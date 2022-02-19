Как Россия принимает беженцев из ДНР и ЛНР: взрывы снарядов, миллионы тест-систем и появление городков МЧС

Что происходит вокруг эвакуации людей из ДНР и ЛНР

Сама эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию продолжается. Мы подробно рассказывали о ней в отдельном материале. Власти непризнанных республик объясняют, что причина – возможное нападение Украины в ближайшее время. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют постоянные нарушения режима прекращения огня. Их мнение: все откатилось на уровень июля 2020 года.

В ДНР и ЛНР 19 февраля официально подписаны соглашения о всеобщей мобилизации. Это означает перевод всех государственных учреждений на условия военного времени. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет не могут уехать за пределы республик. Они призываются на мобилизационные пункты. Параллельно в Россию по-прежнему вывозятся женщины, дети и старики.

Корреспонденты «Медузы» [признана в России иностранным агентом] поговорили с жителями ДНР и ЛНР, которые отказываются от эвакуации в Россию. Многие из них утверждают, что вокруг все относительно тихо. Люди по-прежнему выходят на работу, часть из них не верит в возможную войну. Жители Донецка сравнивают ситуацию с 2014 годом – сейчас спокойнее.