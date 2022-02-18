Что происходит в ДНР и ЛНР, откуда жители массово эвакуируются в Россию
18 февраля в конфликте между Россией и Украиной произошел новый поворот.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Поэтому был организован массовый централизованный выезд населения в Россию – эвакуируются женщины, дети и люди пожилого возраста.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также посоветовал эвакуироваться на территорию России, а мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере заявил, что Киев не планирует наступление на республики Донбасса.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что у украинской армии нет планов по наступлению на Донбасс.
В России готовы принять беженцев
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что в случае массового перемещения людей Ростовская область справится с задачей обеспечения их всем необходимым.
По словам вице-спикера Госсовета республики Крым Ефима Фикса, власти готовы принять жителей.
В Донецке после этого произошел взрыв и началась эвакуация
Позже стало известно, что в центре Донецка был взорван автомобиль – это произошло у дома правительства. Как оказалось позже, это был УАЗ начальника Народной милиции Дениса Синенкова.
- Началась эвакуация 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке.
- На АЗС Донецка отмечены очереди из автомобилей, но пока не сообщается о дефиците топлива.
- В Донецке была слышна сирена гражданской обороны.
- В городе есть проблемы с мобильной связью.
Россия отреагировала на эвакуацию условиями размещения и денежными выплатами
- В МИД РФ заявили, что Россия обеспокоена развитием событий в Донбассе.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киеву нужно: «Сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта».
- Другие новости сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения. Кроме того, каждый беженец получит 10 тысяч рублей.
Ранее по данным представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 17 февраля украинские силовики 24 раза нарушили перемирие. Стало известно, что ВСУ обстреливали ДНР из гранатометов, стрелкового оружия, а также минометов и артиллерии калибра 122, 120 и 82 миллиметра. Еще 29 обстрелов насчитала Народная милиция ЛНР.
Донецкое агентство новостей передало, что ВСУ обстреляли окраины Донецка. ВСУ заявили о ранениях местных жителей и попадании снарядов в детский сад.
18 февраля утром обстрелы были менее интенсивными. По сообщению Народной милиции ДНР, украинский спецназ планировал взорвать емкости с хлором в районе Горловки.