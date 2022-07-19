Что известно о второй части «Дюны»: дата выхода, актеры, сюжет

С релиза первой части «Дюны» прошло меньше года, а команда Warner Bros. уже запустила съемки второй части. Рассказываем главное, что известно о релизе.

Сюжет «Дюны 2»: о чем будет фильм

Работу над «Дюной: Вторая часть» начали еще до выхода первого фильма. Режиссер Дени Вильнев говорил, что мир книги «слишком сложен», чтобы уместить его в одну картину, поэтому он сразу рассчитывал на сиквел. Но официальное подтверждение съемок появилось только в октябре 2021 года уже после релиза первой части.

Одной из главных особенностей новой части будет более глубокое раскрытие линии Харконненов. В первом фильме из-за особенностей адаптации экранное время этой линии сокращено, но в новом фильме режиссер будет «более гибок» и сможет «углубиться в детали».