о котором можно сказать: «Здесь ничего не происходит». Первые два сезона подразнят намеками на скорое погружение в пучину наркокартельного безумия, но пока погодите. Вот вам пока не Сол Гудман, а Джимми Макгил – подавленный адвокат в тени своего брата Чака, который грозит: ууу, чтоб стать великим адвокатом, надо быть честным, как я.
А еще Чак страдает странной болезнью – впадает в панические атаки, когда видит рядом электрические приборы. И поэтому он живет в доме без света, обматывается фольгой для надежности и смотрит как Джимми, которого он вытаскивал из тюрьмы за мелкое мошенничество, идет на свет – чтобы стать Солом Гудманом. И да – нарушать все ваши правила.
По изначальной задумке «Сол» – комедийный сериал с эпизодом длиной в 20 минут. Создатель сериала Винс Гиллиган планировал что-то попроще и воздушнее: следите за смешными историями болтливого адвокатишки, которого однажды накроет картель. Но Гиллиган вдруг изменил свои правила и добавил сериалу ту самую медлительность. Она требует присматриваться и чувствовать драму в мелочах.
Отсюда растет главная визуальная фишка сериала – эстетизация быта. Замешивание теста, плавающая картонка в бассейне, муравьи, ползающие по мороженому – эти моменты показаны с посылом – это важно, присмотритесь, почувствуйте. Да, «Сол» не боится быть спокойным и вместо экшена подкладывать метафоры – чистая литература.
Самая запоминающаяся метафора – про муравьев и мороженое. Сол роняет мороженое на асфальт после встречи с людьми из картеля и спустя время находит его – оно все почернело от толп муравьев. Так мы (и сам Сол) понимаем, что он теперь замешан в темных делах. И потом мы видим, как один муравей под пафосную музыку забирается на вершину рожка. Да, мы поняли, кто это.
Но не надо зевать. Сериал стремительно раззадорит сюжетными линиями.
Бывший коп Майк Эрмантраунт тоже завяжет отношения с картелем – он хитрый, как и Сол, но гораздо холоднее – его полная противоположность;
- Любовь Сола адвокат Ким Уэкслер мечется между карьерами в разных фирмах, выигрывает большие дела. Но все больше очарована темными делами Сола – она пытается быть правильной, только адреналин от приключений все меняет;
- Мы увидим становление Густаво Фринга – жестокого владельца сети ресторанов;
- В игру вступит Лало Саламанка – самый обаятельный и отвратительный злодей сериала;
- Дальше линии удивительно переплетутся и приведут, например, к тому, что будет убит самый противный персонаж первых сезонов – самым резким образом. Мы будем в шоке и неожиданно начнем ему сопереживать.
А Джимми Макгил наконец-то становится Солом Гудманом, чтобы…
Прожить самую яркую жизнь и оказаться в теле нового альтер-эго – работника ТЦ Джина Таковича. Моменты с ним сделаны в ч/б-стиле. В первых сезонах мы видим лишь кусочки его жизни: стоит усатый у прилавка, грустит, а дома смотрит рекламу с Солом Гудманом. И постоянно оглядывается – вдруг кто-то узнает его и позвонит полиции, сообщив о найденном сообщнике дел Уолтера Уайта.
Сериал финиширует полноценными сериями о Таковиче и сначала кажется, что Гиллиган заманивает нас в артхаус. Мы вместе с ним погрустим, посмотрим, как Такович нелепо играется в криминал, даже осев на дно. И тихо закончим – загадочная неопределенность, падающий снег в окне одинокого дома, мрачный взгляд.
Да, вместо пустынь Нью-Мексико, где всегда шипит в воздухе перестрелочный дух Дикого Запада, мы увидим конец истории в холодном заурядном городе.
Но и в последних эпизодах сериал раскручивается так, будто Альбукерке вернулся и жизнь только начинается – нас ждет еще два сезона криминальных шалостей: лучше звоните Таковичу, юююх-хууу, что там дальше, как интересно! И где-то на этом моменте сериал внезапно обрывается и плавно подводит к морали. Герой слишком часто рисковал и все же попался. Закон достиг даже самого вертлявого волшебника и закончил сказку.