В каком порядке нужно смотреть «Атаку титанов»

«Атака титанов» – манга по мотивам романа Хадзимэ Исаямы. Если кратко, то люди в постапокалиптическом мире спасаются от титанов, поедающих их. Параллельно человечество раскрывает историю возникновения этих титанов и отвечает на ряд жизненно важных для себя вопросов. В центре внимания – подросток по имени Эрен Йегер и его друзья Микаса Аккерман и Армин Алерт, которые записались в группу кадетов для борьбы с титанами.

Но в каком хронологическом порядке смотреть этот сериал с учетом всех полнометражных мультфильмов?