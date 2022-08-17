«Лучше звоните Солу» – великий сериал, который это скрывает

«Лучше звоните Солу» – сериал, о котором можно сказать: «Здесь ничего не происходит». Первые два сезона подразнят намеками на скорое погружение в пучину наркокартельного безумия, но пока погодите. Вот вам пока не Сол Гудман, а Джимми Макгил – подавленный адвокат в тени своего брата Чака, который грозит: ууу, чтоб стать великим адвокатом, надо быть честным, как я.

А еще Чак страдает странной болезнью – впадает в панические атаки, когда видит рядом электрические приборы. И поэтому он живет в доме без света, обматывается фольгой для надежности и смотрит как Джимми, которого он вытаскивал из тюрьмы за мелкое мошенничество, идет на свет – чтобы стать Солом Гудманом. И да – нарушать все ваши правила.

По изначальной задумке «Сол» – комедийный сериал с эпизодом длиной в 20 минут. Создатель сериала Винс Гиллиган планировал что-то попроще и воздушнее: следите за смешными историями болтливого адвокатишки, которого однажды накроет картель. Но Гиллиган вдруг изменил свои правила и добавил сериалу ту самую медлительность. Она требует присматриваться и чувствовать драму в мелочах.

Отсюда растет главная визуальная фишка сериала – эстетизация быта. Замешивание теста, плавающая картонка в бассейне, муравьи, ползающие по мороженому – эти моменты показаны с посылом – это важно, присмотритесь, почувствуйте. Да, «Сол» не боится быть спокойным и вместо экшена подкладывать метафоры – чистая литература.