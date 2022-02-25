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Первый канал
Матч ТВ
Иван Ургант
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#Первый канал #Матч ТВ #Иван Ургант

Что российские телеканалы показывают в этот день в сетке вещания: Первый удвоил выпуски новостей, СТС – девять часов подряд «Уральских пельменей»

вчера, 18:34

25 февраля – второй день событий в Украине и первый день, когда медиа заранее знали специфику дня. Вот как в этот день выглядело расписание главных телеканалов страны.

официальный сайт Первого канала

Первый канал

Из сетки Первого канала исчезли все развлекательные программы. Количество новостных выпусков увеличилось с 5 до 11 (если сравнивать с 22 февраля). Кроме новостей в эфире еще идет политическое ток-шоу «Время покажет». Отдельной темой вокруг расписания канала стала временная отмена «Вечернего Урганта». Некоторые зрители связали это с постом Ивана Урганта в инстаграме.

Сам канал объяснил, что программа не вышла в связи с изменениями политической ситуации в стране, а Ургант позднее продолжит работу на канале в том же формате.

Так выглядит программа на 25 февраля:

официальный сайт сервиса Смотрим

Россия 1

22 февраля. Тогда было (с 10:00 до 21:00):

  • 6 программ «Вести».
  • 2 программы «60 минут.
  • Два ток-шоу – Бориса Корчевникова и Андрея Малахова.

25 февраля:

  • 6 программ «Вести».
  • 2 программы «60 минут».
  • Два ток-шоу – Бориса Корчевникова и Андрея Малахова.
  • Фильм «Посторонняя» посреди дня.

То есть контент не изменился.

СТС

22 февраля канал показал три части фильма «Парк Юрского периода», два выпуска юмористического шоу «Уральские пельмени» и два фильма о Перси Джексоне.

25 февраля – день начался с американского боевика «Макс Пэйн». Он длился 1 час 55 минут. Дальше, с 11:55 и до 21:00 сетку заняли сплошные «Уральские пельмени».

официальный сайт СТС

НТВ

Привычная сетка была нарушена лишь 24 февраля, в день начала событий. Начиная с 13:00 и до 21:00 на канале вышли три выпуска новостной программы «Сегодня», один выпуск «Чрезвычайного происшествия» и две программы «Место встречи. Специальный выпуск из Донецка».

25 февраля, программа такая:

  • 10:00 – «Сегодня».
  • 10:25 – «Морские дьяволы 4. Случай на пляже».
  • С 13:00 по 16:15 – программы «Сегодня», «Чрезвычайное происшествие», «Место встречи» и «Сегодня в Москве».
  • Дальше – ток-шоу и «Сегодня».

Матч ТВ

Происходящее, кажется, никак не отражается на работе «Матч ТВ». 25 февраля канал показывает художественные фильмы, смешанные единоборства, обзоры и повтор еврокубковых матчей, пару новостных программ.

День завершают два матча Серии А и программы «Все на Матч!».

ТНТ

25 февраля сетка канала выглядит так:

  • Выпуски сериала «СашаТаня», 6 сезон – с 07:00 до 15:00.
  • Выпуски сериала «Универ: Новая общага» – с 15:00 и до 18:00.
  • До 21:00 дальше идет программа «Однажды в России».
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