Режиссер «Форсажа 10» ушел из-за разногласий – поиски нового стоят до миллиона в день для Universal
Компания Universal ищет нового режиссера для фильма «Форсаж 10». Она тратит большие деньги на актеров и съемочную группу ежедневно после старта съемок фильма.
Почему ушел прошлый режиссер
Им был Джастин Лин, который снял пять частей «Форсажа». Особенно успешным был девятый фильм, который стал одним из самых кассовых во время пандемии.
Сообщается, что причиной ухода Лина стали творческие разногласия. Он сказал, что решение было трудным, и поблагодарил актеров и съемочную группу.
Расставание было мирным, Лин остается продюсером.
Сколько тратит Universal
Пока поиски нового режиссера обходятся компании от 600 тысяч до миллиона долларов в день. Variety приводит такие данные, ссылаясь на источники из разных студий.
Основная часть продолжит работу, когда у фильма появится новый режиссер. Пока Universal намерена обойтись «минимальной паузой» в производстве.
Кто сменит Лина на посту режиссера
Пока неизвестно. Помимо него «Форсаж» снимали пять режиссеров. По разным причинам они не смогут помочь.
- Джеймс Ван занят режиссурой фильма «Аквамен 2».
- Феликс Гэри Грей снимается в фильме «Лифт».
- Дэвид Литч будет снимать фильм с Райаном Гослингом.
- Роб Коэн с 2018 года не занимался этими процессами, он несколько лет обвиняется в сексуальном насилии.
Еще один режиссер, Джон Синглтон, умер в 2019 году.
Исполнитель главной роли – один из кандидатов
Ранее в апреле Вин Дизель опубликовал в соцсетях видео, где рассказывал про первую неделю съемок. В первом наброске сценария не присутствовала Мия – персонаж Джорданы Брюстер, и Дизель был разочарован. Позже она присоединилась к фильму.
Он также предлагал вернуться в фильм Дуэйну Джонсону, с которым у него был конфликт, но этого не произошло. Возможно, у Дизеля есть шансы на пост режиссера, но они не оцениваются высоко.
Кто снимается в «Форсаже 10» кроме Дизеля и Брюстер
Из главных актеров и актрис это Мишель Родригез, Тайриз Гибсон, Джейсон Момоа, Даниэла Мелшиор и Бри Ларсон.
Когда выйдет «Форсаж 10»
Изначально его выход запланирован на 7 апреля 2023 года, но позже – перенесен на 19 мая. Перенос даты выхода с 19 мая на более поздний срок премьеру фильма не планируется.
Флагманская часть франшизы закончится на 11-м фильме. Фильмы этой серии выходят уже почти 20 лет. Ранее планировалось, что помимо десятой части Лин будет режиссером и 11-й.