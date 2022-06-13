«Игра в кальмара 2» – что уже известно: герои из первого сезона, новые игры и робот-мужчина

Письмо режиссера сериала «Игра в кальмара 2»

Хван Дон Хек – режиссер, исполнительный продюсер и сценарист сериала «Игра в кальмара». Он написал: «Потребовалось 12 лет, чтобы в прошлом году воплотить в жизнь первый сезон «Игры в кальмара». Но самой «Игре в кальмара» понадобилось всего 12 дней, чтобы стать самым популярным сериалом».

Он поблагодарил фанатов за любовь и отношение к сериалу. Еще рассказал подробности о появлении героев. Там точно будет Сон Ки Хун – главный персонаж первого сезона «Игры в кальмара». Снова включен в сериал и герой Хван Ин Хо – Фронтмен (ведущий) «Игры в кальмара».

Может вернуться и человек в костюме с ддакджи. «Пикабу» пишет, что это может быть отсылкой к человеку, который заманивал людей в игру. Параллельно Хван Дон Хек анонсировал включение в сериал Чхоль Су – это парень Енхи (да-да, нас ждет робот-мужчина).

Письмо завершается словами: «Присоединяйтесь к нам снова для участия в совершенно новом раунде».