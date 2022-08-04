В каком порядке нужно смотреть Fate
Для начала необходимо познакомиться с Fate/Stay Night. Это визуальная новелла на японском языке, которая вышла 30 января 2004 года. Ее создавала японская игровая компания TYPE-MOON. Визуальный роман Fate/Stay Night стал одним из главных проектов компании. Внутри существуют три альтернативные ветки развития сюжета: Fate, Unlimited Blade Works, Heaven's Feel.
Как смотреть основную линию аниме по серии Fate
С визуальной новеллы Fate/Stay Night с выбором веток развития началась история серии Fate – под этим упрощенным названием она известна за пределами Японии. Уже от нее отходили аниме по отдельным персонажам и другие проекты. По ней же выпущено продолжение Fate/hollow ataraxia и манга Fate/stay night. Напоминаем: Fate – это один из маршрутов в Fate/Stay Night.
Группа Fate/stay night: Heaven's Feel | Fate/Zero советует смотреть аниме в таком подробном порядке (мы его дополнили):
- Fate/Zero TV-1 (2011);
- Fate/Zero TV-2 (2012)
- Fate/Stay Night (2006)
- Fate/Stay Night [Unlimited Blade Works] TV-1 (2014);
- Fate/Stay Night [Unlimited Blade Works] TV-2 (2015);
- Fate/Stay Night Heaven's Feel I (2017);
- Fate/Stay Night Heaven's Feel II (2019);
- Fate/Stay Night Heaven's Feel III (2020).
С этой версией в простом варианте согласен сайт RadioTimes. На DTF есть упрощенное пояснение по рекомендуемому просмотру. Там пропущен сериал Fate/StayNight (2006), но добавлен фильм 2010 года. Fate/Zero важно смотреть перед остальными частями, потому что там даются все пояснения для понимания. Это полезно тем, кто совсем не знаком с особенностями франшизы.
Сайт FictionHorizont добавляет сторонние вещи, которые обязательно нужно глянуть после основной части:
- Fate/kaleid liner PRISMA ILLYA (2013);
- Fate/Grand Order (2020);
- Fate Apocrypha (2017);
- Fate/Extra Last Encore (2018);
- Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia (2019).
Современная рекомендация от Anime-Internet чуть с другим расширенным вариантом основных частей, включая сторонние проекты:
- Fate/Stay Night (2006);
- Fate/Zero (2011);
- Fate/Zero season 2 (2012);
- Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works (2014);
- Fate/Stay Night: Unlimited Blades Works season 2 (2015);
- Fate/Apocrypha (2017);
- Fate/Extra: Last Encore (2018);
- Fate/Extra: Last Encore – Illustrious Tendousetsu (2018);
- Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia (2019).
Что надо знать перед просмотром аниме по серии Fate
Адаптации и дополнительные аниме-проекты по франшизе Fate появляются регулярно. Рекомендации выше – это вещи, включающие центральную сюжетную линию. По ссылке можно почитать о дополнительных проектах, раскрывающих серию Fate (фильмы, специальные предложения). Сторонние проекты можно открывать в любое время и в произвольном порядке.
Основной сюжет построен вокруг мага Сиро Эмии. Через него идет знакомство с другими персонажами. Он же фигурирует и во всех игровых адаптациях. В Fate/Zero события происходят за десять лет до Fate/Stay Night. Там показана Война Святого Грааля в Фуюки – в ней участвуют семь мастеров из семи различных классов. Поэтому ее события и помогают понять франшизу – это приквел к Fate/Stay Night.
Fate/Stay Night выстроена именно на истории Сиро Эмии. Там показана новая Война Святого Грааля – подобные происходят раз в несколько поколений. Эта наступила слишком быстро. UnlimitedBlade Works – современный сериал из двух сезонов. В нем раскрывается история Сиро и других персонажей. Так получилась новая адаптация аниме-романа и его трех маршрутов.
Fate/Stay Night Heaven's Feel – серия из трех фильмов. Их история началась в 2017-м, но продолжалась в последующие годы. В них анализируется судьба Сиро Эмии и Сакуры Мато (в том числе и грехи – это одна из героинь серии). Второй фильм называется «Потерянная бабочка» (2019), третий – «Весенняя песня» (2020). Все по-прежнему завязано на той самой Войне Святого Грааля.