Первый темнокожий баскетболист в Зале славы отказался от этого статуса. 44 года спустя он все-таки согласился!
Расселл был предан «Бостону», отказался от огромного контракта «Лейкерс»
Билл Расселл – большая звезда «Бостона» прошлого века. Его карьера развивалась по сценарию кинофильма. В детстве он не посещал баскетбольную секцию, тренировался на коробках и на заднем дворе своего дома.
Итог – колледжи США считали его неплохим баскетболистом, но не брали его в свои команды. Главная причина – Расселл был хорош в индивидуальном плане, но совсем не ориентировался, когда дело доходило до командной игры.
Важнейшая фигура на том этапе карьеры для Расселла – тренер университета Сан-Франциско, Хэл Дэльжулио. Вот его слова о молодом игроке: «Я говорил ему, что нужно много работать. У него были скорость, классный бросок. Но сильно хромали передачи и техника. После тренировок мы часто оставались вдвоем и делали упражнения на пасы и открывания. Получалось не очень здорово, но Билл старался. За счет старания он в итоге и дополз до предложения из НБА».
В середине XX века «Бостон» принял новую политику, направленную на поиск и развитие талантливой молодежи. Плюс «Бостон» искал хорошего центрового, который играет хорошо не только в атаке, но и обороне. Дэльжулио натренировал этот навык в Расселле, что в итоге и привело к предложению «Бостона».
Карьера Билла Расселла в «Бостоне» – космос. Небольшой список его персональных наград и командных достижений:
- Одиннадцатикратный чемпион НБА.
- Его пять раз признавали лучшим игроком сезона.
- Вошел в топ-50 лучших игроков в истории НБА.
Добавим к этому победу на Олимпийских играх-1956 и получим абсолютную легенду.
Лишь однажды Расселл мог покинуть «Бостон». В 1963 году «Лейкерс» искали мощного центрового и несколько месяцев договаривались с «Бостоном» по трансферу Расселла. Журналисты TheUndefeated писали, что с клубом были улажены все детали – Лос-Анджелес предложил огромную компенсацию. Расселла же поманили большой контракт (сумма не названа, но, по данным издания, на тот момент Расселл мог быть самым высокооплачиваемым игроком «Лейкерс»).
Билл Расселл в итоге остался в «Бостоне». Недавно в интервью The Players Tribune он рассказал о бешеной преданности «Бостону». «Бостон» – моя первая и единственная команда. Они всегда помогали мне. Когда у меня был спад, когда я был травмирован – всегда. Да, в моей карьере было много хороших предложений. Но я был верен «Бостону». Он всегда был моим домом», – говорил Расселл.
Расселл был первым темнокожим тренером в НБА. Но сделать крутую карьеру не получилось
В 1966 году 32-летний Расселл задумался о завершении карьеры. В баскетболе он выиграл все, поэтому он хотел сосредоточиться на менеджерской деятельности. В тот момент «Бостон» лишился главного тренера – Рэд Ауэрбах ушел из баскетбола.
У «Бостона» было три варианта, и все слетели по разным причинам: Фрэнк Рэмзи не хотел совмещать тренерскую должность с частным бизнесом, Боб Корси не хотел тренировать бывших партнеров по команде. Мотивация Тома Хейнсона была еще проще – он не считал, что справится с огромным авторитетом Расселла.
Руководство «Бостона» обратило внимание на Расселла и его желание быть тренером. Но вместо полноценной тренерской должности предложили ему новый трехлетний контракт и совмещение карьеры игрока и тренера.
Позже Расселл говорил: «Они не предложили мне полноценную должность из-за того, что я черный. Ну и ладно. Я прекрасно справлялся со своими обязанностями». Доказательство – 2 победы в НБА.
Расселл не очень хорошо расстался с «Бостоном»: поругался с руководством, говорил о каких-то заговорах против темнокожих игроков и называл США коррумпированной нацией. Член баскетбольного Зала славы Дон Нельсон в интервью Players Tribune называл Расселла чуть ли не лучшим игроком в истории НБА:
«Расселл был великим центровым. Когда он был тренером, он учил нас понимать игру. Он всегда говорил, что мы должны чувствовать партнеров. Ауэрбаха я считаю создателем современного баскетбола. И Расселл многому научился у него. Но у него был несколько другой стиль. Ауэрбах был тактиком. Расселл – индивидуалистом. Для меня до сих пор является загадкой, почему у Билла Расселла не получилось сделать большую карьеру».
Тренерский стаж Расселла-тренера составляет 8 лет (вместе с теми тремя сезонами в качестве играющего тренера «Бостона»). После «Селтикс» он не очень успешно тренировал «Сиэтл» (с ним они впервые в истории вышли в плей-офф), отдыхал 10 лет и на год уехал в «Сакраменто».
Расселл работал комментатором на баскетбольных матчах, писал книги о баскетболе, развивал бизнес, связанный с сельским хозяйством (на нем чуть не разорился), и провел 10 лет на острове Мерсер возле Сиэтла – в это время не выходил на связь, не давал интервью, скрывался от журналистов.
44 года назад Расселл отказался от перстня Зала славы, согласился только сейчас
В 1975 году руководители НБА собирались ввести Расселла в Зал славы Била Расселла, и на фоне этого возник большой скандал. Тогда он принял перстень, но почти сразу же отказался. Причина проста – Расселл считал, что до него были другие темнокожие баскетболисты, которые могли войти в Зал славы.
На тот момент в Зале славы (вместе с Расселлом) были 37 игроков. Расселл отметил, что до него НБА могла включить Чака Купера, но по непонятным причинам почему-то отказалась это делать.
НБА была недовольна протестом Расселла, но приняла его позицию. С того момента руководители Лиги несколько раз предлагали Расселлу перстень. Но лишь в 2019 году Расселл согласился принять перстень Зала славы.