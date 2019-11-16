Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?

Все ответы – в истории независимости Бельгии

В истории страна была частью и Франции, и Нидерландов, и даже Испании. В 1815 году состоялся Венский конгресс: после наполеоновских завоеваний лидеры победивших его стран решали, что делать с Францией. Там Бельгию двинули Нидерландам, чем очень сильно расстроили франкоязычных жителей.

Спустя 15 лет случилась Бельгийская революция. Хотя фламандцев в стране всегда было больше, отделение от Нидерландов сильно способствовало продвижению французского языка в стране. На многие годы вперед французский стал главным государственным языком: образованным фламандцам в любом случае приходилось его учить, а вот валлонцы обходились и без нидерландского.

В итоге голландский язык получил равные права с французским лишь в 1980 году: по сути сегодняшние спортсмены – первое поколение бельгийцев, которое официально может знать лишь голландский.

Кстати, у валлонцев есть и свой язык. Но сейчас его практически полностью вытеснил французский: на валлонском говорят лишь 600 тысяч человек, когда как всего в Валлонии 4,2 миллиона человек. Валлонский – тоже язык романской группы, наряду с французским, итальянским, испанским, португальским, румынским и другими. Но больше всего, конечно, он напоминает французский.