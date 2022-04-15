В каком порядке читать книги про Фандорина

Именно поэтому для чтения можно выстроить их по такому списку:

«Азазель» (действие происходит в 1876 году) «Турецкий гамбит» (1877-1878) «Левиафан» (1878) «Алмазная колесница», том 2 (1878) «Нефритовые четки», рассказ «Сигумо» (1881) «Смерть Ахиллеса» (1882) «Инь и Ян» (1882) «Нефритовые четки», рассказ «Table-talk» (1882) «Нефритовые четки», рассказ «Из жизни щепок» (1883) «Нефритовые четки», рассказ «Нефритовые четки» (1884) «Особые поручения», рассказ «Пиковый валет» (1886) «Нефритовые четки», рассказ «Скарпея Баскаковых» (1888) «Особые поручения», рассказ «Декоратор» (1889) «Нефритовые четки», рассказ «Одна десятая процента» (1890) «Статский советник» (1891) «Нефритовые четки», рассказ «Бристольское чаепитие» (1891) «Нефритовые четки», рассказ «Долина мечты» (1894) «Коронация, или Последний из романов» (1896) «Нефритовые четки», рассказ «Перед концом света» (1897) «Нефритовые четки», рассказ «Узница башни, или Короткий, но прекрасный путь трех мудрых» (1899) «Любовница смерти» (1900) «Любовник смерти» (1900) «Планета вода», повесть «Планета вода» (1903) «Алмазная колесница», том 1 (1905) «Планета вода», повесть «Парус одинокий» (1906) «Весь мир театр» (1911) «Планета вода», повесть «Куда ж нам плыть?» (1912) «Черный город» (1914) «Не прощаюсь» (1918-1921) «Просто Маса» (1923-1925)

В серии книг про Фандорина Борис Акунин используется формат исторического детектива. При этом Акунин испробовал все разные детективные жанры – конспирологический, шпионский, мистический, вестерн и другие.

Последняя книга вышла о приключениях Масахиро Сибаты. «Я могу себе позволить отклоняться от своей железнодорожной колеи, которая меня давно уже сильно достала. Все от меня ждут «Фандорин, Фандорин, Фандорин», а я уже двинулся дальше, я уже другой, меня интересуют другие вещи», – рассказывал об этом Акунин.

Что почитать после Фандорина

Есть четыре связанных романа, героем которых стал подданный Великобритании историк Николас Фандорин – это внук Эраста Фандорина.