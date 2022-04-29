Режиссер «Форсажа 10» ушел из-за разногласий – поиски нового стоят до миллиона в день для Universal

Компания Universal ищет нового режиссера для фильма «Форсаж 10». Она тратит большие деньги на актеров и съемочную группу ежедневно после старта съемок фильма.

Почему ушел прошлый режиссер

Им был Джастин Лин, который снял пять частей «Форсажа». Особенно успешным был девятый фильм, который стал одним из самых кассовых во время пандемии.

Сообщается, что причиной ухода Лина стали творческие разногласия. Он сказал, что решение было трудным, и поблагодарил актеров и съемочную группу.

Расставание было мирным, Лин остается продюсером.

Сколько тратит Universal

Пока поиски нового режиссера обходятся компании от 600 тысяч до миллиона долларов в день. Variety приводит такие данные, ссылаясь на источники из разных студий.

Основная часть продолжит работу, когда у фильма появится новый режиссер. Пока Universal намерена обойтись «минимальной паузой» в производстве.

Кто сменит Лина на посту режиссера

Пока неизвестно. Помимо него «Форсаж» снимали пять режиссеров. По разным причинам они не смогут помочь.

Джеймс Ван занят режиссурой фильма «Аквамен 2».

Феликс Гэри Грей снимается в фильме «Лифт».

Дэвид Литч будет снимать фильм с Райаном Гослингом.

Роб Коэн с 2018 года не занимался этими процессами, он несколько лет обвиняется в сексуальном насилии.

Еще один режиссер, Джон Синглтон, умер в 2019 году.