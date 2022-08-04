В каком порядке нужно смотреть Fate

Как смотреть основную линию аниме по серии Fate

С визуальной новеллы Fate/Stay Night с выбором веток развития началась история серии Fate – под этим упрощенным названием она известна за пределами Японии. Уже от нее отходили аниме по отдельным персонажам и другие проекты. По ней же выпущено продолжение Fate/hollow ataraxia и манга Fate/stay night. Напоминаем: Fate – это один из маршрутов в Fate/Stay Night.

Группа Fate/stay night: Heaven's Feel | Fate/Zero советует смотреть аниме в таком подробном порядке (мы его дополнили):

Fate/Zero TV-1 (2011); Fate/Zero TV-2 (2012) Fate/Stay Night (2006) Fate/Stay Night [Unlimited Blade Works] TV-1 (2014); Fate/Stay Night [Unlimited Blade Works] TV-2 (2015); Fate/Stay Night Heaven's Feel I (2017); Fate/Stay Night Heaven's Feel II (2019); Fate/Stay Night Heaven's Feel III (2020).

С этой версией в простом варианте согласен сайт RadioTimes. На DTF есть упрощенное пояснение по рекомендуемому просмотру. Там пропущен сериал Fate/StayNight (2006), но добавлен фильм 2010 года. Fate/Zero важно смотреть перед остальными частями, потому что там даются все пояснения для понимания. Это полезно тем, кто совсем не знаком с особенностями франшизы.