Что российские телеканалы показывают в этот день в сетке вещания: Первый удвоил выпуски новостей, СТС – девять часов подряд «Уральских пельменей»
25 февраля – второй день событий в Украине и первый день, когда медиа заранее знали специфику дня. Вот как в этот день выглядело расписание главных телеканалов страны.
Первый канал
Из сетки Первого канала исчезли все развлекательные программы. Количество новостных выпусков увеличилось с 5 до 11 (если сравнивать с 22 февраля). Кроме новостей в эфире еще идет политическое ток-шоу «Время покажет». Отдельной темой вокруг расписания канала стала временная отмена «Вечернего Урганта». Некоторые зрители связали это с постом Ивана Урганта в инстаграме.
Сам канал объяснил, что программа не вышла в связи с изменениями политической ситуации в стране, а Ургант позднее продолжит работу на канале в том же формате.
Так выглядит программа на 25 февраля:
Россия 1
22 февраля. Тогда было (с 10:00 до 21:00):
- 6 программ «Вести».
- 2 программы «60 минут.
- Два ток-шоу – Бориса Корчевникова и Андрея Малахова.
25 февраля:
- 6 программ «Вести».
- 2 программы «60 минут».
- Два ток-шоу – Бориса Корчевникова и Андрея Малахова.
- Фильм «Посторонняя» посреди дня.
То есть контент не изменился.
СТС
22 февраля канал показал три части фильма «Парк Юрского периода», два выпуска юмористического шоу «Уральские пельмени» и два фильма о Перси Джексоне.
25 февраля – день начался с американского боевика «Макс Пэйн». Он длился 1 час 55 минут. Дальше, с 11:55 и до 21:00 сетку заняли сплошные «Уральские пельмени».
НТВ
Привычная сетка была нарушена лишь 24 февраля, в день начала событий. Начиная с 13:00 и до 21:00 на канале вышли три выпуска новостной программы «Сегодня», один выпуск «Чрезвычайного происшествия» и две программы «Место встречи. Специальный выпуск из Донецка».
25 февраля, программа такая:
- 10:00 – «Сегодня».
- 10:25 – «Морские дьяволы 4. Случай на пляже».
- С 13:00 по 16:15 – программы «Сегодня», «Чрезвычайное происшествие», «Место встречи» и «Сегодня в Москве».
- Дальше – ток-шоу и «Сегодня».
Матч ТВ
Происходящее, кажется, никак не отражается на работе «Матч ТВ». 25 февраля канал показывает художественные фильмы, смешанные единоборства, обзоры и повтор еврокубковых матчей, пару новостных программ.
День завершают два матча Серии А и программы «Все на Матч!».
ТНТ
25 февраля сетка канала выглядит так:
- Выпуски сериала «СашаТаня», 6 сезон – с 07:00 до 15:00.
- Выпуски сериала «Универ: Новая общага» – с 15:00 и до 18:00.
- До 21:00 дальше идет программа «Однажды в России».