Следующий соперник Волкова: провалился в футболе, сидел в тюрьме за домашнее насилие, попадался с наркотиками

Что там с футболом

«Меня мало что интересовало в детстве, но с тех пор, как я увидел какой-то матч по футболу, я стал его гребаным фанатом. Я мечтал о том, чтобы однажды выйти в большом матче на глазах у десятков тысяч зрителей. Мне снилась эта фигня, я очень усердно тренировался. Я жил мечтой. И у меня получилось пробиться», – говорил Харди.

Как футболист он впервые засветился в школе Мемфиса – в 2004-м он даже вошел в сборную сезона школьной лиги. Со своей командой он даже стал чемпионом Штата. Дальше – команда колледжа Миссисипи (туда он поступил только из-за футбола – местный тренер лично просматривал его и уговорил на переход).

Нормально раскрыться Харди мешали две вещи. Первая – травмы. В 2009-м он влился в стартовый состав команды колледжа, а дальше повреждение колена и операция выбили его на несколько месяцев.

Вторая – дурной характер. В колледже он часто дрался с партнерами по команде на тренировках. Тренер часто выгонял его с занятий, иногда штрафовал, но все равно прощал своего любимчика.