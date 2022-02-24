  1. Главная
  2. Футбол
  3. Материалы
  4. «В моей стране сложная ситуация». Игрок «Бенфики» Яремчук отпраздновал гол в футболке с символом герба Украины
Роман Яремчук
Лига чемпионов
Бенфика
Поделиться:
Комментарии:
0
#Роман Яремчук #Лига чемпионов #Бенфика

«В моей стране сложная ситуация». Игрок «Бенфики» Яремчук отпраздновал гол в футболке с символом герба Украины

48 минут назад

Роман Яремчук.

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Бенфика» и «Аякс» сыграли в Лиге чемпионов со счетом 2:2. Заключительный гол в матче забил украинец Роман Яремчук. Он сыграл на добивании после отскока. Для Яремчука это второй гол в сезоне Лиги чемпионов. В декабре он забивал в ворота киевского «Динамо». Именно в «Динамо» Яремчук воспитывался и начинал карьеру. В 2017-м он уехал в «Гент», потом – в «Бенфику».

Сразу после гола «Аяксу» Яремчук запутался в сетке ворот. Потом отбежал в сторону и снял футболку, когда его обнимали партнеры. Под ней оказалась другая – с изображением украинского тризуба. Это основной элемент герба Украины. Яремчук поцеловал майку, а судья дал ему желтую карточку. Все события случились с Яремчуком через десять минут после выхода на замену.

Этот эпизод не попал в обзор матча на ютуб-канале «Матч ТВ». Но мы сделали такие кадры по прямой трансляции на сайте:

Скриншот из трансляции на сайте «Матч ТВ»

Скриншот из трансляции на сайте «Матч ТВ»

Сам Яремчук сказал после матча: «Футбол остается футболом. Я делаю свою работу в Португалии, но в моей стране сейчас происходит много всего. Сложная ситуация. Я остаюсь профессионалом и знаю, что должен показывать на поле. Делаю все возможное. Должен забивать и помогать команде. Сейчас мы не совсем довольны, но у нас есть хорошие шансы забить в Амстердаме».

Так все было за секунду до гола самого Яремчука:

Летом Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко стали первой парой игроков, которая забила в двух стартовых матчах Евро. Ярмоленко в Лиге чемпионов не играл, но во время матчей опубликовал пост в инстаграме в поддержку Украины и армии. Часть цитаты оттуда: «Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина».

Все это происходит на фоне обострения ситуации на границе ДНР и ЛНР. Россия их признала – теперь республики сообщают об обстрелах со стороны Украины и просят военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ночным обращением, где высказался против войны. Его слова: «Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Главное издание Германии Bild закроет логотип «Газпрома» слоганом «Свободу Украине» на всех фото «Шальке», чей спонсор – «Газпром»
Кто такой глава ДНР Пушилин: незаконченное высшее, работа в финансовой пирамиде МММ, сожаление о распаде СССР
«*** ВОЙНЕ» – как появился лозунг группы «Тату», который все помнят даже спустя 20 лет
Путин признал независимость ДНР и ЛНР: главные тезисы его речи
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Роман Яремчук
#Лига чемпионов
#Бенфика