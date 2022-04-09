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В каком порядке нужно смотреть фильмы киновселенной DC

Кадр из фильма «Отряд самоубийц» (2016).

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вселенная DC основана на комиксах DC Comics. Туда входят Бэтмен, Джокер, Супермен и другие яркие герои. Комиксы появились еще в 30-х годах прошлого века. Герои за это время сильно изменились: Бэтмен вообще когда-то был блондином, а Супермен даже не умел летать. В 2013 году из всего этого выросла расширенная киновселенная DC Extended Universe.

Цель создания DC Extended Universe – объединение отдельных веток с героями в единую киновселенную. DC Extended Universe позиционирует себя через конкуренцию с Marvel. Там вышло уже несколько отдельных проектов, которые связаны между собой через отсылки. Президент Warner Bros Уолтер Хамада сейчас отдельно заботится о развитии фильмов DC.

Хамада управляет развитием Warner Bros со стороны кино. Еще в 2020 году он объяснял New York Times принципы будущего развития студии. Она сосредоточится на развитии историй основных и раскрученных героев. Точка отсчета – 2022 год. С этой даты должны выходить по четыре основных фильма для кинотеатров. Планируется, что будет еще по две побочные истории.

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Как смотреть фильмы от DC Extended Universe в порядке выхода

Пока в расширенной вселенной DC доступны 11 фильмов. «Человек из стали» стал первым из них по порядку выхода. Именно с него официально начинается DC Extended Universe. Мы разбираем именно эту вселенную, потому что она современная и именно ее развитием сейчас занимается все руководство. Так выглядит список фильмов DC по порядку и году их выхода:

  • «Человек из стали» (2013);
  • «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016);
  • «Отряд самоубийц» (2016);
  • «Чудо-женщина» (2017);
  • «Лига справедливости» (2017);
  • «Аквамен» (2018);
  • «Шазам» (2019);
  • «Хищные птицы» (2020);
  • «Чудо-женщина 1984» (2020);
  • «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021);
  • «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021).

Кадр из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021).

Keystone Press Agency/Global Look Press

Как смотреть фильмы DC Extended Universe в хронологическом порядке

Фильмы DC Extended Universe можно расположить в другом порядке – по времени действия. Тогда получается список, который отличается от хронологического порядка. Его одним из первых составил сайт Collider. Важно: использован приблизительный порядок. Некоторые фильмы можно переставить в другое место этого рейтинга:

  • «Чудо-женщина» (2017);
  • «Чудо-женщина 1984» (2020);
  • «Человек из стали» (2013);
  • «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016);
  • «Отряд самоубийц» (2016);
  • «Лига справедливости» (2017);
  • «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021);
  • «Аквамен» (2018);
  • «Шазам» (2019);
  • «Хищные птицы» (2020);
  • «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021).

Актеры пришли на премьеру «Аквамена».

Ik Aldama/Global Look Press

Что еще надо знать о фильмах и сериалах DC

Мы видели идею мультивселенной в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». DC планирует выстроить мир в фильмах похожим образом: разные версии героев могут существовать одновременно. Пока все это реализовано только в оригинальных анимационных фильмах DC. Ими занимаются Warner Premiere, Warner Bros. Animation и DC Comics.

В некоторых рейтингах учитываются фильмы «Джокер» (2019) и «Бэтмен» (2022), хотя они не входят во вселенную DCEU (но сценарий – по комиксам). В январе 2022 года вышел сериал «Миротворец». Пока это единственный сериал о супергероях во вселенной DC Extended Universe. В нем действие происходит после фильма «Отряд самоубийц» (2021).

В ближайшее время выйдут еще несколько фильмов от DCEU. Осенью 2022 года запланирован фильм «Черный Адам», зимой – «Шазам! Ярость богов». Еще будут новые фильмы про Аквамена, Супермена, Джокера и других героев. У DCEU запущен собственный потоковый стриминговый сервис, но он доступен только для жителей США. Отдельные новинки появляются на HBO MAX.

Мы разобрали современную расширенную вселенную DCEU. Но фильмов и сериалов по комиксам DC гораздо больше: еще в 1941 году выходил боевик «Приключения капитана Марвелла». Полный список и различные сортировки можно посмотреть тут. Там пересекаются вообще все: мультфильмы, сериалы, фильмы DCEU. Еще сортировка выбирается у «Кинопоиска».

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