Как смотреть «Богатырей» по порядку
«Три богатыря» – российская франшиза о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Она включает в себя 11 мультфильмов, которые выходят с начала 2000-х. Они были созданы анимационной студией «Мельница и кинокомпанией «СТВ».
Самый первый мультфильм 2004 года «Алеша Попович и Тугарин Змей» был очень успешным. Следующие мультфильмы о Добрыне Никитиче и Илье Муромце также стали популярными, а дальше всех трех персонажей объединили и сделали с ними новые истории.
В какой последовательности смотреть «Три богатыря»
Предлагается смотреть их по тому порядку, в котором они выходили на экраны. То есть просто по тому списку, который публикуется при перечислении всех этих мультфильмов:
- «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004)
- «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006)
- «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007)
- «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010)
- «Три богатыря на дальних берегах» (2012)
- «Три богатыря. Ход конем» (2014)
- «Три богатыря и морской царь» (2016)
- «Три богатыря и принцесса Египта» (2017)
- «Три богатыря и наследница престола» (2018)
- «Конь Юлий и большие скачки» (2020)
- «Три богатыря и Конь на троне» (2021)
В целом, порядок может быть и любым, так как каждый из мультфильмов имеет свой законченный сюжет. Но лучше смотреть по хронологии. Сначала обязательно стоит посмотреть про каждого из богатырей по отдельности (как они и расположены в начале списка).
Мультфильмы стали популярными, так что по их мотивам создавались компьютерные игры, конструкторы, игрушки, сувениры и книги. Теперь «Три богатыря» – это бренд.
Факты о «Трех богатырях»
• Производство мультфильма занимает больше года – сначала запись диалогов, потом фоны, потом схематичная раскадровка.
• В команде трудилось более 50 аниматоров.
• Смелым решением был выход мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица» – он был первым, где вместе собрались все три богатыря.
• Единственный персонаж, который появляется во всех частях – Князь Киевский.
• «Алеша Попович и Тугарин Змей» – единственный мультфильм, где Князь – второстепенный персонаж.
• «Три богатыря и наследница престола» – единственная серия, где нет ни одной из жен богатырей.
• «Три богатыря на дальних берегах» – последний мультфильм, чьим слоганом был «Героический блокбастер». Он вышел в 2012 году.
• Он же – самый прибыльный, судя по кассовым сборам ($31,5 миллиона), но получил отрицательные отзывы.
• В 2017 году Банк России выпустил памятные монеты, посвященные этим мультфильмам – номиналом 3 и 25 рублей.
Рейтинг мультфильмов от лучших к худшим
На «Кинопоиске» рейтинг выглядит так:
- «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004) – 7,7
- «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) – 7,5
- «Три богатыря и Конь на троне» (2021) – 7,4
- «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007) – 7,3
- «Конь Юлий и большие скачки» (2020) – 7,2
- «Три богатыря и наследница престола» (2018) – 6,9
- «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010) – 6,9
- «Три богатыря. Ход конем» (2014) – 5,9
- «Три богатыря на дальних берегах» (2012) – 5,7
- «Три богатыря и принцесса Египта» (2017) – 5,8
- «Три богатыря и морской царь» (2016) – 5,7
А так – на IMDB:
- «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004) – 7,1
- «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) – 7,1
- «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007) – 6,9
- «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010) – 6,4
- «Три богатыря и наследница престола» (2018) – 5,7
- «Три богатыря и Конь на троне» (2021) – 5,6
- «Конь Юлий и большие скачки» (2020) – 5,4
- «Три богатыря. Ход конем» (2014) – 5,2
- «Три богатыря на дальних берегах» (2012) – 5,2
- «Три богатыря и морской царь» (2016) – 4,8
- «Три богатыря и принцесса Египта» (2017) – 4,4
Весной 2022 года в российских кинотеатрах был повторно запущен показ этих мультфильмов вместо проката голливудских блокбастеров.
Компания в своих соцсетях организует различные конкурсы и пока не анонсирует планов по выпуску новых мультфильмов.