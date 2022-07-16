Что означают числа 4 8 15 16 23 42 в Lost: сценаристы скрывали задумку и злили фанатов, главной стала теория о выдуманном уравнении
В 2000-е годы был популярен сериал Lost – «Остаться в живых». Шесть сезонов объединили в себе 121 серию. Даже не слишком известные актеры из сериала стали мировыми звездами.
В нем также было множество загадок. Одна из них – числа, на которых была построена интрига сериала.
4 8 15 16 23 42 – откуда эти числа
Где они встречаются в самом сериале – главные сцены:
🔢 С этой комбинацией чисел Херли выиграл в лотерее огромную сумму денег, но после этого его стали преследовать несчастья.
🔢 Приборы показывали их в машине Херли, девушки-спортсменки были, мимо которых он проезжал, были одеты в свитера с такой комбинацией.
🔢 Эти же числа повторяет в психбольнице Ленни.
🔢 Эта комбинация встречается на картах Руссо.
🔢 Эти числа написаны на люке, который ведет к станции «Лебедь».
🔢 4+8+15+16+23+42=108. А Десмонд на станции «Лебедь» объяснял, что эти числа надо вводить в компьютер каждые 108 минут.
🔢 Это лишь часть. Конечно, упоминаний о них гораздо больше.
Почему еще именно в этих числах смысл в сериале
В качестве кандидатов на роль защитника Острова Джейкоб записывал фамилии людей под номерами. Шесть чисел – шесть потенциальных защитников:
🔘 4 – Локк
🔘 8 – Херли
🔘 15 – Сойер
🔘 16 – Саид
🔘 23 – Джек
🔘 42 – Квон (Сун или Джин)
Какое еще есть объяснение для этих чисел в сериале
Теория из игры The Lost Experience: из-за возможной ядерной войны между СССР и США математик Энцо Валенцетти по предложению ООН вывел «уравнение конца Света» – оно предсказывает точное число лет и месяцев до глобальной катастрофы.
Для предотвращения катастрофы следовало изменить числа – для этого был создан проект «Дхарма». Что бы они ни пытались делать – все вело к этим числам. В реальной жизни не существует ни Валенцетти, ни такого уравнения.
Еще одна из теорий – полет Юрия Гагарина длился 108 минут. Но не очень ясно, каким образом можно соотнести его и сериал.
В целом, теорий очень много, вплоть до изучения в двоичной системе счисления, или координат траектории (есть такая точка по пути из Австралии в Лос-Анджелес), или даже ручного ввода кода, который по движению руки образует закодированный логотип станции «Лебедь».
Какая теория точно не подходит
Эти числа никак не образуют никакую дату. Это было подтверждено в 2010 году в официальном подкасте Lost.
Что об этих числах говорят создатели сериала
Что же они значат? Вот что сказал один из продюсеров – Деймон Линделоф:
🗨️ «Думаю, на этот вопрос никогда не будет ответа. Я не мог себе представить [как мы бы ответили]. Меня поражает, когда люди об этом спрашивают».
🗨️️️ Недовольные зрители завалили продюсеров письмами – они так и не поняли, на что намекал Линделоф. Позже он пояснил: если взять и объяснить, что означают цифры, то интерес к ним пропадет, они перестанут быть таинственными. И даже привел пример из «Звездных войн»: когда Оби-Ван впервые говорит Люку о силе – это уже теряет свой блеск.
🗨️ Сценарист Дэвид Фьюри намекнул на Джей-Джея Абрамса («важность цифр – его идея») и Линделофа («выигрыш Херли в лотерее – его замысел»). Он добавил, что хотел использовать числа, которые уже были в сериале.
- 4 – количество лет, которые Локк провел в инвалидном кресле.
- 8, 15 – так как это был рейс 815.
- Ему не хватало последнего числа, но нравилось 42. В книге «Автостопом по галактике» это ответ на «Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого». Линделоф согласился.
- Числа 23 в интервью не было, но на 23-м ряду сидели, например, Джек и Роуз.
И все же с тех пор центральной стала теория из The Lost Experience о математике Валенцетти, а сами сценаристы обходили эту тему.
Как дальше использовались эти числа в повседневной жизни
🔑 В дальнейшем эту комбинацию использовали многие игроки в лотереи. Джекпот в размере $380 млн в 2011 году выиграли два билета с похожей комбинацией: 4 8 15 25 47 42.
🔑 В сериале «Как я встретил вашу маму» один из героев придумал случайный набор чисел для номера телефона. Его играл Хорхе Гарсия – Херли из Lost. И назвал он именно эту комбинацию.
🔑 На обложке комикса «Женщина-кошка», где изображено фото ареста, на табличке есть такая комбинация чисел.
🔑 В мультсериале «Расплющенный космос» 4-8-15-16-23-42 – клиентский номер на почте одного из главных героев.