Что российские телеканалы показывают в этот день в сетке вещания: Первый удвоил выпуски новостей, СТС – девять часов подряд «Уральских пельменей»

Первый канал

Из сетки Первого канала исчезли все развлекательные программы. Количество новостных выпусков увеличилось с 5 до 11 (если сравнивать с 22 февраля). Кроме новостей в эфире еще идет политическое ток-шоу «Время покажет». Отдельной темой вокруг расписания канала стала временная отмена «Вечернего Урганта». Некоторые зрители связали это с постом Ивана Урганта в инстаграме.

Сам канал объяснил, что программа не вышла в связи с изменениями политической ситуации в стране, а Ургант позднее продолжит работу на канале в том же формате.

Так выглядит программа на 25 февраля: