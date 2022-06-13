«Игра в кальмара 2» – что уже известно: герои из первого сезона, новые игры и робот-мужчина
Netflix показал тизер второго сезона «Игры в кальмара». Ролик идет десять секунд. В нем изображена голова куклы Енхи из стартового испытания в первом сезоне «Игры в кальмара». У нее в глазу высвечивается цифра 2 – она отсылает к началу второго сезона. Параллельно Netflix опубликовал первый постер «Игры в кальмара 2» и открытое письмо режиссера Хван Дон Хека.
Анонс сериала происходит на фоне падения числа подписчиков у Netflix. Разбор – тут:
Первый постер сериала «Игра в кальмара 2»
Письмо режиссера сериала «Игра в кальмара 2»
Хван Дон Хек – режиссер, исполнительный продюсер и сценарист сериала «Игра в кальмара». Он написал: «Потребовалось 12 лет, чтобы в прошлом году воплотить в жизнь первый сезон «Игры в кальмара». Но самой «Игре в кальмара» понадобилось всего 12 дней, чтобы стать самым популярным сериалом».
Он поблагодарил фанатов за любовь и отношение к сериалу. Еще рассказал подробности о появлении героев. Там точно будет Сон Ки Хун – главный персонаж первого сезона «Игры в кальмара». Снова включен в сериал и герой Хван Ин Хо – Фронтмен (ведущий) «Игры в кальмара».
Может вернуться и человек в костюме с ддакджи. «Пикабу» пишет, что это может быть отсылкой к человеку, который заманивал людей в игру. Параллельно Хван Дон Хек анонсировал включение в сериал Чхоль Су – это парень Енхи (да-да, нас ждет робот-мужчина).
Письмо завершается словами: «Присоединяйтесь к нам снова для участия в совершенно новом раунде».
Дата выхода сериала «Игра в кальмара 2»
Официально дата выхода сериала «Игра в кальмара 2» не раскрывается. Ничего не понятно и из тизера. Ранее Хван Дон Хек утверждал, что продолжение «Игры в кальмара» планируется на конец 2023 года или на начало 2024-го. Еще раньше он рассказывал о трех страницах с идеями для сценария и успешных переговорах с Netflix.
Его слова: «Я работаю над вторым сезоном. Мы объявим об этом в ближайшее время. Пока же вы можете сидеть и ждать». Представители Netflix в ответ говорили, что прорабатывают формулу взаимодействия с режиссером. У него есть обязанности и по другим проектам. Позиция Netflix: «Игра в кальмара» должна быть долгой. Поэтому Хван Дон Хек договаривается сразу и на третий сезон.
Какие подробности о продолжении «Игры в кальмара» уже известны
• Хван Дон Хек готовит новые игры и испытания для героев «Игры в кальмара». Ожидается, что они будут сложнее и интереснее, чем в первом сезоне. Хван Дон Хек подтвердил, что игры – это самый тяжелый момент в написании сценария. Он говорил: «Некоторые игры уже есть, но я не хочу давать спойлеры. Лишь скажу, что вас ждут даже лучшие игры, чем в первом сезоне».
• Игры в сериале могут быть основаны и на первой части «Игры в кальмара». Предполагаемая тема сериала – месть. Цель Сон Ки Хуна – завершение «Игры в кальмара». Он должен окончательно покончить с «Игрой в кальмара». Variety публиковал слова актера. Тот рассказывал, что еще во время первого сезона создатели прописывали варианты того, как оживить якобы умерших героев.
• Информация от Esquire намекает на возможный сюжет «Игры в кальмара 2». Там может быть раскрыта история офицера полиции. Об этом говорил сам Хван Дон Хек, когда рассказывал о проблемах полиции в Корее. Он хотел бы поднять эту тему во втором сезоне. Другой вариант: сюжет затронет историю вербовщика. Поэтому и анонсировано его возможное появление.
• Режиссер намерен раскрыть историю взаимоотношений братьев через воспоминания героев. Есть и сравнения с другим популярным героем из «Звездных войн» – Дартом Вейдером. Он видит его во Фронтмене, а в Ки Хуне – джедая. Объяснение: «Думаю, что, возможно, Ки Хун пройдет через определенную критическую точку, когда он подвергнется испытанию».
• В центре сюжета снова окажется актер Ли Чжон Чжэ – это он сыграл Сон Ки Хуна. Вместе с режиссером он продвигает основную идею сериала. Она сохранится и во втором сезоне: «Думаю, что «Игра в кальмара» дает четкое представление о том, что люди не могут добиться успеха без помощи других». Важно: продолжение «Игры в кальмара» изначально вообще не планировалось.
• На планы по сценарию повлиял успех сериала. Ли Чжон Чжэ уже попробовал себя в качестве режиссера в другом проекте, поэтому он глобально оценивает и «Игру в кальмара». Для него важно сохранить линию близости «Игры в кальмара» к реальности. Каждый человек должен поставить себя на место соседа и осознать: любой может оказаться на грани выживания.
• У «Игры в кальмара» был только один победитель. Цель состоит в том, чтобы показать нескольких обладателей денежного приза. Для достижения успеха им надо помогать друг другу и работать вместе. Как это видит режиссер: «Если бы они могли разговаривать друг с другом и сотрудничать, тогда я согласен на возможное большее число победителей игры».
• The Verge напоминает: «Игра в кальмара» была самым популярным сериалом Netflix за время существования платформы. Хван Дон Хек становился лучшим режиссером года по версии журнала Cine21. Ли Джон Джэ (лучшая мужская роль) и Чо Хон Ен (лучшая женская роль) получали награды Премии Гильдии киноактеров США. Версия Gotham Awards 2021: это лучший сериал года.
• Зрители потратили на первый сезон «Игры в кальмара» в общей сложности более 1,6 миллиарда часов. Netflix заплатил за него 21,4 миллиона долларов и заработал 891 миллион. Каждая серия «Игры в кальмара» стоила сервису чуть более 2 миллионов долларов. Всего в первом сезоне «Игры в кальмара» было девять серий и шесть испытаний (игр) для участников.