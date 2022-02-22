Кто такой глава ДНР Пушилин: незаконченное высшее, работа в финансовой пирамиде МММ, сожаление о распаде СССР
Денис Пушилин – глава Донецкой Народной Республики и верховный главнокомандующий ее вооруженных сил с ноября 2018 года.
👔 Когда в апреле 2014 года была провозглашена ДНР, Пушилин был сопредседателем ее временного правительства.
👔 Через год избран председателем Народного Совета ДНР.
👔 В 2018 году подал документы для участия в выборах главы ДНР и набрал 60% голосов.
👔 В декабре 2021-го стал членом партии «Единая Россия».
Что еще о нем известно
⚙️ Он родился 9 мая. В 1981 году.
⚙️ Окончил городской лицей в Макеевке. «Учась в школе, еще получил почти все то же, что и мои сверстники до распада Союза. Нам привили правильные моральные ориентиры, нравственные основы, да и крепкие знания учителя советской школы моему поколению дали».
⚙️ Затем служил в армии Украины.
⚙️ У него незаконченное высшее образование на факультете «Экономика предприятия».
⚙️ Работал в торговой фирме «Сладкая жизнь».
⚙️ Также есть информация, что он хотел стать начальником отдела продаж или региональным менеджером, занимался частным бизнесом, работал менеджером отдела рекламы в газете, крупье в казино, начальником отдела сбыта и исполнительным директором в двух других компаниях. Это выдержки из резюме. Информация не подтверждена.
Два года работал в том самом МММ Сергея Мавроди
Это было как минимум с 2011 по 2013 год. Пушилин состоял в финансовой пирамиде МММ. В России МММ была признана банкротом еще в 1997 году, а от ее деятельности, по оценкам экспертов, пострадали миллионы людей.
Сергей Мавроди возродил МММ уже в других странах. Например, в Украине – создал в 2011-м, реорганизовал в 2012-м. Организация привлекала заработком до 40% от вклада в месяц, по разным оценкам к ней присоединялись миллионы украинцев.
💰 Пушилин записывал ролики с пачкой денег, отмечал, что «система работает как часы», и благодарил Мавроди.
💰 Пушилин снимался в ролике с тем самым персонажем Леней Голубковым, который известен по рекламам в России 1990-х.
💰 Был даже ролик из Таиланда. Видео есть в интернете.
💰 Также в 2013 году Пушилин бы лицом партии МММ (она называлась ««Ми маемо мету») и хотел пройти в Раду, но не вышло: занял 19-е место и получил 0,08% голосов.
Что о нем писала журналистка ВВС Дина Ньюман: «Занимался обновлением имиджа пирамиды, пытаясь вернуть бывшим вкладчикам сладкую надежду на обогащение».
Ньюман увидела Пушилина на пресс-конференции в Донецке в апреле 2014 года. Ее слова: «Молодой, энергичный, грамотный, он поделился первыми планами создания «Донецкой народной республики», хотя тогда, честно говоря, эти планы трудно было принять всерьез. Зато Пушилин производил впечатление человека, который по-настоящему озабочен будущим региона».
Цитаты Пушилина о проблеме с Украиной
📢 «Есть аналогии с 2014 годом – Крымская весна и воссоединение Крыма с Россией, возвращение Крыма домой. Это вот очень четко переплетается с теми событиями. У Донбасса, увы, путь сложнее. Но это наш выбор, по-другому мы поступить не могли»
📢 «Конечно, сожалею о распаде СССР. Даже у меня, хотя мне недолго довелось жить при Советском Союзе, сохранилось восприятие Родины как огромной страны, и я очень стремлюсь к тому, чтобы Донбасс стал ее частью».
📢 «Происходящие у нас события с 2014 года считаю тоже последствием распада Советского Союза. Украина в его составе была не просто братской республикой, она была одной из наиболее развитых территорий огромной страны, на которой русские люди чувствовали себя дома, так же как питерцы, москвичи или крымчане.
📢 Территориальное размежевание стало трагедией. Им воспользовались враги, которые начали взращивать на Украине, особенно западной, национализм, превращая бывшую республику Союза в антирусский проект».
📢 «Киевские преступники хотят вытравить из народной памяти русский язык, историю, культуру и традиции, чтобы лишить следующие поколения всех связей с русскими. Это должно прекратиться».
📢 «Нынешний киевский режим падет, как только американцы откажутся от его поддержки. На Украине все посыплется, как посыпалось в Афганистане».
📢 «С 2014 года мы никогда не скрывали и не меняли свой путь: наша сверхзадача остается прежней — вернуться на свою историческую Родину, в состав единой России».