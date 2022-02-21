Путин признал независимость ДНР и ЛНР: главные тезисы его речи
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в ходе телеобращения 21 февраля. Он затронул исторические положения и обсудил ситуацию с кризисом на Украине. Путин также объявил о подписании указа о признании ДНР и ЛНР.
Ниже – главные цитаты.
О создании Украины
«В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая и ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. Если Украина, созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию, Россию это устроит».
О перевороте на Украине
«Они получали прямое воздействие со стороны зарубежных государств. По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со сторон посольства США составляла $1 млн в день».
«Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств. Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду».
О военной стратегии Украины
«В марте 2021 года Украина приняла новую военную стратегию. Этот документ практически полностью посвящен противостоянию с Россией, ставит целью втягивание иностранных государств в конфликт с нашей страной. Стратегия предполагает организацию в российском Крыму и на территории Донбасса, по сути, террористического подполья».
О возможном создании ядерного оружия на Украине
«С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным образом, мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Тем более, повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны».
О требовании прекратить боевые действия
«От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».
О цели противников
«Цель одна – сдержать развитие России. И они будут это делать, как делали это раньше, даже вообще без всякого формального предлога, только потому, что мы есть и никогда не поступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями».
«Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Ответ только один – дело ни в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении».
О главном
«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики».