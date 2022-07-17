Почему Элизабет Олсен так хорошо матерится по-русски – она училась по обмену в театре в России

Откуда у Элизабет Олсен такие знания и как она связана с Россией?

Олсен училась в России – и даже встречалась с русским парнем

В 2009 году Элизабет Олсен было 20 лет, и она получала образование в США. Тогда ее отправили в Россию по программе обмена студентами. Олсен приехала в Москву и полгода проучилась в МХАТе (Московский художественный театр им. А.П. Чехова). В шоу О'Брайена она говорила, что должна была на полгода закрыть глаза на всю реальность и политическую напряженность и просто быть похожей на русских:

«И это было самое замечательное, потому что я очень люблю русских: они прекрасные и очень открытые. И я видела, как они в 18 лет пьют водку. Она на самом деле используется в медицинских целях. Мой отец гордится мною из-за этих слов, потому что он тоже верит в это».

Что с ней случалось в России:

• Олсен говорила, что почти не бывала в российских клубах, потому что после лекций постоянно ездила в МХАТ. Обычно она смотрела по 5-7 пьес в неделю. В институте же курс обучения был посвящен пластике, танцу и движениям.

• В разговоре с О'Брайеном она уделила небольшую часть водке: «Я видела, как они в 18 лет пьют водку. Она на самом деле используется в медицинских целях. Мой отец гордится мною из-за этих слов, потому что он тоже верит в это. Когда у меня были проблемы с желудком, женщина, похожая на бабушку, заставила меня выпить водку. Не помню, чтобы это сработало».