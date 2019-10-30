Городу на Урале срезали финансирование на 300 млн: мэр говорит, что все из-за результатов голосования за Шипулина
Краснотурьинск – небольшой город в Свердловской области с населением в 56 тысяч человек. Этой осенью мэр Краснотурьинска Александр Устинов заявил о сразу трех крупных проектах, запланированных в городе:
- Строительство школы #2.
- Строительство лыжероллерной трассы.
- Продолжение строительства стадиона «Маяк».
На реализацию проекта планировалось получить 368 миллионов дополнительного финансирования. В итоге от области Краснотурьинск получил лишь 68 миллионов – 5% от запланированного городского бюджета.
Устинов считает, что все дело в низкой поддержке кандидата в Госдуму и бывшего биатлониста Антона Шипулина. На выборах в Краснотурьинске он набрал 39,7% голосов.
Антон Шипулин принимал участие в довыборах в Госдуму, которые состоялись 8 сентября этого года. Шипулин завершил карьеру в биатлоне в конце 2018 года и практически сразу же заявился на праймериз [внутрипартийные выборы], по итогам которых получил право баллотироваться в Госдуму.
«Когда я завершал спортивную карьеру, у меня не было мыслей строить политическую карьеру. Это не входило в мои планы. Однако через несколько дней после пресс-конференции, на которой я объявил, что заканчиваю со спортом, неожиданно для меня самого, мне поступило предложение попробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Взвесив, все за и против, обсудив ситуацию со своими близкими, я ответил согласием», – рассказал Шипулин в интервью «Комсомольской правде».
На выборах он набрал 41,59% голосов и вошел в состав Госдумы от Свердловской области. Результат в Краснотурьинске – 39,7% – при неплохой цифре он один из самых низких в регионе. Из 21 голосовавших населенных пунктов лишь в трех Шипулин набрал меньше голосов, чем в Краснотурьинске.
«Вы не представляете, там сидят депутаты Законодательного Собрания, сидят представители общественных организаций, сидят министры, всего – 40 человек. Мы выходим с предложениями: дайте это, мы подтверждаем – надо, дайте то, мы подтверждаем – надо. Мы такие думаем: ну, все отлично. А министр финансов говорит - нет! Без объяснения причины. Никто не скажет в глаза, что это из-за того, что мы проголосовали плохо. Это я вам говорю. Я понимаю, что была хорошая погода, что все копали картошку, но вот мы и покопали картошку на минус 300 миллионов рублей на 2020 год», – цитирует Устинова сайт «Вечерний Краснотурьинск».
В доказательство своего предположения о связи результата голосования с итоговым финансированием мэр Краснотурьинска привел два доказательства:
- Волчанск, где за Шипулина проголосовали 65% избирателей, получил 300 миллионов финансирования (50%) при бюджете в 600 миллионов.
- Качканару, где результат голосования был еще хуже, чем в Краснотурьинске, получил лишь 2% от годового бюджета (Краснотурьинск – 5%).