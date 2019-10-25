Фанатов «Аякса» не пустили на Лигу чемпионов. Потом они так испугали полицию, что в Англии перенесли игру другой команды

5 ноября «Челси» и «Аякс» сыграют в матче группового этапа Лиги чемпионов. Важнейшая игра пройдет без фанатов «Аякса». УЕФА запретил им поездку в Лондон из-за плохого поведения: обычно матчи «Аякса» сопровождает шоу пиротехники и беспорядки. Матч с «Валенсией» перечеркнул последнее терпение.

К моменту запрета на посещение игры многие фанаты «Аякса» уже забронировали жилье и билеты. Теперь они призывают друг друга все равно ехать в Лондон. Не попадут на матч – так можно зависнуть в каком-нибудь баре. В день игры предлагали и другое развлечение: там была запланирована встреча команды «Лейтон Ориент» и молодежки «Брайтона».

«Дорогой «Лейтон Ориент», готов ли ты принять две тысячи болельщиков «Аякса»? За наши действия нас систематически наказывает УЕФА и полиция. Многие из нас забронировали транспорт и отели для этого путешествия. Вы можете испытать незабываемую атмосферу. С лучшими пожеланиями», – написано в аккаунте vanpogototpopo.