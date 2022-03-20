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Ален Делон
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#Ален Делон

Ален Делон выбрал эвтаназию. Он попросил дочь и живет в месте, где это законно

2 часа назад

Что произошло

Сын актера Ален Делона Энтони выпустил автобиографию «Между собакой и волком». На английском языке она уже вышла 10 марта, поэтому Энтони Делон дал интервью французскому каналу RTL по этому случаю. Один из вопросов касался жизни его отца, точнее – эвтаназии, которую он планирует. И вот что сказал Энтони Делон:

«Да, это правда, что я пообещал быть с ним рядом. Он сам попросил меня об этом. Это правда, что я до последней минуты оставался с матерью, и это правда, что она приняла решение сама уйти в мир иной с помощью эвтаназии.

К счастью, нам не пришлось прибегать к этому последнему средству. Я говорю к счастью, потому что все для этого было готово, но нам было бы очень больно держать ее за руку и смотреть, как жизнь уходит из нее. Да, ее последняя ночь была не из легких, но в самом конце она ушла с миром. Она отпустила нас в 6 утра, а в 11 ее не стало. Отец был очень тронут этим».

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Как сказал Энтони Делон, он будет рядом с отцом, когда тот сам решится на эвтаназию – но исполнит завещание не он, а его сестра Анушка.

Почему Делон думает об эвтаназии

Ален Делон много раз говорил об эвтаназии:

💬 «Я за эвтаназию. Поэтому я и живу в Швейцарии, где она узаконена».

💬 «В какой-то момент человек может уйти сам, по собственному желанию. Без больниц и уколов – а мирно и тихо».

💬 «Эвтаназия – это самый логичный и естественный уход в трудной ситуации, когда она возможна, разумеется».

Но почему вообще Делон так часто говорит об этом? Во-первых, в силу возраста. В ноябре 2022-го ему исполнится 87 лет. Во-вторых, из-за проблем со здоровьем. Они особенно начались с 2019 года, когда Делон перенес инсульт с небольшим кровоизлиянием в мозг. Тогда Энтони Делон говорил: «У отца очень тяжелое состояние. Врачи вовремя помогли ему, но ему понадобится полтора года, чтобы прийти в норму и вернуться к нормальной жизни».

Ален Делон и его сын Энтони

Первое время после начала коронавирусной пандемии он жил один и лишь три раза в неделю принимал в своем доме гостей. Потом Ален Делону стало хуже, и он переехал в пансионат, где восстанавливал здоровье.

Одно интервью Ален Делона:

«Я устал чувствовать себя старым. Это отвратительно. Ты хочешь жить нормально, но тебя душат какие-то постоянные проблемы со здоровьем. Не хочу стать вялым старикашкой, к которому все чувствуют жалость».

И вот второе, которое очень похоже на предыдущее:

«Стареть противно. С этим ничего нельзя поделать, потому что ты не молодеешь. Зрение уходит, тело болит, а ноги подводят – ты в них запутываешься. Вообще не смешно».

В каких странах эвтаназия легальна

Во-первых, в Швейцарии, в которой и живет Ален Делон.

Во-вторых, NBC News публикует такой список остальных стран:

  • Бельгия.
  • Люксембург.
  • Канада.
  • Новая Зеландия.
  • Испания.
  • Голландия.
  • Колумбия.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS, Keystone Press Agency/Global Look Press
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