Ионов в «Ростове» – это вечное наслаждение от игры, тренера и партнеров

Оба мяча в матче с «Краснодаром» забил Алексей Ионов. В этом сезоне у него стало уже четыре гола и пять результативных передач. Во всех матчах с голами Ионова «Ростов» пока побеждает. Плюсом к этому Ионов еще и входит в пятерку лучших игроков лиги по количеству созданных моментов. Выше него только Дзюба и Алексей Миранчук, сразу за ним – Бакаев и Азмун.

Если учитывать все результативные действия Ионова, «Ростов» набрал 18 очков (всего 32) в матчах с его участием в протоколе. Только в матче с «Тамбовом» его голевая передача не помогла команде избежать проигрыша. Из игроков «Ростова» по этому сезону все обсуждают Шомуродова (мы тоже делали о нем материал). Ионова на его фоне забывают, но это ошибка.

В матче с «Краснодаром» Ионова признали лучшим игроком. Вот его личные впечатления от первого мяча и всей игры: «Хороший гол получился, как и весь первый тайм. Если бы так вышли и на второй тайм, выиграли бы, забили бы больше. Не знаю, что произошло. Часто случается, что выходим на второй тайм не с той концентрацией. Первый тайм вообще идеальным был, все по нашему сценарию складывалось. У меня разочарование, конечно. Расстроены все».