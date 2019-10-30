Городу на Урале срезали финансирование на 300 млн: мэр говорит, что все из-за результатов голосования за Шипулина

Краснотурьинск – небольшой город в Свердловской области с населением в 56 тысяч человек. Этой осенью мэр Краснотурьинска Александр Устинов заявил о сразу трех крупных проектах, запланированных в городе:

Строительство школы #2.

Строительство лыжероллерной трассы.

Продолжение строительства стадиона «Маяк».

На реализацию проекта планировалось получить 368 миллионов дополнительного финансирования. В итоге от области Краснотурьинск получил лишь 68 миллионов – 5% от запланированного городского бюджета.

Устинов считает, что все дело в низкой поддержке кандидата в Госдуму и бывшего биатлониста Антона Шипулина. На выборах в Краснотурьинске он набрал 39,7% голосов.