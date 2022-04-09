В каком порядке нужно смотреть фильмы киновселенной DC

Вселенная DC основана на комиксах DC Comics. Туда входят Бэтмен, Джокер, Супермен и другие яркие герои. Комиксы появились еще в 30-х годах прошлого века. Герои за это время сильно изменились: Бэтмен вообще когда-то был блондином, а Супермен даже не умел летать. В 2013 году из всего этого выросла расширенная киновселенная DC Extended Universe.

Цель создания DC Extended Universe – объединение отдельных веток с героями в единую киновселенную. DC Extended Universe позиционирует себя через конкуренцию с Marvel. Там вышло уже несколько отдельных проектов, которые связаны между собой через отсылки. Президент Warner Bros Уолтер Хамада сейчас отдельно заботится о развитии фильмов DC.

Хамада управляет развитием Warner Bros со стороны кино. Еще в 2020 году он объяснял New York Times принципы будущего развития студии. Она сосредоточится на развитии историй основных и раскрученных героев. Точка отсчета – 2022 год. С этой даты должны выходить по четыре основных фильма для кинотеатров. Планируется, что будет еще по две побочные истории.