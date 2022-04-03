В каком порядке нужно смотреть «Гарри Поттера»

Серия «Фантастических тварей» связана с вселенной Гарри Поттера. Герои там оказываются в Хогвартсе, используют заклинания и даже сталкиваются с историей профессора Дамблдора. Первый фильм «Фантастические твари и где они обитают» появился по книге Джоан Роулинг из 2001 года. В волшебном мире такую книгу о животных выпустил Ньют Саламандер в 1927 году.

Лучше понять персонажей Гарри Поттера поможет специальный эпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». Он вышел 1 января 2022 года: там приняли участие все ключевые актеры. В нем показаны редкие кадры и интервью, которые ранее не публиковались. Актеры встречаются и обсуждают собственных персонажей. Видео доступно в «Амедиатеке».

У серии Гарри Поттера еще может выйти продолжение. В 2016 году Джоан Роулинг выпустила пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Осенью 2021 года режиссер Крис Коламбус высказался о желании ее экранизировать. Пока все остается на уровне разговоров, но актер Даниэль Рэдклифф уже отказался от роли Гарри Поттера на ближайшее время. Он играл Поттера во всех частях.