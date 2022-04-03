В каком порядке нужно смотреть «Гарри Поттера»
Джоан Роулинг выпустила семь книг по Гарри Поттеру, но по ним отснято восемь фильмов. Последний из них разделен на две части. Тут же надо учитывать серию «Фантастические твари». Формально она идет отдельно, но связана с событиями Гарри Поттера. Первый фильм конкретно по Гарри Поттеру – «Гарри Поттер и философский камень». Мы рассказывали о нем тут:
Когда и как выходили фильмы по вселенной Гарри Поттера
- «Гарри Поттер и философский камень» (2001);
- «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002);
- «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004);
- «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005);
- «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007);
- «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009);
- «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1» (2010);
- «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» (2011).
В 2016 году вышел приквел «Фантастические твари и где они обитают». В нем рассказано о событиях, которые происходили еще до рождения самого Гарри Поттера. Позже появились «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018). В 2022 году выходит фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022). Его нельзя посмотреть в России.
Серия «Фантастических тварей» связана с вселенной Гарри Поттера. Герои там оказываются в Хогвартсе, используют заклинания и даже сталкиваются с историей профессора Дамблдора. Первый фильм «Фантастические твари и где они обитают» появился по книге Джоан Роулинг из 2001 года. В волшебном мире такую книгу о животных выпустил Ньют Саламандер в 1927 году.
Лучше понять персонажей Гарри Поттера поможет специальный эпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». Он вышел 1 января 2022 года: там приняли участие все ключевые актеры. В нем показаны редкие кадры и интервью, которые ранее не публиковались. Актеры встречаются и обсуждают собственных персонажей. Видео доступно в «Амедиатеке».
У серии Гарри Поттера еще может выйти продолжение. В 2016 году Джоан Роулинг выпустила пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Осенью 2021 года режиссер Крис Коламбус высказался о желании ее экранизировать. Пока все остается на уровне разговоров, но актер Даниэль Рэдклифф уже отказался от роли Гарри Поттера на ближайшее время. Он играл Поттера во всех частях.
Как нужно смотреть фильмы по вселенной Гарри Поттера
Начать просмотр лучше с «Фантастических тварей»:
- «Фантастические твари и где они обитают»;
- «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»;
- «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (когда будет доступен).
Дальнейший порядок фильмов по Гарри Поттеру совпадает с хронологией их выхода:
- «Гарри Поттер и философский камень»;
- «Гарри Поттер и Тайная комната»;
- «Гарри Поттер и узник Азкабана»;
- «Гарри Поттер и Кубок огня»;
- «Гарри Поттер и Орден Феникса»;
- «Гарри Поттер и Принц-полукровка»;
- «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1»;
- «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2».
Пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» пока не экранизирована, но уже популярна на театральной сцене. Сценарий к одноименному спектаклю написал драматург Джек Торн. В Лондоне он показывается с 2016 года. Изначально спектакль состоял из двух частей, но в момент локдауна из-за пандемии коронавируса был переосмыслен и сокращен.
Где смотреть онлайн уже вышедшие фильмы Гарри Поттера
В России фильмы доступны по подписке в «Амедиатеке». Исключение – «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Покупка всех фильмов по Гарри Поттеру возможна в онлайн-кинотеатре IVI. Все фильмы «Гарри Поттера» показывает и Okko. В этих трех источниках залиты все фильмы по Гарри Поттеру в хорошем качестве.
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