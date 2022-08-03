Герои «Во все тяжкие» вернулись – мило, но для галочки: какой получилась самая ожидаемая серия «Лучше звоните Солу»
Появление Уайта и Пинкмана в «Лучше звоните Солу» скрывалось (актеры прилетали на съемки на частном самолете), но создатели сами все раскрыли
У сериала «Лучше звоните Солу» (спин-офф «Во все тяжкие») выходит последний шестой сезон. Всех заинтриговала 11-я серия, когда стало известно ее название – Breaking Bad.
Все шесть сезонов в «Лучше звоните Солу» постепенно появлялись ключевые герои «Во все тяжкие», но не было главных – Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. И только перед последним сезоном стало известно, что они все же как-то окажутся в «Лучше звоните Солу».
Об этом сначала намекнули создатели сериала Винс Гиллиган и Питер Гулд: «Если «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» когда-нибудь пересекутся, это произойдет именно сейчас. Я уверен, что такого пересечения вы еще никогда не видели». Также Гиллиган сказал, что «было бы чертовски обидно», если бы они не появились.
Позже актеры Брайан Крэнстон (Уолтер Уайт) и Аарон Пол (Джесси Пинкман) подтвердили свое участие в съемках и были удивлены, что Гиллиган и Гулд все раскрыли до начала шестого сезона – ведь все было даже слишком секретно.
«Нас привезли под покровом ночи. Мы прилетели на частном самолете, где нас высадили в частном секторе аэропорта. Лишь только мы сошли на землю, нас усадили во внедорожник и привезли в арендованный дом, из которого мы не могли уйти», – рассказал Крэнстон.
«Это так забавно, потому это должен был быть большой сюрприз, большой секрет. Потом создатели проговорились, что мы появимся в сериале, тогда зачем нас держали словно в тюрьме?» – удивлялся Пол.
Что произошло в серии «Во все тяжкие»? (спойлеры)
События после «Во все тяжкие» показаны в черно-белых цветах. Сол Гудман теперь взял новый псевдоним – Джин Такович. Он работает в торговом центре, но снова возвращается к криминалу – находит в баре одиноких мужчин и подмешивает им в алкоголь снотворное. Дальше новые сообщники Таковича довозят спящего мужчину до дома, фотографируют все его документы и банковские карты, а потом продают эти данные.
Такович скучает о прошлой жизни Гудмана, звонит своей помощнице в Альбукерке и узнает, как полиция пытается найти его и Джесси Пинкмана, который тоже залег на дно (об этом снят отдельный фильм – El Camino).
А теперь к тому, что все ждали. Гудман вспомнил момент, который показывался во «Во все тяжкие» (и больше того – в серии «Лучше звоните Солу»). Пинкман и Уайт похитили Гудмана и увезли в пустыню, чтобы угрозами заставить защищать в суде их сообщника – Барсука.
В серии «Во все тяжкие» показаны лишь новые детали той сцены. Как Гудман зашел в тот самый фургон и догадался, что тут варят синий мет. Уайт и Пинкман ругаются в нелепых шапках и с трудом заводят фургон. Эпизод длится несколько минут и нужен, чтобы порадовать фанатов камео, а не как-то дополнить вселенную сериала важной деталью.
Еще нам показали, как Гудман спорит со своим помощником Майком Эрмантраутом, стоит ли помогать Уайту. Гудман чувствует, что он не просто отчаявшийся учитель химии.
- Даже если он выживет, я бы держался от него подальше. Он дилетант
- Ты видишь в нем дилетанта, а я 75 килограмм податливой глины
- Его убьет либо рак, либо копы. Либо он получит пулю в лоб
- Я чувствую потенциал. Этот Хайзенберг не так прост. У него первоклассный продукт, он еще наделает шума.
В финале серии Гудман идет в школу к Уайту, чтобы договориться о сотрудничестве.
У «Лучше звоните Солу» осталось два финальных эпизода (последний выйдет 15 августа). Неизвестно, появятся ли там снова Пинкман и Уайт.