10 неизвестных, но хороших фильмов Харрисона Форда
13 июля Харрисону Форду исполнилось 80 лет. Он один из главных актеров в истории кино. Никто не создал такого количества культовых образов в приключенческом жанре. Его роли были революционными и перевернули культуру кино.
«Индиана Джонс», «Звездные войны», «Бегущий по лезвию» – главные фильмы с Фордом, во всех он сыграл главные роли. Но еще в его карьере было около 80 фильмов – и о них известно намного меньше.
Мы собрали 10 непопсовых, но тоже отличным фильмов с Фордом.
«Сабрина» (1995)
Нетипичное кино для Харрисона Форда. Это сдержанная и очаровательная романтическая драма. Фильм-сказка, пронизанный нежностью. В нем, по сути, нет отрицательных героев.
Картины роскошных приемов, парижских мостов, ночных пикников – все сделано очень красиво. Но и актерская игра – она как бы излучает красоту человеческой натуры, и Харрисон Форд удивительным образом в это все вписывается.
«Напрямик» (1970)
В этом фильме у Форда эпизодическая роль-сюрприз, но кино – шикарное. Ветеран войны поступает в колледж, где он старше всех остальных. Его старая закалка сталкивается со студенческим бунтарством. И герой меняется, переосмысляя эпоху и ее ценности.
Приятные бонусы:
- Необычная операторская работа. С наведением фокуса от лица главного героя сначала на передний план, а потом в разные стороны. Получается такой эффект: зритель фокусируется на том, что герой видит, а потом с помощью движения его головы (камеры) проживает его реакцию на увиденное.
- Крутые диалоги – некоторые прямо в стиле Тарантино (не зря он так любит этот фильм).
«Неукротимый» (1987)
Триллер, детектив, криминальная драма. Острый сюжет, который наполнен психологическим напряжением – в каждой сцене оно обволакивает зрителя.
Роль будто создана для Форда. Он играет обычного человека, попавшего в дикие условия, где можно рассчитывать только на себя. И Форд реалистично показывает, что переживает мужчина в таких ситуациях. Бессилие, паника, страх переплетаются с любовью к жене, которую он потерял.
Приятный бонус: несмотря на тяжесть фильма, вам иногда будет весело от нелепости героя Форда. И это не собьет общий антураж.
«Переправа» (2008)
Фильм об американской иммиграции и ее проблемах. Он показывает, что на самом деле в Америке не все так красиво и сладко, как это рисуют. «Переправа» – это провокационная и честная человеческая драма.
Здесь Форд не стреляет, не бегает от бандитов, не переворачивает самолеты. У него психологически-драматическая роль. Он заставляет сочувствовать – и, как всегда, эталонно играет обычного человека.
«Шесть дней, семь ночей» (1998)
Легкая приключенческая комедия, которая топит самые черствые сердца. Куча шуток, комичных ситуаций – при этом все сделано не пошло. Герой Форда – пилот, который разбивает самолет и оказывается вдвоем с пассажиром на острове.
Здесь Форд – забавный и милый, обаятельный ворчун. Таким его вы точно не видели.
«42» (2013)
Фильм о бейсболе. 42 – игровой номер главного героя. Он очень талантливый, но темнокожий, а время – 1947 год. Форд играет тренера, который решился взять его в команду, состоящую только из белых игроков. Вдвоем они борются с системой, идут против расизма и пытаются изменить общемировое мышление.
Сильный актерский состав, запоминающиеся диалоги и желание совершать великие дела, когда фильм заканчивается.
«Кое-что о Генри» (1991)
Здесь Форд играет уверенного в себе адвоката, который попадает в трагедию. После которой не знает, кто он и что с ним произошло. Становится маленьким ребенком со своим маленьким мирком.
Восстанавливаясь, герой пересматривает жизненные ценности. Форд растворился в нем и точно показал, как кардинально может измениться человек.
«Собственность дьявола» (1997)
Фильм стоит посмотреть за связку молодого Брэда Питта и уже состоявшегося Харрисона Форда. Они играют абсолютно разных героев. Это столкновение двух мировоззрений – и есть центральная тема фильма. Питт играет бандита, который селится в доме Форда – полицейского.
«Свидетель» (1985)
Тут о Форда типичная для него роль – человека, который попадает в чрезвычайные обстоятельства. Фильм начинается как триллер, но постепенно превращается в мелодраму – потому что герою приходится меняться (он влюбляется).
«Свидетель» считается идеально структурированным в плане сценария фильмом. И он принес Форду единственную номинацию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
«Берег москитов» (1986)
Возможно, самая сильная драматическая роль Харрисона Форда. Он играет деспотичного нонконформиста-социопата, который собирает семью и уплывает на остров.
Это философский фильм-притча. Бегство от цивилизации в нем – протест против мироустройства. В фильме куча подтекстов и серьезных вопросов – о религии, патриотизме, семейных ценностях.
«Берег москитов» коммерчески провалился – и кинокритики связывают это с тем, что обществу не понравилась неудобная правда, которой ему плюнули в лицо.