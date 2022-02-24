«В моей стране сложная ситуация». Игрок «Бенфики» Яремчук отпраздновал гол в футболке с символом герба Украины
«Бенфика» и «Аякс» сыграли в Лиге чемпионов со счетом 2:2. Заключительный гол в матче забил украинец Роман Яремчук. Он сыграл на добивании после отскока. Для Яремчука это второй гол в сезоне Лиги чемпионов. В декабре он забивал в ворота киевского «Динамо». Именно в «Динамо» Яремчук воспитывался и начинал карьеру. В 2017-м он уехал в «Гент», потом – в «Бенфику».
Сразу после гола «Аяксу» Яремчук запутался в сетке ворот. Потом отбежал в сторону и снял футболку, когда его обнимали партнеры. Под ней оказалась другая – с изображением украинского тризуба. Это основной элемент герба Украины. Яремчук поцеловал майку, а судья дал ему желтую карточку. Все события случились с Яремчуком через десять минут после выхода на замену.
Этот эпизод не попал в обзор матча на ютуб-канале «Матч ТВ». Но мы сделали такие кадры по прямой трансляции на сайте:
Сам Яремчук сказал после матча: «Футбол остается футболом. Я делаю свою работу в Португалии, но в моей стране сейчас происходит много всего. Сложная ситуация. Я остаюсь профессионалом и знаю, что должен показывать на поле. Делаю все возможное. Должен забивать и помогать команде. Сейчас мы не совсем довольны, но у нас есть хорошие шансы забить в Амстердаме».
Так все было за секунду до гола самого Яремчука:
Летом Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко стали первой парой игроков, которая забила в двух стартовых матчах Евро. Ярмоленко в Лиге чемпионов не играл, но во время матчей опубликовал пост в инстаграме в поддержку Украины и армии. Часть цитаты оттуда: «Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина».
Все это происходит на фоне обострения ситуации на границе ДНР и ЛНР. Россия их признала – теперь республики сообщают об обстрелах со стороны Украины и просят военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ночным обращением, где высказался против войны. Его слова: «Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная».