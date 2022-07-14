10 неизвестных, но хороших фильмов Харрисона Форда

13 июля Харрисону Форду исполнилось 80 лет. Он один из главных актеров в истории кино. Никто не создал такого количества культовых образов в приключенческом жанре. Его роли были революционными и перевернули культуру кино.

«Индиана Джонс», «Звездные войны», «Бегущий по лезвию» – главные фильмы с Фордом, во всех он сыграл главные роли. Но еще в его карьере было около 80 фильмов – и о них известно намного меньше.

Мы собрали 10 непопсовых, но тоже отличным фильмов с Фордом.

«Сабрина» (1995)

Нетипичное кино для Харрисона Форда. Это сдержанная и очаровательная романтическая драма. Фильм-сказка, пронизанный нежностью. В нем, по сути, нет отрицательных героев.

Картины роскошных приемов, парижских мостов, ночных пикников – все сделано очень красиво. Но и актерская игра – она как бы излучает красоту человеческой натуры, и Харрисон Форд удивительным образом в это все вписывается.

«Напрямик» (1970)

В этом фильме у Форда эпизодическая роль-сюрприз, но кино – шикарное. Ветеран войны поступает в колледж, где он старше всех остальных. Его старая закалка сталкивается со студенческим бунтарством. И герой меняется, переосмысляя эпоху и ее ценности.

Приятные бонусы:

Необычная операторская работа. С наведением фокуса от лица главного героя сначала на передний план, а потом в разные стороны. Получается такой эффект: зритель фокусируется на том, что герой видит, а потом с помощью движения его головы (камеры) проживает его реакцию на увиденное. Крутые диалоги – некоторые прямо в стиле Тарантино (не зря он так любит этот фильм).

«Неукротимый» (1987)

Триллер, детектив, криминальная драма. Острый сюжет, который наполнен психологическим напряжением – в каждой сцене оно обволакивает зрителя.