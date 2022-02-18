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политика
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#политика

Что происходит в ДНР и ЛНР, откуда жители массово эвакуируются в Россию

вчера, 20:28

18 февраля в конфликте между Россией и Украиной произошел новый поворот.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Поэтому был организован массовый централизованный выезд населения в Россию – эвакуируются женщины, дети и люди пожилого возраста.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник также посоветовал эвакуироваться на территорию России, а мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере заявил, что Киев не планирует наступление на республики Донбасса.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что у украинской армии нет планов по наступлению на Донбасс.

В России готовы принять беженцев

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что в случае массового перемещения людей Ростовская область справится с задачей обеспечения их всем необходимым.

По словам вице-спикера Госсовета республики Крым Ефима Фикса, власти готовы принять жителей.

Станица Луганская

В Донецке после этого произошел взрыв и началась эвакуация

Позже стало известно, что в центре Донецка был взорван автомобиль – это произошло у дома правительства. Как оказалось позже, это был УАЗ начальника Народной милиции Дениса Синенкова.

  • Началась эвакуация 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке.
  • На АЗС Донецка отмечены очереди из автомобилей, но пока не сообщается о дефиците топлива.
  • В Донецке была слышна сирена гражданской обороны.
  • В городе есть проблемы с мобильной связью.

Россия отреагировала на эвакуацию условиями размещения и денежными выплатами

  • В МИД РФ заявили, что Россия обеспокоена развитием событий в Донбассе.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киеву нужно: «Сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта».
  • Другие новости сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения. Кроме того, каждый беженец получит 10 тысяч рублей.

Ранее по данным представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 17 февраля украинские силовики 24 раза нарушили перемирие. Стало известно, что ВСУ обстреливали ДНР из гранатометов, стрелкового оружия, а также минометов и артиллерии калибра 122, 120 и 82 миллиметра. Еще 29 обстрелов насчитала Народная милиция ЛНР.

Донецкое агентство новостей передало, что ВСУ обстреляли окраины Донецка. ВСУ заявили о ранениях местных жителей и попадании снарядов в детский сад.

18 февраля утром обстрелы были менее интенсивными. По сообщению Народной милиции ДНР, украинский спецназ планировал взорвать емкости с хлором в районе Горловки.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press / Kremlin Pool
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