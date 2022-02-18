Что происходит в ДНР и ЛНР, откуда жители массово эвакуируются в Россию

18 февраля в конфликте между Россией и Украиной произошел новый поворот.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Поэтому был организован массовый централизованный выезд населения в Россию – эвакуируются женщины, дети и люди пожилого возраста.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также посоветовал эвакуироваться на территорию России, а мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере заявил, что Киев не планирует наступление на республики Донбасса.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что у украинской армии нет планов по наступлению на Донбасс.

В России готовы принять беженцев

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что в случае массового перемещения людей Ростовская область справится с задачей обеспечения их всем необходимым.

По словам вице-спикера Госсовета республики Крым Ефима Фикса, власти готовы принять жителей.