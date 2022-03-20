Ален Делон выбрал эвтаназию. Он попросил дочь и живет в месте, где это законно

Что произошло

Сын актера Ален Делона Энтони выпустил автобиографию «Между собакой и волком». На английском языке она уже вышла 10 марта, поэтому Энтони Делон дал интервью французскому каналу RTL по этому случаю. Один из вопросов касался жизни его отца, точнее – эвтаназии, которую он планирует. И вот что сказал Энтони Делон:

«Да, это правда, что я пообещал быть с ним рядом. Он сам попросил меня об этом. Это правда, что я до последней минуты оставался с матерью, и это правда, что она приняла решение сама уйти в мир иной с помощью эвтаназии.

К счастью, нам не пришлось прибегать к этому последнему средству. Я говорю к счастью, потому что все для этого было готово, но нам было бы очень больно держать ее за руку и смотреть, как жизнь уходит из нее. Да, ее последняя ночь была не из легких, но в самом конце она ушла с миром. Она отпустила нас в 6 утра, а в 11 ее не стало. Отец был очень тронут этим».