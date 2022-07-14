Харрисон Форд
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#Харрисон Форд

10 неизвестных, но хороших фильмов Харрисона Форда

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13 июля Харрисону Форду исполнилось 80 лет. Он один из главных актеров в истории кино. Никто не создал такого количества культовых образов в приключенческом жанре. Его роли были революционными и перевернули культуру кино.

«Индиана Джонс», «Звездные войны», «Бегущий по лезвию» – главные фильмы с Фордом, во всех он сыграл главные роли. Но еще в его карьере было около 80 фильмов – и о них известно намного меньше.

Мы собрали 10 непопсовых, но тоже отличным фильмов с Фордом.

«Сабрина» (1995)

Нетипичное кино для Харрисона Форда. Это сдержанная и очаровательная романтическая драма. Фильм-сказка, пронизанный нежностью. В нем, по сути, нет отрицательных героев.

Картины роскошных приемов, парижских мостов, ночных пикников – все сделано очень красиво. Но и актерская игра – она как бы излучает красоту человеческой натуры, и Харрисон Форд удивительным образом в это все вписывается.

«Напрямик» (1970)

В этом фильме у Форда эпизодическая роль-сюрприз, но кино – шикарное. Ветеран войны поступает в колледж, где он старше всех остальных. Его старая закалка сталкивается со студенческим бунтарством. И герой меняется, переосмысляя эпоху и ее ценности.

Приятные бонусы:

  1. Необычная операторская работа. С наведением фокуса от лица главного героя сначала на передний план, а потом в разные стороны. Получается такой эффект: зритель фокусируется на том, что герой видит, а потом с помощью движения его головы (камеры) проживает его реакцию на увиденное.
  2. Крутые диалоги – некоторые прямо в стиле Тарантино (не зря он так любит этот фильм).

«Неукротимый» (1987)

Триллер, детектив, криминальная драма. Острый сюжет, который наполнен психологическим напряжением – в каждой сцене оно обволакивает зрителя.

Роль будто создана для Форда. Он играет обычного человека, попавшего в дикие условия, где можно рассчитывать только на себя. И Форд реалистично показывает, что переживает мужчина в таких ситуациях. Бессилие, паника, страх переплетаются с любовью к жене, которую он потерял.

Приятный бонус: несмотря на тяжесть фильма, вам иногда будет весело от нелепости героя Форда. И это не собьет общий антураж.

«Переправа» (2008)

Фильм об американской иммиграции и ее проблемах. Он показывает, что на самом деле в Америке не все так красиво и сладко, как это рисуют. «Переправа» – это провокационная и честная человеческая драма.

Здесь Форд не стреляет, не бегает от бандитов, не переворачивает самолеты. У него психологически-драматическая роль. Он заставляет сочувствовать – и, как всегда, эталонно играет обычного человека.

«Шесть дней, семь ночей» (1998)

Легкая приключенческая комедия, которая топит самые черствые сердца. Куча шуток, комичных ситуаций – при этом все сделано не пошло. Герой Форда – пилот, который разбивает самолет и оказывается вдвоем с пассажиром на острове.

Здесь Форд – забавный и милый, обаятельный ворчун. Таким его вы точно не видели.

«42» (2013)

Фильм о бейсболе. 42 – игровой номер главного героя. Он очень талантливый, но темнокожий, а время – 1947 год. Форд играет тренера, который решился взять его в команду, состоящую только из белых игроков. Вдвоем они борются с системой, идут против расизма и пытаются изменить общемировое мышление.

Сильный актерский состав, запоминающиеся диалоги и желание совершать великие дела, когда фильм заканчивается.

«Кое-что о Генри» (1991)

Здесь Форд играет уверенного в себе адвоката, который попадает в трагедию. После которой не знает, кто он и что с ним произошло. Становится маленьким ребенком со своим маленьким мирком.

Восстанавливаясь, герой пересматривает жизненные ценности. Форд растворился в нем и точно показал, как кардинально может измениться человек.

«Собственность дьявола» (1997)

Фильм стоит посмотреть за связку молодого Брэда Питта и уже состоявшегося Харрисона Форда. Они играют абсолютно разных героев. Это столкновение двух мировоззрений – и есть центральная тема фильма. Питт играет бандита, который селится в доме Форда – полицейского.

«Свидетель» (1985)

Тут о Форда типичная для него роль – человека, который попадает в чрезвычайные обстоятельства. Фильм начинается как триллер, но постепенно превращается в мелодраму – потому что герою приходится меняться (он влюбляется).

«Свидетель» считается идеально структурированным в плане сценария фильмом. И он принес Форду единственную номинацию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

«Берег москитов» (1986)

Возможно, самая сильная драматическая роль Харрисона Форда. Он играет деспотичного нонконформиста-социопата, который собирает семью и уплывает на остров.

Это философский фильм-притча. Бегство от цивилизации в нем – протест против мироустройства. В фильме куча подтекстов и серьезных вопросов – о религии, патриотизме, семейных ценностях.

«Берег москитов» коммерчески провалился – и кинокритики связывают это с тем, что обществу не понравилась неудобная правда, которой ему плюнули в лицо.

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Все фото: Global Look Press / Keystone Press / Agency DIGITAL / PRESS ZUMAPRESS.com / KPA
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