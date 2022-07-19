Что известно о второй части «Дюны»: дата выхода, актеры, сюжет
С релиза первой части «Дюны» прошло меньше года, а команда Warner Bros. уже запустила съемки второй части. Рассказываем главное, что известно о релизе.
Сюжет «Дюны 2»: о чем будет фильм
Работу над «Дюной: Вторая часть» начали еще до выхода первого фильма. Режиссер Дени Вильнев говорил, что мир книги «слишком сложен», чтобы уместить его в одну картину, поэтому он сразу рассчитывал на сиквел. Но официальное подтверждение съемок появилось только в октябре 2021 года уже после релиза первой части.
Одной из главных особенностей новой части будет более глубокое раскрытие линии Харконненов. В первом фильме из-за особенностей адаптации экранное время этой линии сокращено, но в новом фильме режиссер будет «более гибок» и сможет «углубиться в детали».
«Первая часть была больше о Поле Атрейдесе и Бене Гессерит, а также о его первом контакте с другой культурой. Во второй части будет гораздо больше истории Харконненов», – говорил Вильнев.
Подробности сюжета известны только из официального синопсиса: Пол Андерсон (Тимоте Шаламе) объединится с народом фременов и будет участвовать в войне. «Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной, он попытается предотвратить ужасное будущее, известное ему одному».
Актеры «Дюны 2»: присоединились Леа Сейду, Кристофер Уокен и Флоренс Пью
Над новым фильмом работает практически та же команда, что и над первой частью. Кроме Вильнева в нее входят оператор Грег Фрейзер и композитор Ханс Циммер.
«Я работаю с той же командой, все знают, что делать, мы знаем, как это будет выглядеть. Фильм будет более сложным, но мы знаем, куда идем», – говорил Вильнев.
Тимоте Шаламе, Зендея, Хавьер Бардем и Ребекка Фергюсон вернутся к своим ролям. В каст войдут:
- Леа Сейду в роли леди Марго («Жизнь Адель», «Не время умирать», «Французский вестник»);
- Кристофер Уокен в роле императора («Поймай меня, если сможешь», «Семь психопатов», «Сонная лощина»);
- Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан («Маленькие женщины»);
- Остин Батлер в роли Фейд-Раута Харконнена («Однажды в Голливуде», «Элвис»).
Интерес к первому фильму, обусловленный во многом актерским составом, задал планку по ожиданиям, считает Вильнев. Из-за этого работа над второй частью в чем-то даже более сложная, чем над первой.
Дата выхода «Дюны 2»
Warner Bros. объявила о начале съемок 18 июля. Они проходят в Венгрии, Иордании, Италии и ОАЭ. В начале 2022 года Вильнев оптимистично высказывался о работе над фильмом. И тем не менее он допускает, что релиз могут сдвинуть из-за, например, пандемии.
Пока выход «Дюны: Часть вторая» запланирован на 17 ноября 2023 года. Изначально ее планировали на месяц раньше, но Warner Bros. сместила релиз ближе ко Дню благодарения. Из-за предстоящих праздников студия, вероятно, считает это более подходящими датами.
Первая часть получила десять номинаций на «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм». Фильм в итоге взял шесть наград в категориях монтажа, звука и визуального исполнения.