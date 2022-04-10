В каком порядке нужно смотреть «Атаку титанов»
«Атака титанов» – манга по мотивам романа Хадзимэ Исаямы. Если кратко, то люди в постапокалиптическом мире спасаются от титанов, поедающих их. Параллельно человечество раскрывает историю возникновения этих титанов и отвечает на ряд жизненно важных для себя вопросов. В центре внимания – подросток по имени Эрен Йегер и его друзья Микаса Аккерман и Армин Алерт, которые записались в группу кадетов для борьбы с титанами.
Но в каком хронологическом порядке смотреть этот сериал с учетом всех полнометражных мультфильмов?
В каком порядке смотреть «Атаку титанов»
Хронология следующая:
🩸 «Атака титанов», 1 сезон. Начало всей истории, в которой рассказано, как Эрен Йегер, Микаса Аккерман, Армин Алерт и другие герои попали на войну с титанами;
🩸 «Атака титанов», OVA. Записная книжка Ильзы: запись павшего солдата». OVA – это короткометражный мультфильм, событие которого происходит параллельно с основным сюжетом сериала. В этой части рассказывается о трех кадетах, которые вышли за пределы стены ради изучения титанов;
🩸 «Атака титанов», OVA. Внезапный гость: мучительное проклятие юности». Раскрывается история Жана Кирштайна – одного из второстепенных персонажей, которые постоянно крутятся вокруг главных героев;
🩸 «Атака титанов», OVA. Бедствие». Одно из приключений группы кадетов-разведчиков;
🩸 «Атака титанов», OVA. Выбор без сожаления: Часть первая». История, посвященная Леви Аккерману (командир отряда развед-корпуса);
🩸 «Атака титанов», OVA. Выбор без сожаления: Часть вторая». Продолжение истории про Леви Аккермана;
🩸 «Атака титанов», 2 сезон;
🩸 «Атака титанов», OVA. Стена Сина, до свидания: Часть первая». Сюжет рассказывает об экспедиции, в которой герои выбираются за стену Сина;
🩸 «Атака титанов», OVA. Стена Сина, до свидания: Часть вторая». Продолжение предыдущей истории;
🩸 «Атака титанов», 3 сезон, часть 1;
🩸 «Атака титанов», OVA. Потерянные девушки». История о приключениях Анни и Микасы;
🩸 «Атака титанов», 3 сезон, часть 2;
🩸 «Атака титанов», финальный сезон.
Будут ли еще серии
Хронология в предыдущем пункте заканчивается фраза «финальный сезон». Получается, больше серий не будет – сериал закончен?
Нет, совсем не так.
Главная повествовательная линия не завершена. Она остановилась перед, можно сказать, финальным сражением (чтобы не публиковать спойлеры, мы не будем уточнять детали). Но дальнейший формат сериала неизвестен. В соцсетях фанаты думают, что выйдет несколько полнометражных фильмов, длина которых будет больше 20 минут (стандартная длина одной серии сериала). Пока что известна только одна деталь – финал истории зрители увидят в 2023 году.
Вот небольшой официальный тизер: