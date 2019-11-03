Ионов в «Ростове» – это вечное наслаждение от игры, тренера и партнеров
«Ростов» и «Краснодар» сыграли со счетом 2:2. «Ростов» вел 2:0, упустил преимущество, но даже с таким результатом идет на втором месте в таблице. До «Зенита» остаются три очка, с «Локо» вообще равенство. «Краснодар» отыгрался в самом конце матча, а «Ростов» во втором тайме ни разу не пробил в створ. Это результат смены тактики, который точно не касается одного игрока.
Оба мяча в матче с «Краснодаром» забил Алексей Ионов. В этом сезоне у него стало уже четыре гола и пять результативных передач. Во всех матчах с голами Ионова «Ростов» пока побеждает. Плюсом к этому Ионов еще и входит в пятерку лучших игроков лиги по количеству созданных моментов. Выше него только Дзюба и Алексей Миранчук, сразу за ним – Бакаев и Азмун.
Если учитывать все результативные действия Ионова, «Ростов» набрал 18 очков (всего 32) в матчах с его участием в протоколе. Только в матче с «Тамбовом» его голевая передача не помогла команде избежать проигрыша. Из игроков «Ростова» по этому сезону все обсуждают Шомуродова (мы тоже делали о нем материал). Ионова на его фоне забывают, но это ошибка.
В матче с «Краснодаром» Ионова признали лучшим игроком. Вот его личные впечатления от первого мяча и всей игры: «Хороший гол получился, как и весь первый тайм. Если бы так вышли и на второй тайм, выиграли бы, забили бы больше. Не знаю, что произошло. Часто случается, что выходим на второй тайм не с той концентрацией. Первый тайм вообще идеальным был, все по нашему сценарию складывалось. У меня разочарование, конечно. Расстроены все».
Ионов и Шомуродов образуют топовую связку
В этом сезоне Ионов четыре раза ассистировал Шомуродову. Еще один голевой пас он отдал на Еременко. Сам Шомуродов выдал Ионову три ассиста. Получается, что семь голов из 28 «Ростов» организовал силой только двух человек. Выходит четверть мячей от всей команды – это много для клуба из лидирующей группы.
Связку Шомуродова и Ионова идеально показывает первый гол «Ростова». Все так привыкли к голевым ударам Шомуродова, что не всегда осознают его креатив. Шомуродов добежал до штрафной и пяткой оставил мяч Ионову. Все сместились за форвардом, Ионов получил свободное пространство и без проблем пробил в угол.
В «Ростове» Ионов играет уже третий год. Сезон-2018/19 считался для него лучшим в плане результативности за этот клуб. Ионов забил шесть мячей (три – с пенальти) и сделал один ассист. Сейчас Ионов перекрыл общий показатель по голам и передачам уже к половине чемпионата. Весь «Ростов» тоже забил больше, чем в прошлом сезоне (28 против 25).
Можно было забивать и еще больше, но у Ионова есть проблемы с реализацией. Об этом говорил Карпин еще в марте 2018-го: «Игра Ионова? Прежде всего, она зависит от самого Ионова. Только потом – от Сигурдарсона, Калачева, Сапеты, отдающих передачи, которые ему нужны. Моменты у Ионова есть в каждом матче». С раскрывшимся Шомуродовым стало лучше и самому Ионову.
В каждом клубе Ионов сталкивался с проблемами
В «Зените» у Ионова были проблемы с алкоголем, хотя талантливого парня наигрывали в основе. Потом Ионов проходил очищение в «Кубани» и в «Анжи», был в «Динамо» и уходил в аренду в ЦСКА. Ни в одном из этих клубов Ионов по-настоящему так и не стал лидером. Поэтому сейчас все так и удивляются профессиональному росту Ионова.
«Отмечу, что большинство упражнений мы выполняем через мяч, много тактической работы. Могу уверенно сказать, что все это мне очень нравится. Идея, которую преподносит нам Валерий Георгиевич, очень близка для меня. Сейчас я могу уверенно сказать, что в «Ростове» чувствую себя как дома», – объяснял свой прогресс сам Ионов.
«Ионов вообще очень сильно начинал, играл в топ-клубах, потом немножко потерялся, но затем попал к своему тренеру. Я знаю точно, что на него и Станислав Саламович очень рассчитывает. Это очень важный фланговый игрок, всегда дает скорость», – рассказал в эфире «Матч Премьер» тренер Игорь Гамула, работавший с ним в «Ростове».
Алексею Ионову уже 30 лет. Он вернулся в сборную России, куда теперь стабильно вызывается. В «Ростове» Ионов считается уже опытным игроком – он научился играть в любой системе, поэтому способен поддерживать контратаки, открываться за спину или вообще разыгрывать мяч в позиционном футболе. Сейчас Ионов будто может заиграть в любой роли, но главное – быть результативным.
Хотя еще перед переходом в «Ростов» в универсализме Ионова и его результативных навыках сомневались. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев открыто рассказывал, что Ионов не вписался в тактику: «К сожалению, он не очень хорошо вписался в новую тактическую модель. Выходил достаточно часто, но не всегда действовал результативно».