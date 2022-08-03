Герои «Во все тяжкие» вернулись – мило, но для галочки: какой получилась самая ожидаемая серия «Лучше звоните Солу»

Все шесть сезонов в «Лучше звоните Солу» постепенно появлялись ключевые герои «Во все тяжкие», но не было главных – Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. И только перед последним сезоном стало известно, что они все же как-то окажутся в «Лучше звоните Солу».

Об этом сначала намекнули создатели сериала Винс Гиллиган и Питер Гулд: «Если «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» когда-нибудь пересекутся, это произойдет именно сейчас. Я уверен, что такого пересечения вы еще никогда не видели». Также Гиллиган сказал, что «было бы чертовски обидно», если бы они не появились.

Позже актеры Брайан Крэнстон (Уолтер Уайт) и Аарон Пол (Джесси Пинкман) подтвердили свое участие в съемках и были удивлены, что Гиллиган и Гулд все раскрыли до начала шестого сезона – ведь все было даже слишком секретно.

«Нас привезли под покровом ночи. Мы прилетели на частном самолете, где нас высадили в частном секторе аэропорта. Лишь только мы сошли на землю, нас усадили во внедорожник и привезли в арендованный дом, из которого мы не могли уйти», – рассказал Крэнстон.

«Это так забавно, потому это должен был быть большой сюрприз, большой секрет. Потом создатели проговорились, что мы появимся в сериале, тогда зачем нас держали словно в тюрьме?» – удивлялся Пол.