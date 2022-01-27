Все о надписи HOLLYWOOD: она появилась как реклама строительной фирмы, ее спас босс Playboy, а буквы ржавели, ломались и становились аферой
Чем знаменит Голливуд? «Аллеей славы»? Хорошо. Студией Paramount Pictures? Ладно. Театром Dolby? Допустим.
Но главный символ Голливуда первее всех остальных – большая надпись HOLLYWOOD на южном склоне холма Маунт Ли.
Как появилась эта надпись: архитектор придумал ее тупо для рекламы и нанял конвой охраны, которая меняла каждую из четырех тысяч лампочек
На сайте организации, которая занимается техническим обслуживанием надписи HOLLYWOOD и сбором пожертвований на ее ремонт, есть раздел с историей. Абзац оттуда:
«Знак HOLLYWOOD давно стал всемирным символом индустрии развлечений. Но он был задуман как наружная рекламная компании по строительству загородного жилого комплекса под названием «Голливудленд». Несмотря на высокий статус кинобизнеса, недвижимость всегда была основным двигателем экономики Голливуда».
Это отсылка к событиям из двадцатых годов прошлого века. К тому моменту в Америке уже начался разогналось производство фильмов, а студии Голливуда уже создавали образ места. Поэтому одна фирма запустила проект по строительству в этой местности жилого комплекса «Голливудленд». Он включал двух-трехэтажные дома разного стиля (в основном премиум-класса). Для рекламы фирма установила большую навязчивую надпись HOLLYWOODLAND. Автор идеи – архитектор и глава фирмы Джон Рош.
В мае 1923-го Рош запустил продажу земельных участков. Через два месяца он открыл саму надпись. Дизайн надписи разработал английский художник Томас Фиск Гофф. В ночное время суток на ней автоматически включались 4 тысячи лампочек. Рош и его партнеры заплатили 21 тысячу долларов за производство и установку надписи. Изначально срок ее эксплуатации составлял 18 месяцев.
Еще фирма позаботилась об охране надписи. За ней круглосуточно следили две группы из 12 человек. Главным был Альберт Коте. Он отвечал не только за управление охраной, но и за замену лампочек. Если даже одна перегорала, он лично поднимался по лестнице и менял ее.
Как HOLLYWOODLAND стал HOLLYWOOD? В 1949 году, во время первой глобальной реконструкции надписи, Департамент по паркам города Лос-Анджелеса убрал частичку «LAND». Во-первых, закончился контракт компании Роша на размещение рекламы на склоне Маунт Ли. Во-вторых, Департамент мог убрать надпись целиком, но оставил ее – за 26 лет существования у нее появилась прочная ассоциация с кинематографом Голливуда.
Параллельно обязательство по обслуживанию и реконструкции надписи взяла на себя Палата торговли Голливуда.
«Мне больно смотреть на ржавые буквы». HOLLYWOOD спас издатель Playboy Хью Хефнер. Спас дважды за 30 лет
У HOLLYWOOD были две глобальные перестройки. В 1949-м, когда пропала часть «LAND», и в 1978-м. Во второй раз реконструкцию спонсировал издатель Playboy Хью Хефнер. В 1978 году в интервью он рассказывал:
«Мне больно смотреть на главный символ Лос-Анджелеса. Честно говоря, это одно из моих любимейших мест для прогулки. Но когда я приезжаю, то вижу ржавые, полуразрушенные буквы, которые окончательно сломаются после сильной грозы. Поэтому я хочу починить надпись».
Хефнер не только пожертвовал огромную сумму сам, но и привлек несколько крупных инвесторов. Хефнер выделил больше сотни тысяч долларов плюс попросил девять друзей (по числу букв) скинуться по 28 тысяч долларов сверху (точнее по 27999). Vanity Fair пишет, что в эту группу входили, например, рок-певец Элис Купер и актер Джин Отри.
До вмешательство Хефнера и компании надпись выглядела так (как раз после очередного урагана):
После сноса старых букв земля пустовала три месяца. Реконструкция выглядит так:
Хефнер спас надпись не один раз. Второй случай произошел в 2010 году. Группа застройщиков из Лос-Анджелеса поставила ультиматум правозащитной организации Trust for Public Land (которая следит за сохранностью HOLLYWOOD): либо вы платите 12,5 млн долларов и выкупаете 138 акров земли, на которой стоит надпись, либо мы сносим ее и строим здесь элитную недвижимость.
Trust for Public Land нашла инвесторов и собрала 11,6 млн долларов пожертвований. Оставшиеся 900 тысяч дал Хью Хефнер.
Еще разные факты про буквы HOLLYWOOD: их изменяли в честь закона о марихуане, таранили машиной и использовали для самоубийств
• Первая большая авария надписи – уничтожение буквы Н. С этим связан тот самый охранник Коте. Однажды он перепил и ночью захотел прокатиться на своем «Форде» 1928 года – и врезался в букву H. И буква, и машина уничтожены. Коте не пострадал.
• 1970 год. Пранкер Дэнни Файнгуд обошел охрану и залепил две буквы O в надписи так, чтобы она читалась как HOLLYWEED. Он пошутил так после принятия закона о марихуане в США.
В 2017-м надпись еще раз изменили на HOLLYWEED. С автором разбирался суд Лос-Анджелеса.
• Надпись была популярным местом для самоубийств, но по-настоящему она прославилась после суицида актрисы Пег Энтуисл. Она переехала в Лос-Анджелес из Нью-Йорка, но не получила ни одной большой роли. 18 сентября 1932 года она пробралась к надписи, залезла на букву Н и спрыгнула.
• В 1954 году мошенники продали миллионеру из Нью-Йорка права на букву W. Разумеется, потом этот случай разбирала полиция, но аферистов не нашла и деньги не вернула.
• HOLLYWOOD была одним из культурных символов Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. В течение всего времени Олимпиады рядом с надписью находились олимпийские кольца.
• Власти Лос-Анджелеса заявили, что сейчас охрана надписи сравнима с охраной Форт-Нокс (военная база США, хранилище золотых запасов страны и одно из самых охраняемых мест в мире).
• HOLLYWOOD получила отображение во многих компьютерных играх. Один из самых больших примеров – появление в играх Grand Theft Auto: San Andreas и Grand Theft Auto V. Но там надпись заменена на VINEWOOD из-за дороговизны использования прав на изображение надписи.
• Режиссеры обожают уничтожать надпись в своих фильмах. Примеры фильмов, в которых HOLLYWOOD ломалась по разным причинам: «Землетрясение» (1974), «День независимости» (1996), «Послезавтра» (2004 г.), «10,5 баллов» (2004), «Терминатор: Да придет спаситель» (2009) и «Акулий торнадо» (2013).
Режиссер «Терминатор: Да придет спаситель» Джозеф Макгинти (известный как МакДжи) сказал: «Когда мои сотрудники спросили, будем ли мы уничтожать HOLLYWOOD, я буквально заорал: «Да, конечно! Да». Если бы надпись не была уничтожена в моем фильме, мне бы пришлось завершить карьеру. Совесть не позволила бы больше снимать кино».