Как смотреть «Богатырей» по порядку

«Три богатыря» – российская франшиза о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Она включает в себя 11 мультфильмов, которые выходят с начала 2000-х. Они были созданы анимационной студией «Мельница и кинокомпанией «СТВ».

Самый первый мультфильм 2004 года «Алеша Попович и Тугарин Змей» был очень успешным. Следующие мультфильмы о Добрыне Никитиче и Илье Муромце также стали популярными, а дальше всех трех персонажей объединили и сделали с ними новые истории.

В какой последовательности смотреть «Три богатыря»

Предлагается смотреть их по тому порядку, в котором они выходили на экраны. То есть просто по тому списку, который публикуется при перечислении всех этих мультфильмов:

«Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004)

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006)

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007)

«Три богатыря и Шамаханская царица» (2010)

«Три богатыря на дальних берегах» (2012)

«Три богатыря. Ход конем» (2014)

«Три богатыря и морской царь» (2016)

«Три богатыря и принцесса Египта» (2017)

«Три богатыря и наследница престола» (2018)

«Конь Юлий и большие скачки» (2020)

«Три богатыря и Конь на троне» (2021)

В целом, порядок может быть и любым, так как каждый из мультфильмов имеет свой законченный сюжет. Но лучше смотреть по хронологии. Сначала обязательно стоит посмотреть про каждого из богатырей по отдельности (как они и расположены в начале списка).

Мультфильмы стали популярными, так что по их мотивам создавались компьютерные игры, конструкторы, игрушки, сувениры и книги. Теперь «Три богатыря» – это бренд.