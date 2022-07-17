Почему Элизабет Олсен так хорошо матерится по-русски – она училась по обмену в театре в России
Вы часто видите этот мем с Элизабет Олсен – отрывок из шоу Конана О’Брайена, когда она импульсивно отвечает о знании русских матов. Мы не можем дать самое видео, но вы точно знаете эти слова: их обязательно вспоминают в комментариях к любой новости об Олсен.
А вот фото из того шоу:
Откуда у Элизабет Олсен такие знания и как она связана с Россией?
Олсен училась в России – и даже встречалась с русским парнем
В 2009 году Элизабет Олсен было 20 лет, и она получала образование в США. Тогда ее отправили в Россию по программе обмена студентами. Олсен приехала в Москву и полгода проучилась в МХАТе (Московский художественный театр им. А.П. Чехова). В шоу О'Брайена она говорила, что должна была на полгода закрыть глаза на всю реальность и политическую напряженность и просто быть похожей на русских:
«И это было самое замечательное, потому что я очень люблю русских: они прекрасные и очень открытые. И я видела, как они в 18 лет пьют водку. Она на самом деле используется в медицинских целях. Мой отец гордится мною из-за этих слов, потому что он тоже верит в это».
Что с ней случалось в России:
• Олсен говорила, что почти не бывала в российских клубах, потому что после лекций постоянно ездила в МХАТ. Обычно она смотрела по 5-7 пьес в неделю. В институте же курс обучения был посвящен пластике, танцу и движениям.
• В разговоре с О'Брайеном она уделила небольшую часть водке: «Я видела, как они в 18 лет пьют водку. Она на самом деле используется в медицинских целях. Мой отец гордится мною из-за этих слов, потому что он тоже верит в это. Когда у меня были проблемы с желудком, женщина, похожая на бабушку, заставила меня выпить водку. Не помню, чтобы это сработало».
• Вот что Олсен говорит про дружбу с русскими студентами: «Наверное, в 2009 году все обстояло несколько иначе, чем сейчас. Московская ночная жизнь была очень яркой, люди – открытыми и дружелюбными. У меня мгновенно появились приятели, и я ни на секунду не пожалела, что приехала!».
• Была и любовная часть этой поездки. Олсен встречалась с российским актером Ильей Бочарниковым. Правда, потом в интервью не называет его имени. Она просто говорит: «К сожалению, расстояния и часовые пояса усложняют жизнь влюбленным – где-то через полгода мы расстались. Несмотря на все, я с большой нежностью вспоминаю о времени, проведенном в России». Говорили, что Бочарников даже бросил свою девушку ради романа с Олсен.
Что еще Олсен говорила о России
Таких интервью было не очень много, но вот ее фразы:
- «Мне говорили, что это страна с хмурой погодой и хмурыми людьми. Но это не так: русские обожают гостей и умеют тепло принимать их»;
- «Не знаю, получится ли у меня вернуться когда-нибудь в Россию. Я была бы очень рада этому, потому что у меня там остались знакомые. Я привезла в Штаты массу положительных эмоций об этой стране»;
- «Мне нравится театр в России. Я не хочу сравнивать его с американским. Это два разных мира, которые невозможно сравнить».