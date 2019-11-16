Первый темнокожий баскетболист в Зале славы отказался от этого статуса. 44 года спустя он все-таки согласился!

Расселл был предан «Бостону», отказался от огромного контракта «Лейкерс»

Билл Расселл – большая звезда «Бостона» прошлого века. Его карьера развивалась по сценарию кинофильма. В детстве он не посещал баскетбольную секцию, тренировался на коробках и на заднем дворе своего дома.

Итог – колледжи США считали его неплохим баскетболистом, но не брали его в свои команды. Главная причина – Расселл был хорош в индивидуальном плане, но совсем не ориентировался, когда дело доходило до командной игры.

Важнейшая фигура на том этапе карьеры для Расселла – тренер университета Сан-Франциско, Хэл Дэльжулио. Вот его слова о молодом игроке: «Я говорил ему, что нужно много работать. У него были скорость, классный бросок. Но сильно хромали передачи и техника. После тренировок мы часто оставались вдвоем и делали упражнения на пасы и открывания. Получалось не очень здорово, но Билл старался. За счет старания он в итоге и дополз до предложения из НБА».