Как Россия принимает беженцев из ДНР и ЛНР: взрывы снарядов, миллионы тест-систем и появление городков МЧС
Что происходит вокруг эвакуации людей из ДНР и ЛНР
Сама эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию продолжается. Мы подробно рассказывали о ней в отдельном материале. Власти непризнанных республик объясняют, что причина – возможное нападение Украины в ближайшее время. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют постоянные нарушения режима прекращения огня. Их мнение: все откатилось на уровень июля 2020 года.
В ДНР и ЛНР 19 февраля официально подписаны соглашения о всеобщей мобилизации. Это означает перевод всех государственных учреждений на условия военного времени. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет не могут уехать за пределы республик. Они призываются на мобилизационные пункты. Параллельно в Россию по-прежнему вывозятся женщины, дети и старики.
Корреспонденты «Медузы» [признана в России иностранным агентом] поговорили с жителями ДНР и ЛНР, которые отказываются от эвакуации в Россию. Многие из них утверждают, что вокруг все относительно тихо. Люди по-прежнему выходят на работу, часть из них не верит в возможную войну. Жители Донецка сравнивают ситуацию с 2014 годом – сейчас спокойнее.
19 февраля в Ростовской области взорвался снаряд. Эту информацию публикует Следственный комитет Российской федерации. В официальном сообщении написано, что был произведен обстрел со стороны украинских военизированных формирований. Взрыв произошел на территории Тарасовского района Ростовской области. Уже возбуждено уголовное дело.
Публикуются новости и о других взрывах на территории Ростовской области. Следственный комитет проверил и их: разрушены нежилой дом и хозяйственная постройка. Украина отрицает причастность к взрывам. Министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба написал об этом в твиттере: «Мы призываем к немедленному и независимому расследованию этих инцидентов».
Президент Украины Владимир Зеленский коснулся темы взрывов в Ростовской области. Назвал их провокацией и ложью. Еще сказал, что на Донбассе жители стреляют сами – и там нет убитых и раненых. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Зеленского бездушным циником. Сама Украина пишет о гибели двух военных на линии соприкосновения.
Следственный комитет РФ показал оперативное видео о взрывах:
Кто и как принимает беженцев из Донецка и Луганска
Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области на фоне прибытия беженцев. Он начал действовать 19 февраля в 10:00 по московскому времени. Губернатор региона Василий Голубев сказал об этом на совещании с ВРИО главы МЧС Александром Чуприяном. При этом весь день 18 февраля область прожила в режиме повышенной готовности.
Первые люди из ДНР приехали в Ростовскую область еще 18 февраля. Сейчас для них организован сбор гуманитарной помощи. Принимаются продукты питания, средства гигиены, посуда и даже вода. Есть проблемы и с размещением беженцев. Власти обратились к владельцам отелей, чтобы те предоставили места для людей. Необходимое количество таких мест пока не раскрывается.
«161.ру» публикует новости Ростова и области. В одном из материалов подробно показана ситуация с размещением беженцев. Подготовлено десять тысяч мест и организован специальный палаточный лагерь. Туда завезли двухъярусные кровати. Таких лагерей будет несколько – это временные пункты размещения людей, пока им не найдут нормальное жилье.
МЧС России называет их мобильными городками жизнеобеспечения:
В Ростове организована горячая линия по вопросам прибытия жителей ДНР и ЛНР. Губернатор подробно рассказал о режиме ЧС в инстаграме:
Помогут с приемом беженцев и другие области. Мы писали, что ранее о такой готовности заявили власти Крыма. Пока же Волгоградская область ввела режим повышенной готовности: уже поставлены задачи по приему людей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев говорит: «Если потребуется, мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска».
Александр Чуприян провел экстренное совещание. Цель: выяснение готовность регионов принять хотя бы по несколько сотен человек. Пока регионы откликаются постепенно. Предложение поддержали Калужская, Пензенская, Владимирская и Челябинская области. Воронежская область живет в режиме повышенной готовности – туда уже высланы составы с беженцами.
Роспотребнадзор беспокоится из-за возможного распространения коронавируса. В Ростовскую область поступит около 2,3 миллиона тест-систем. Еще Роспотребнадзор просит не задействовать в размещении беженцев регионы с туристическим потенциалом. Так глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила освободить Краснодарский край от приема беженцев.
Беженцы едут в Россию не только в автомобилях и автобусах. Агентство «Луганскинформцентр» показало кадры из пассажирского поезда, который отправился из Луганска в Россию. Позже Mash опубликовал подтверждающее видео. О поезде рассказало и правительство ЛНР. Такие прямые поезда не ходили из Луганска с 2014 года. Первые поезда с Донбасса добрались до России еще утром 19 февраля.
Начались первые выплаты для беженцев, попавших в Россию. Напоминаем: 18 февраля Владимир Путин поручил обеспечить переводы в размере 10 тысяч рублей. Чуприян утверждает, что первые 100 человек уже получили эти деньги. Глава ДНР Денис Пушилин в это время пишет о возможном скором возвращении жителей домой. В момент, когда обстановка нормализуется.
Сейчас с проездом на территорию ДНР и ЛНР могут возникнуть проблемы. Пограничные пункты переориентированы только на прием – въезд на территорию ДНР и ЛНР со стороны России запрещен. Но пограничники все равно пропускают жителей республик после тщательной проверки документов. Об этом пишет «МК» в своем репортаже с одного из пунктов.