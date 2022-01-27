Все о надписи HOLLYWOOD: она появилась как реклама строительной фирмы, ее спас босс Playboy, а буквы ржавели, ломались и становились аферой

Как появилась эта надпись: архитектор придумал ее тупо для рекламы и нанял конвой охраны, которая меняла каждую из четырех тысяч лампочек

На сайте организации, которая занимается техническим обслуживанием надписи HOLLYWOOD и сбором пожертвований на ее ремонт, есть раздел с историей. Абзац оттуда:

«Знак HOLLYWOOD давно стал всемирным символом индустрии развлечений. Но он был задуман как наружная рекламная компании по строительству загородного жилого комплекса под названием «Голливудленд». Несмотря на высокий статус кинобизнеса, недвижимость всегда была основным двигателем экономики Голливуда».

Это отсылка к событиям из двадцатых годов прошлого века. К тому моменту в Америке уже начался разогналось производство фильмов, а студии Голливуда уже создавали образ места. Поэтому одна фирма запустила проект по строительству в этой местности жилого комплекса «Голливудленд». Он включал двух-трехэтажные дома разного стиля (в основном премиум-класса). Для рекламы фирма установила большую навязчивую надпись HOLLYWOODLAND. Автор идеи – архитектор и глава фирмы Джон Рош.

В мае 1923-го Рош запустил продажу земельных участков. Через два месяца он открыл саму надпись. Дизайн надписи разработал английский художник Томас Фиск Гофф. В ночное время суток на ней автоматически включались 4 тысячи лампочек. Рош и его партнеры заплатили 21 тысячу долларов за производство и установку надписи. Изначально срок ее эксплуатации составлял 18 месяцев.

Еще фирма позаботилась об охране надписи. За ней круглосуточно следили две группы из 12 человек. Главным был Альберт Коте. Он отвечал не только за управление охраной, но и за замену лампочек. Если даже одна перегорала, он лично поднимался по лестнице и менял ее.