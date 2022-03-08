Лига чемпионов
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🧉🛸 Какого футболиста мы загадали? Разгадайте звезд Лиги чемпионов по эмодзи!
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Скоро решающие матчи 1/8 Лиги чемпионов. Как вы помните героев этого сезона? Мы загадали 10 футболистов через эмодзи. Угадывайте и вписывайте фамилию в поле ввода. У вас есть пять минут. Удачи!
Комментарии (1)
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18 марта 2022, 08:25
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В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово.
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.
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