Путин признал независимость ДНР и ЛНР: главные тезисы его речи

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в ходе телеобращения 21 февраля. Он затронул исторические положения и обсудил ситуацию с кризисом на Украине. Путин также объявил о подписании указа о признании ДНР и ЛНР.

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О создании Украины

«В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая и ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. Если Украина, созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию, Россию это устроит».

О перевороте на Украине

«Они получали прямое воздействие со стороны зарубежных государств. По имеющимся данным, материальная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со сторон посольства США составляла $1 млн в день».

«Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств. Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду».