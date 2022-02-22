Кто такой глава ДНР Пушилин: незаконченное высшее, работа в финансовой пирамиде МММ, сожаление о распаде СССР

Денис Пушилин – глава Донецкой Народной Республики и верховный главнокомандующий ее вооруженных сил с ноября 2018 года.

👔 Когда в апреле 2014 года была провозглашена ДНР, Пушилин был сопредседателем ее временного правительства.

👔 Через год избран председателем Народного Совета ДНР.

👔 В 2018 году подал документы для участия в выборах главы ДНР и набрал 60% голосов.

👔 В декабре 2021-го стал членом партии «Единая Россия».

Что еще о нем известно

⚙️ Он родился 9 мая. В 1981 году.

⚙️ Окончил городской лицей в Макеевке. «Учась в школе, еще получил почти все то же, что и мои сверстники до распада Союза. Нам привили правильные моральные ориентиры, нравственные основы, да и крепкие знания учителя советской школы моему поколению дали».

⚙️ Затем служил в армии Украины.

⚙️ У него незаконченное высшее образование на факультете «Экономика предприятия».

⚙️ Работал в торговой фирме «Сладкая жизнь».

⚙️ Также есть информация, что он хотел стать начальником отдела продаж или региональным менеджером, занимался частным бизнесом, работал менеджером отдела рекламы в газете, крупье в казино, начальником отдела сбыта и исполнительным директором в двух других компаниях. Это выдержки из резюме. Информация не подтверждена.