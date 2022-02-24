«В моей стране сложная ситуация». Игрок «Бенфики» Яремчук отпраздновал гол в футболке с символом герба Украины

«Бенфика» и «Аякс» сыграли в Лиге чемпионов со счетом 2:2. Заключительный гол в матче забил украинец Роман Яремчук. Он сыграл на добивании после отскока. Для Яремчука это второй гол в сезоне Лиги чемпионов. В декабре он забивал в ворота киевского «Динамо». Именно в «Динамо» Яремчук воспитывался и начинал карьеру. В 2017-м он уехал в «Гент», потом – в «Бенфику».

Сразу после гола «Аяксу» Яремчук запутался в сетке ворот. Потом отбежал в сторону и снял футболку, когда его обнимали партнеры. Под ней оказалась другая – с изображением украинского тризуба. Это основной элемент герба Украины. Яремчук поцеловал майку, а судья дал ему желтую карточку. Все события случились с Яремчуком через десять минут после выхода на замену.

Этот эпизод не попал в обзор матча на ютуб-канале «Матч ТВ». Но мы сделали такие кадры по прямой трансляции на сайте: