У «Эстудиантеса» новый крутой стадион: по его крыше ходит огненный лев, он – первый в мире с зеленым сертификатом
Аргентинский «Эстудиантес» сейчас – седьмая команда страны, отстающая от лидера всего на три очка. «Эстудиантес» очень мало пропускает (меньше только «Бока») и побеждает на уровне лидеров (семь побед, больше нет ни у кого).
Большую помощь в решении турнирных задач наверняка окажет новая арена, которая открыли во время перерыва на матчи сборных.
Церемония открытия сразу же привлекла внимание крутейшим спецэффектом: на стадион прыгнул огненный лев и прошелся по нему.
Бывший знаменитый игрок, а сейчас – президент клуба Хуан Себастьян Верон выступил с речью, заявив, что открытие стадиона – отправная точка для многих других радостей, которые обязательно случатся. Одна из них – матч легенд клуба, который и состоялся прямо на открытии.
Все это очень красочно.
Главное о стадионе:
• Он называется «Хорхе Луис Ирши» в честь президента клуба, который правил в период с 1927 по 1932 год.
• В 1937-м это был первый стадион в Аргентине, на котором можно было играть при искусственном освещении.
• В 2005-м стадион закрыли из-за новых требований к безопасности, которым он не соответствовал. Арену перестраивали более десяти лет, стройка затянулась из-за проблем с финансированием.
• Был построен павильон 10 метров шириной и 200 метров длиной со скайбоксами, вип-сидениями и балконами, он также защищает жилые районы от лишнего шума во время матчей.
• Клуб полностью оцифровал свой стадион – CCTV, Wi-Fi, 4G, на арене используется только светодиодное освещение.
• «Эстудиантес» стал первым клубом, чья арена получила сертификат EDGE. Такой сертификат можно получить, если объект тратит на 20% меньше энергопотребления, водопотребления и энергозатрат в материалах в сравнении с базовым вариантом.
Первый официальный матч здесь состоится 30 ноября – в чемпионате «Эстудиантес» примет «Атлетико Тукуман».