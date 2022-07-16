Что означают числа 4 8 15 16 23 42 в Lost: сценаристы скрывали задумку и злили фанатов, главной стала теория о выдуманном уравнении

В 2000-е годы был популярен сериал Lost – «Остаться в живых». Шесть сезонов объединили в себе 121 серию. Даже не слишком известные актеры из сериала стали мировыми звездами.

В нем также было множество загадок. Одна из них – числа, на которых была построена интрига сериала.

4 8 15 16 23 42 – откуда эти числа

Где они встречаются в самом сериале – главные сцены:

🔢 С этой комбинацией чисел Херли выиграл в лотерее огромную сумму денег, но после этого его стали преследовать несчастья.

🔢 Приборы показывали их в машине Херли, девушки-спортсменки были, мимо которых он проезжал, были одеты в свитера с такой комбинацией.

🔢 Эти же числа повторяет в психбольнице Ленни.

🔢 Эта комбинация встречается на картах Руссо.

🔢 Эти числа написаны на люке, который ведет к станции «Лебедь».

🔢 4+8+15+16+23+42=108. А Десмонд на станции «Лебедь» объяснял, что эти числа надо вводить в компьютер каждые 108 минут.

🔢 Это лишь часть. Конечно, упоминаний о них гораздо больше.

Почему еще именно в этих числах смысл в сериале

В качестве кандидатов на роль защитника Острова Джейкоб записывал фамилии людей под номерами. Шесть чисел – шесть потенциальных защитников:

🔘 4 – Локк

🔘 8 – Херли

🔘 15 – Сойер

🔘 16 – Саид

🔘 23 – Джек

🔘 42 – Квон (Сун или Джин)

Какое еще есть объяснение для этих чисел в сериале

Теория из игры The Lost Experience: из-за возможной ядерной войны между СССР и США математик Энцо Валенцетти по предложению ООН вывел «уравнение конца Света» – оно предсказывает точное число лет и месяцев до глобальной катастрофы.

Для предотвращения катастрофы следовало изменить числа – для этого был создан проект «Дхарма». Что бы они ни пытались делать – все вело к этим числам. В реальной жизни не существует ни Валенцетти, ни такого уравнения.